Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

Bevor der Ticker rum ist, geht heute ein Dankeschön raus an unsere Ticker-Leserin Andrea Brand. Sie hat uns heute nicht nur ein Bild vom Bundeswehr-Manöver im Kreis Bad Kreuznach von Sonntag für den Ticker geliefert, sondern auch ein schönes Bild von ihrem Start in den Morgen.

9:53 Uhr 🕰️ Zeitreise! Das war am 6. März... ...2014: Im Konflikt um die Ukraine beschließt die Europäische Union erstmals seit Ende des Kalten Krieges einen folgenreichen Sanktionsplan gegen Russland. Moskau treibt dennoch weiter den Anschluss der zur Ukraine gehörenden Halbinsel Krim voran. ...1983: Helmut Kohl (CDU) wird durch die vorgezogene Bundestagswahl bestätigt. Am 1. Oktober 1982 war er durch ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den amtierenden Kanzler Helmut Schmidt (SPD) Bundeskanzler geworden. Die Neuwahlen bestätigen auch die neue Koalition aus CDU/CSU und FDP. Außerdem kommen bei der Wahl 1983 erstmalig die Grünen über die Fünf-Prozent-Hürde. ...1899: Das Schmerzmittel Aspirin der Bayer AG wird beim Kaiserlichen Patentamt als Warenzeichen registriert. Zwei Jahre zuvor war es dem Bayer-Chemiker Felix Hoffmann gelungen, Salicylsäure durch Umwandlung (Acetylierung) in eine stabile chemische Zusammensetzung zu bringen: Acetylsalicylsäure (ASS) war entstanden. ...1853: Giuseppe Verdis Oper La Traviata wird in Venedig uraufgeführt - und gilt als großer Flop. Erst eine überarbeitete Fassung macht sie letztlich erfolgreich.

9:35 Uhr Revisionsverfahren um Trierer Amokfahrt: Das droht dem Täter Heute morgen ging es hier im Ticker bereits um den neu aufgerollten Amokfahrt-Prozess, der heute in Trier fortgesetzt wird. Im Revisionsverfahren geht es um die Frage, ob der Amokfahrer rechtlich gesehen überhaupt die volle Verantwortung für seine Taten trägt oder ob er im Wahn gehandelt hat. Wenn das Gericht ihn für schuldfähig erklärt, müsste er lebenslang ins Gefängnis. Erklärt das Gericht ihn für vermindert schuldfähig, könnte das Urteil Gefängnis und psychiatrische Klink bedeuten. Kommt das Gericht zu dem Schluss, dass der Angeklagte schuldunfähig ist, würde er in einer forensischen Psychiatrie untergebracht. In Rheinland-Pfalz gibt es drei solcher Einrichtungen. Die größte ist das Klinikum Nette-Gut bei Andernach. Frank Goldbeck, der ärztliche Direktor, gibt einen Einblick, wie das Leben des Amokfahrers in einer solchen Psychiatrie aussehen könnte: Trier Behandlung von psychisch kranken Straftätern Trierer Amokfahrer: So könnte sein Leben in der Psychiatrie aussehen Wenn psychisch kranke Menschen wie der Trierer Amokfahrer Straftaten begehen, werden sie häufig in forensischen Kliniken untergebracht - einige für den Rest ihres Lebens. 6:00 Uhr SWR4 RP am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz

9:09 Uhr 🍇 Schule in Bernkastel-Kues füllt ersten eigenen Wein ab Eine Realschule in Bernkastel-Kues füllt heute zum ersten Mal ihren eigenen Wein ab. An der Schule gibt es seit fünf Jahren das Wahlpflichtfach Weinbau. Die Schule sagt, dass 2020 für den Unterricht ein eigener Weinberg angelegt worden ist. Er wird von unterschiedlichen Jahrgangsstufen bewirtschaftet. Den ersten eigenen Wein soll es dann bei der nächsten Abschlussfeier geben. Weinbau als Schulfach - wäre das was für euch gewesen? Sendung am Mi. , 6.3.2024 9:00 Uhr, DASDING News

