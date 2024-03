Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:50 Uhr Voting: Eure Meinung zu den Streiks Habt ihr Verständnis für die Streiks? Oder wird es zu viel?

Ich habe euch im Voting nach eurer Meinung gefragt, hier gibt es die Ergebnisse: 34,6 Prozent fühlen sich von den Streiks genervt, da sie auf dem Rücken von Kundinnen und Kunden ausgetragen werden

30,1 Prozent haben für die Streiks volles Verständnis

18,2 Prozent können die Gründe nachvollziehen, sehen aber das parallele Streiken als Problem

17,1 Prozent sind von den Streiks nicht betroffen und interssieren sich auch nicht dafür Danke an alle, die mitgemacht haben! Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

9:38 Uhr E-Akten erstmals im Sozialgericht Hallo Zukunft: Das Mainzer Sozialgericht ist das erste Sozialgericht im Land, das künftig mit einer elektronischen Akte arbeiten wird. Das teilte das rheinland-pfälzische Justizministerium mit. Noch in diesem Jahr soll das Landessozialgericht folgen. Laut Ministerium werden mit der sogenannten e-Akte Informationen leichter zwischen Polizei und Justiz ausgetauscht. Und Papier wird dadurch hoffentlich auch gespart. Sendung am Di. , 5.3.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:27 Uhr Das geschah am 5. März 2015: Der Bundestag verabschiedet das Gesetz zur sogenannten Mietpreisbremse. Sie soll in Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt den Anstieg der Mieten begrenzen. An der Mietpreisbremse wird kritisiert, dass sie nur befristet und begrenzt eingeführt wurde. Im Koalitionsvertrag von 2021 wird festgelegt, dass die Mietpreisbremse verlängert und verschärft werden soll. Ende 2025 läuft sie derzeit aus.

2007: In einer Bank im Diamantenviertel der belgischen Stadt Antwerpen werden 24 Kilogramm Diamanten im Wert von 21 Millionen Euro gestohlen.

1992: Die 84-jährige schwedische Kinderbuchautorin Astrid Lindgren gibt bekannt, dass sie keine Bücher mehr schreiben werde. Als letzte literarische Arbeit hatte sie zuvor eine autobiografische Weihnachtsgeschichte abgeschlossen.

9:03 Uhr Boris Pistorius war gestern zu Gast in Koblenz Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) war gestern Abend auf Einladung der SPD in Koblenz. Auf einem Fahrgastschiff mit etwa 250 geladenen Gästen beantwortete Pistorius auch Fragen aus dem Publikum. Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine ging es auch um die Rolle des Beschaffungsamtes in Koblenz. In der Nähe des Schiffsanlegers demonstrierte eine kleine Gruppe mit lauten Rufen gegen die aktuelle Rüstungspolitik der Bundesregierung. Da die Versammlung nicht angemeldet war, wird jetzt gegen die Teilnehmer ermittelt. Video herunterladen (112 MB | MP4)

8:47 Uhr Spitzensportler, bis es zum Burnout kommt Als erfolgreicher Mountainbike-Profi war Peter Henke international bekannt und gewann viele Contests. Ein Schutz vor Burn-out war das nicht: Panikattacken und Herzrasen wurden zum Alltag. Alles über seinen Fall könnt ihr hier nachlesen.

8:32 Uhr Pferd stirbt bei Autounfall an belgischer Grenze Bei einem Unfall an der Grenze zu Belgien ist gestern Abend ein Pferd ums Leben gekommen und der Reiter schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Reiter mit seinem Pferd auf der Bundesstraße 265 zwischen Losheim und Olzheim unterwegs. Kurz bevor er in einen Waldweg abbiegen wollte, fuhr ein Auto so dicht vorbei, dass es das Pferd an der linken Seite touchierte. Der Reiter fiel herunter und kam ins Krankenhaus. Das Pferd erlitt so schwere Verletzungen, dass eine Tierärztin es noch an der Unfallstelle einschläfern musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

