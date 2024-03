Post-Covid-Ambulanzen sollen weiter finanziert werden

Im September 2023 wurden fünf Post-Covid-Ambulanzen in Rheinland-Pfalz eingerichtet. Gesundheitsminister Hoch (SPD) versprach den Ambulanzen jetzt weiter finanzielle Unterstützung.

Sina Schaffner ist Mitarbeiterin in der Post-Covid-Ambulanz in Mainz. Sie leidet selbst unter Post-Covid-Symptomen. "Wenn ich spazieren gehe zum Beispiel, da merk ich auf einmal, die Luft wird wieder schlechter. Der Puls geht dann rasant hoch", erzählt sie. Die junge Frau nimmt ein Medikament gegen die Symptome, aber auch nach mehr als anderthalb Jahre hat sich ihr Zustand nicht verbessert.

So wie ihr geht es vielen Menschen. Allein in der Post-Covid-Ambulanz in Mainz haben seit der Eröffnung im September 2023 mehr als 800 Betroffene um einen Termin gebeten. Nur 150 konnten bisher behandelt werden. Und für dieses Jahr sind schon fast alle Termine ausgebucht. "Es ist schlimm", sagt Sina Schaffner, manche würden am Telefon weinen, weil sie nicht weiter wüssten.

Betroffene leiden unter Brainfog und Erschöpfung

Post-Covid ist schwer zu diagnostizieren. Die Symptome seien ganz unterschiedlich, sagt der Arzt Christoph Lembens von der Ambulanz in Mainz. "Ganz häufig - das Erschöpfungssyndrom, wo man nicht wirklich weiß, wo kommt es her, was hat es ausgelöst." Auch der sogenannte "brainfog", also Gehirnnebel, bei dem die Betroffenen nicht in der Lage sind, sich zu konzentrieren, trete häufig auf.

Land RLP verspricht zusätzliche Mittel für Post-Covid-Ambulanzen

Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) kündigte am Dienstag im Gesundheitsausschuss des Landtages an, dass die fünf Post-Covid-Ambulanzen im Land auch weiterhin finanziell unterstützt werden. Als Start hatte das Land jeder Ambulanz 50.000 Euro gegeben. Wie viel es künftig sein wird, ist noch offen. "Jetzt sind wir in einer Evaluationsphase. Die Ambulanzen sind ja erst vor einem halben Jahr eingerichtet worden, werden aber gut angenommen", sagte Hoch.

CDU fordert einheitliche Qualitätsstandards

Kritik kommt von der Opposition. Die CDU kritisiert bei den fünf Post-Covid-Ambulanzen gebe es keine einheitlichen Qualitätsstandards. "Die Ambulanzen müssten nach nachvollziehbaren Testverfahren arbeiten und enger zusammenarbeiten", forderte Christoph Gensch, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU. Grundsätzlich findet die CDU es richtig, dass Post-Covid-Ambulanzen eingerichtet wurden. Sie fordert aber, dass das Konzept optimiert und finanziell besser ausgestattet wird.