8:49 Uhr Bundeswehr-Soldaten üben den "Ernstfall" In Rheinland-Pfalz haben Bundeswehr-Soldaten in den vergangenen Tagen den "Ernstfall" geübt. Rund 750 Soldatinnen und Soldaten waren bei der Militärübung der Bundeswehr beispielsweise in Rheinhessen und in der Westpfalz dabei. Heute endet das Ganze. Auch als Zivilist konnte man Zeuge der Aktion werden, denn die Panzer rollten zum Teil durch ganz normale Straßen. Wie das aussah, hat Ticker-Leserin Andrea Brand festgehalten. Sie hat uns heute morgen ein paar Bilder von dem Manöver im Kreis Bad Kreuznach zugeschickt, auf denen die Militär-Fahrzeuge am Sonntag durch Schweinschied fahren: Bild: Andrea Brand Andrea Brand

8:27 Uhr Post-Covid-Ambulanzen in RLP sollen weiter finanziert werden Im September 2023 wurden fünf Post-Covid-Ambulanzen in Rheinland-Pfalz eingerichtet. Gesundheitsminister Hoch (SPD) hat den Ambulanzen jetzt weiter finanzielle Unterstützung versprochen. Allein in der Post-Covid-Ambulanz in Mainz haben seit der Eröffnung im Herbst mehr als 800 Betroffene um einen Termin gebeten. Nur 150 konnten bisher behandelt werden. Und für dieses Jahr sind schon fast alle Termine ausgebucht. Sina Schaffner ist Mitarbeiterin in der Post-Covid-Ambulanz in Mainz und leidet selbst unter Post-Covid-Symptomen. Was sie über ihre Erkrankung berichtet, könnt ihr hier nachlesen.

8:21 Uhr 🎓 Bundesregierung befasst sich mit Bafög-Reform Studis aufgepasst: Ab dem nächsten Wintersemester soll es neue Regeln beim Bafög geben - die will die Bundesregierung heute beschließen. Wer aus einer Familie mit Sozialhilfe kommt oder selbst Wohngeld erhält, soll in Zukunft einmalig 1.000 Euro "Starthilfe" bekommen. Um sich damit etwa Laptop, Bücher oder auch einen Umzug finanzieren können. An den Plänen gibt es auch Kritik. Zum Beispiel, weil sich die Höhe der generellen Bafög-Sätze nicht ändert. Sendung am Mi. , 6.3.2024 8:00 Uhr, DASDING News

8:10 Uhr 🍦 Voting zum Jubiläum: Tag der Tiefkühlprodukte Heute ist der Tag der Tiefkühlkost. Denn: Der 6. März 1930 ist die Geburtsstunde der TK-Ware. An diesem Tag wurden in der Kleinstadt Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts erstmals tiefgekühlte Lebensmittel wie Gemüse, Obst und Fisch verkauft. 1984 machte US-Präsident Ronald Reagan daraus einen eigenen kulinarischen Tag und rief den 6. März als "Frozen Food Day" aus. Diesen besonderen Tag zum Anlass genommen, habe ich eine Frage an euch: Die Abstimmung ist bereits beendet. Welche Tiefkühlprodukte kaufst du am meisten? Es konnten maximal 4 Antworten pro Abstimmung abgegeben werden. Pommes, Kroketten 41,5%

Gemüse 58,5%

Pizza 27,3%

Eis 54,0% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

8:01 Uhr 🛠️ Warnung vor gefälschten Handwerker-Rechnungen im Ahrtal Von den gefälschten Immobilienanzeigen geht's zu gefälschten Handwerker-Rechnungen: Davor warnt der Helferstab jetzt nämlich im Ahrtal. Es sei schon mehrfach vorgekommen, dass Unbekannte Rechnungen aus Briefkasten holten, mit neuen Kontodaten fälschten und sich so Geld überweisen ließen, teilte der Helferstab mit. Sobald das Geld auf dem Konto der Betrüger sei, werde das Konto wieder aufgelöst. Der Helferstab rät dazu, Rechnungen genau zu kontrollieren. Wer Zweifel habe, solle das Handwerksunternehmen kontaktieren und nach den Kontodaten fragen. Bei einem Betrugsversuch soll außerdem die Polizei informiert werden. Sendung am Mi. , 6.3.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Koblenz