8:19 Uhr Weinlage: Prozess um Namen "Zeller Schwarze Katz" Vor dem Verwaltungsgericht Koblenz wird ab heute verhandelt, wie die Weinlage "Zeller Schwarze Katz" zukünftig heißen soll. Laut dem Europäischen Weingesetz soll der Name von Wein-Großlagen künftig den Begriff "Region" enthalten. Die Zeller Weine müssten ab 2026 unter dem Namen "Zeller Region Schwarze Katz" vermarktet werden. Nach Ansicht der Stadt wird dadurch aber der bekannte Name der Lage auseinandergerissen und verunstaltet. dpa Bildfunk Picture Alliance

7:51 Uhr 15-jähriger Sohn fährt PKW der Mutter - bis es den Berg hoch geht Hand aufs Herz: Wer erinnert sich nicht an das erste Mal "Berg anfahren" in der Fahrschule? Ein 15-Jähriger wurde wegen Anfahrproblemen geschnappt.

6:45 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt In Berlin findet heute und morgen der Kongress Armut und Gesundheit an der Freien Universität Berlin statt. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) eröffnet die Veranstaltung heute um 10 Uhr. Unter dem Motto "Sozial gerecht: Gesundheit - Umwelt - Klima" wird in über 120 Veranstaltungen diskutiert, wie sozial bedingte Ungleichheiten in Gesundheitsbranchen nachhaltig vermindert werden können. Am Oberlandesgericht in Saarlouis wird der zweite Prozess zu einem Brandanschlag auf ein Asylbewerberheim im Jahr 1991 fortgesetzt. Damals starb der Asylbewerber Samuel Yeboah aus Ghana, zwei weitere Hausbewohner wurden beim Sprung aus dem Fenster verletzt. Dem 54-jährigen Beschuldigten wird Beihilfe zum versuchten Mord vorgeworfen. Heute soll der Hauptbelastungszeuge aussagen. Heute ist der "Super Tuesday" in den USA: Es finden in mehr als einem Dutzend Staaten Vorwahlen der republikanischen und demokratischen Partei statt. Unter anderem wird in Kalifornien, Texas, Colorado, Maine und North Carolina über den künftigen Präsidentschaftskandidaten abgestimmt. Auch Ex-Präsident Donald Trump ist zugelassen, das hat der Supreme Court, das höchste US-Gericht, entschieden.

6:10 Uhr Das Wetter heute: Trist und regnerisch Nachdem die Woche eher wolkig und feucht startete, müssen wir uns noch bis Donnerstag gedulden, bevor die Sonne so richtig durchbricht. Heute bleibt es kühl und bis in den Nachmittag hinein vielerorts regnerisch. Nur vereinzelt wird die Wolkendecke dann aufbrechen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad. Und morgen sieht es ähnlich aus... Video herunterladen (24,5 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Der Gesundheitsausschuss des rheinland-pfälzischen Landtags befasst sich heute mit den fünf Post-Covid-Ambulanzen in Rheinland-Pfalz. Die CDU-Fraktion hatte um einen Bericht zum aktuellen Stand gebeten. Die Ambulanzen sind für Menschen zuständig, die nach einer Corona-Infektion unter lange anhaltenden Symptomen leiden. In der Gedenkstätte Hinzert bei Trier stellt die Uni Trier bei einer Tagung ihre aktuellen Forschungsergebnisse zum Projekt "Gestapo in Trier" vor. Schwerpunkt in diesem Jahr ist das Thema Frauen in der NS-Zeit. Vor dem Landgericht Trier beginnt der Prozess gegen einen Mann, der seine Nachbarin getötet haben soll. Er habe die Frau im Streit mit einer Eisenstange geschlagen. Sie soll dadurch eine Treppe hinuntergestürzt sein. Sie starb im Krankenhaus.