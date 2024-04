Weltkriegsbombe am Europakreisel in Mainz gefunden

Am Europakreisel, in der Nähe des Mainzer Unicampus, ist am Mittwoch eine Bombe aus dem Zweiten Weltkriege gefunden worden. Am Freitag soll sie entschärft werden.

Bei Bauarbeiten ist am Mittwochnachmittag in der Nähe des Europakreisels in Mainz eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Der 500 Kilogramm schwere amerikanische Blindgänger soll der Feuerwehr zufolge am Freitag entschärft werden. Für die Entschärfung muss den Angaben zufolge voraussichtlich ein Umkreis von 500 bis 1.000 Metern um den Fundort evakuiert werden. Welcher Radius genau evakuiert werden muss, werde am Donnerstag gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst festgelegt, so die Feuerwehr. Gleiches gilt für den genauen Zeitpunkt der Entschärfung. Uni-Campus und Studi-Wohnheime müssen evakuiert werden Vermutlich werden laut Feuerwehr die Gewerbegebiete "Am Sägewerk" und "Kisselberg" von der Evakuierung betroffen sein. Außerdem fallen der Bereich der Fachhochschule sowie der Mainzer Uni-Campus sowie verschiedene Studierendenwohnheime in den mutmaßlichen Bereich, der am Freitag evakuiert werden muss. Auch Teile des Mainzer Stadtteils Münchfeld sind betroffen. Folgende Bereiche sind ganz oder teilweise von der Evakuierung betroffen. Feuerwehr Mainz Einschränkungen für Auto- und Bahnfahrer Auch mit Auswirkungen auf den Straßen- und Zugverkehr ist zu rechen. Laut Feuerwehr müssen unter anderem die Saarstraße und die Koblenzer Straße gesperrt werden. Gleiches gilt für die Bahnstrecke Gonsenheim/Waggonfabrik und Teile des Straßenbahn- und Busverkehrs. Für hilfsbedürftige Personen würden schnellstmöglich Transportmöglichkeiten, ein Bürgertelefon und eine Betreuungsstelle bereitgestellt, so die Feuerwehr weiter. Erst vergangene Woche war ebenfalls bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe am Mainzer Stadions entdeckt worden, das auch nahe des Europakreisels liegt.