7:52 Uhr 🏡 Warnung vor Fake-Immobilienanzeigen in Mainz Stellt euch vor, euer Haus wird im Internet zum Verkauf angeboten, dabei wollt ihr es gar nicht verkaufen...Könnte euch so passieren, wenn ihr in Mainz wohnt. Die Mainzer Polizei warnt aktuell vor Fake-Immobilienangeboten im Internet. In den vergangenen Tagen seien auf bekannten Immobilien-Portalen mehrere Häuser in Mainz angeboten worden, die gar nicht zu verkaufen sind, sagte ein Sprecher. Die Angebote seien oft sehr günstig, damit sich möglichst schnell viele Interessenten melden. Von ihnen fordern die Betrüger dann, erste Abschlagszahlungen oder Notarkosten zu überweisen. Die Polizei rät grundsätzlich, kein Geld für Immobilien zu überweisen, die nicht vorher besichtigt wurden. Sendung am Mi. , 6.3.2024 7:30 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

7:40 Uhr 🚂 Bahnstreiks starten, danach kommen "Wellenstreiks" Heute Abend startet der von der Lokführergewerkschaft GDL angekündigte Bahnstreik bereits im Güterverkehr (18 Uhr), ab der Nacht zu Donnerstag (2 Uhr) wird dann auch der Personenverkehr bestreikt. Diesmal hatten Pendlerinnen und Pendler ausreichend Zeit, sich auf den Streik vorzubereiten: Die GDL hat am Montag bereits angekündigt, am Ende der Woche zu streiken. In Zukunft könnte das jedoch anders aussehen. Dann soll es mehr sogenannte Wellenstreiks geben - also Streiks, die nicht wie bisher 48 Stunden im Voraus angekündigt werden. Was das genau bedeutet, haben sich meine Social-Kollegen für euch angeschaut:

7:30 Uhr Der Blick auf Deutschland und die Welt Im Präsidentschaftswahlkampf in den USA wird es wohl wieder heißen: Biden gegen Trump. Beide haben die parteiinternen Vorwahlen am sogenannten Super-Tuesday - an dem in 15 Staaten gewählt wird - klar gewonnen. Trumps parteiinterne Rivalin Haley hat nur in Vermont gewonnen. Damit steht Trumps erneute Kandidatur so gut wie sicher fest. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) besucht am zweiten Tag seiner Skandinavien-Reise ein Camp des norwegischen Grenzschutzes und informiert sich über die Arbeit von Wehrdienstleistenden. Wer Interesse an zeitgenössischer Kunst hat, sollte heute einen Blick nach London riskieren. Dort kommen bei einer Auktion Werke moderner und zeitgenössischer Künstler in Millionenhöhe unter den Hammer. Dabei ist unter anderem ein Werk von Frank Auerbach im geschätzten Wert von bis zu 4,5 Millionen Euro.

7:21 Uhr 13-jähriges Mädchen aus der Nähe von Trier vermisst Menschen rund um Trier aufgepasst: Seit gestern Morgen wird in Trierweiler die 13-jährige Weronika Ostaszewska vermisst. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Mädchen zuletzt am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr an einem Bussteig am Trierer Hauptbahnhof gesehen - auf dem Weg zur Schule. Weronika ist 1,68 m groß, hat dunkelbraune Haare, trägt eine graue Bluse und eine schwarze Jacke sowie eine schwarze Hose. Weil die Suchaktionen der Polizei bislang keinen Erfolg brachten, haben die Ermittler jetzt die Bevölkerung um Mithilfe gebeten: Wer hat Weronika gesehen oder kann Hinweise zu ihrem Aufenthalt geben? Zeugen sollen sich bei der Kriminalinspektion Trier melden. Telefon: 0651/9779-2290. Außerdem bittet die Polizei: Wer das vermisste Mädchen sieht, soll es im Blick behalten und über den Notruf 110 die Polizei verständigen. Mehr Infos zum Vermisstenfall haben meine Kollegen aus dem Studio Trier hier für euch. Sendung am Mi. , 6.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

