Bund und Länder debattieren über Bezahlkarte für Flüchtlinge

Die Ministerpräsidenten der Länder wollen bei ihrem heutigen Treffen in Berlin über die Flüchtlingspolitik beraten. Unter anderem soll die Bezahlkarte beschlossen werden.

Lange wurde darüber diskutiert und es gibt nach wie vor Verbände, die die Karte für diskriminierend halten, etwa weil sie nicht überall als Zahlungsmittel funktionieren könnte.

Dreyer befürwortet Bezahlkarte

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) verteidigte bereits im Vorfeld die Karte. Die Karte helfe den Kommunen und Aufnahmeeinrichtungen beim Bürokratieabbau. Man sei auf einem guten Weg, dies ohne Diskriminierung für die Nutzerinnen und Nutzer zu schaffen.

Außerdem befürwortete Dreyer gemeinnützige Arbeit für Asylbewerber auf freiwilliger Basis. "Die Leute kommen an und haben einfach etwas Sinnvolles zu tun und können sich nebenher noch ein bisschen Geld verdienen", sagte die SPD-Politikerin. "Deshalb ist das eigentlich attraktiv." Die Menschen müssten aber trotzdem schnellstmöglich in Sprach- und Integrationskurse geleitet werden.

Einheitliche Bezahlkarte angedacht

Bund und Länder debattieren schon länger über die Bezahlkarte für Flüchtlinge. Der Beschluss von November sieht die Einführung einer möglichst einheitlichen Bezahlkarte vor, die Geldleistungen an Asylbewerber ersetzen und Überweisungen an die Familie im Herkunftsland verhindern soll. Der Bund hatte zugesagt, dafür Gesetze zu ändern, sollte dies notwendig sein. Am Freitag billigte das Bundeskabinett einen Entwurf für Änderungen am Asylbewerberleistungsgesetz. Der Bundestag muss sie noch beraten.

Streitpunkt sichere Herkunftsstaaten

Weitere Diskussionspunkte zwischen Bund und Ländern sind auch immer wieder die Einstufung weiterer Länder als sichere Herkunftsstaaten und die Idee, Asylanträge in Staaten außerhalb Europas zu bearbeiten. Die Bundesregierung hatte zu diesem Punkt eine Prüfung zugesagt.