7:10 Uhr 🚗 Auf den Straßen ist es ruhig Aktuell sieht es ruhig aus auf den Straßen im Land. Checkt aber, bevor ihr los fahrt, gerne nochmal unsere Verkehrsmeldungen unten. Ich wünsche euch eine gute Fahrt und kommt gut an euer Ziel! Hier die aktuelle Verkehrslage: Aktuelle Verkehrsmeldungen

6:43 Uhr 👛 Equal Pay Day: Viele Frauen in RLP verdienen weiter weniger als Männer An diesem Mittwoch ist Equal Pay Day. Ganz so gleich sind die Gehälter aber auch in Rheinland-Pfalz noch nicht: Drei von vier Frauen in RLP in Vollzeit verdienen nach Angaben des Statistischen Bundesamts weniger als Männer - und zwar teils sehr deutlich. Und nur 27 Prozent der Frauen in Vollzeit verdienen genauso viel oder mehr als Männer. Das Gefälle zeigt sich auch beim durchschnittlichen Brutto-Stunden-Lohn: In Rheinland-Pfalz lag der Durchschnitt 2023 bei 25,29 Euro für Männer - Frauen verdienten 21,82 Euro. Die Unterschiede erklären sich unter anderem damit, dass viele der oft von Frauen ausgeübten Berufe niedrige Stundenlöhne haben. Oder anders gesagt: Männer arbeiten häufiger in Jobs, in denen besser bezahlt wird. Sendung am Mi. , 6.3.2024 9:00 Uhr, SWR1 RP Nachrichten

6:27 Uhr 📱 Gute Nachrichten: Insta & Co. gehen wieder Wer sich gestern am späten Nachmittag oder Abend bei Instagram und Facebook einloggen wollte, starrte mitunter auf schwarze Bildschirme. "Der Feed konnte nicht geladen werden" wurde mir zum Beispiel angezeigt. Denn: Einige Meta-Dienste waren down. Beim Portal Downdetector, auf dem Nutzer Störungen melden können, sind fast 700.000 Störungsmeldungen aus der ganzen Welt eingegangen. Aber puuuh, aufatmen: Mittlerweile funktioniert alles wieder. Oder wie unsere Kollegen bei funk sagen: Sendung am Mi. , 6.3.2024 6:00 Uhr, DASDING News

6:20 Uhr Dreyer: Beschlüsse der Länder zur Flüchtlingspolitik wirken RLP-Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat vor den Bund-Länder-Beratungen zur Flüchtlingspolitik heute zu einem nüchternen Blick auf die Situation gemahnt. "Die Flüchtlingszahlen sinken, das liegt sicherlich auch am Wintereffekt, es zeigt aber auch, dass die Maßnahmen wirken", sagte Dreyer den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Die Ministerpräsidentenkonferenz im November habe "weitgehende Regelungen getroffen, um irreguläre Migration zu begrenzen, eine gerechtere Verteilung in Europa zu erreichen und Deutschland damit zu entlasten", so Dreyer weiter. Sehr vieles sei bereits umgesetzt. Dreyer nannte unter anderem die Gesetzgebung für schnellere Abschiebungen und Kontrollen an den EU-Binnengrenzen, aber auch die geplante Einführung einer bundesweit einheitlichen Bezahlkarte für Asylbewerber, die die Ministerpräsidenten heute weiter besprechen wollen. Die verschiedenen Meinungen aus Rheinland-Pfalz zur Bezahlkarte könnt ihr hier nachlesen: RLP Vorhaben von 14 Bundesländern Bezahlkarte für Flüchtlinge kommt nicht überall in RLP gut an Seit Wochen wird über die Bezahlkarte für Geflüchtete diskutiert. Sie soll ein Baustein sein, um weniger Anreize zu schaffen, nach Deutschland zu kommen. 18:00 Uhr SWR Aktuell Rheinland-Pfalz SWR RP

6:10 Uhr Zusammenstoß zwischen Lkw und Motorrad Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen auf der B49 bei Koblenz schwer verletzt worden. Der 42-Jährige sei aber nicht in Lebensgefahr, teilte die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mit. Demnach hatte der Lkw-Fahrer vor dem Unfall die Vorfahrtsregel an einer Einmündung zur Bundesstraße missachtet. Die B49 musste wegen der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

6:08 Uhr Bewaffneter Überfall auf Tankstelle in Ulmen Bei Ulmen (Landkreis Cochem-Zell) hat ein noch unbekannter Mann am Dienstagabend bewaffnet eine Tankstelle ausgeraubt. Der Mann ist dann zu Fuß geflohen. Laut Polizei geht aber wahrscheinlich keine Gefahr von ihm aus. Wie viel Geld gestohlen wurde, hat die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht bekannt gegeben. Verletzt wurde bei dem Überfall niemand. Sendung am Mi. , 6.3.2024 6:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin: Heute beraten die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in Berlin unter anderem zu den Themen Migration und Wirtschaft. Unter anderem soll die Bezahlkarte für Geflüchtete beschlossen werden. Nach den Beratungen im Länderkreis wird Bundeskanzler Scholz am Nachmittag zu einem Gespräch mit den Ländern zur aktuellen Flüchtlingspolitik erwartet. Politisch motivierte Straftaten haben auch im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz zugenommen. Dies gilt besonders für rechtsextreme Taten. Innenminister Michael Ebling (SPD) stellt die Entwicklung am Mittwoch in Mainz vor. Auch die Maßnahmen der Polizei und des Verfassungsschutzes gegen politisch motivierte Straftaten sollen zur Sprache kommen. Am Trierer Landgericht wird heute der neu aufgerollte Prozess um die Amokfahrt fortgesetzt. Es sollen weitere Zeugen befragt werden. Der Prozess muss deshalb neu verhandelt werden, weil der Bundesgerichtshof das Urteil des Landgerichts Trier vom August 2022 in Teilen aufgehoben hatte. Das Gericht muss sich nun noch einmal mit der Schuldfähigkeit des Angeklagten befassen. Der neu aufgerollte Prozess könnte bis Anfang Mai dauern. Die Gewerkschaft ver.di hat heute die Beschäftigten in Postbank-Filialen bundesweit zu einem zweitägigen Streik aufgerufen. Nach Angaben von ver.di bleiben voraussichtlich alle Postbank-Filialen in Rheinland-Pfalz heute und morgen geschlossen. Auch die Servicehotlines seien vermutlich nicht wie üblich erreichbar. Im Tarifstreit fordert ver.di für die Beschäftigten 15,5 Prozent mehr Lohn oder mindestens 600 Euro sowie die Verlängerung des Kündigungsschutzes bis Ende 2028. Ottmar Walter, Fußmall-Weltmeister von 1954 und der jüngere Bruder von Fritz Walter, wäre heute 100 Jahre alt geworden. Genau wie sein Bruder hat er ebenfalls viele Jahre für den 1. FC Kaiserslautern gespielt. In Kaiserslautern wird es zu seinem Geburtstag eine Ausstellung geben.

6:01 Uhr 🌦️ Das Wetter in RLP: Es wird etwas kühler Heute ist es in der Früh neblig und bewölkt in Rheinland-Pfalz. Am Vormittag kommt dann zwar etwas die Sonne durch, aber am Nachmittag beginnt es in der Pfalz und in Rheinhessen zu regnen. Zieht euch eine etwas wärmere Jacke an, denn die Höchsttemperaturen liegen nur zwischen 6 und 11 Grad.



