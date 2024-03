Auch Rheinland-Pfalz wird vom erneuten Bahnstreik der GDL betroffen sein. Es wird laut Deutscher Bahn zu starken Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahn Verkehr kommen.

Erneut müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz auf Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr der Bahn einstellen. Die GDL hat von Donnerstagmorgen um zwei Uhr bis Freitag um 13 Uhr neue Streiks angekündigt.

Die Deutsche Bahn (DB) bietet während des Streiks ein Grundangebot im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr an, wie eine Sprecherin der DB am Montag mitteilte. In welchem Umfang dies in Rheinland-Pfalz möglich sei, könne man zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht abschließend sagen, so die Sprecherin weiter.

Die Zugbindung sei für den 7. und 8. März aufgehoben, Fahrgäste können ihre Fahrten auch an einem späteren Tag nachholen. Kunden verwies sie für weitere Informationen auf die Homepage der DB.

Private Bahnunternehmen in RLP teils nicht direkt betroffen

Durch den Streik sind nicht alle Bahnverbindungen unmittelbar betroffen, da zum Teil Strecken von privaten Unternehmen bedient werden. Demnach seien die Züge von vlexx nicht von dem Streik betroffen, da diese einen eigenen Tarifvertrag haben, heißt auf der Homepage des Unternehmens. Vlexx betreibt Regionalzuglinien um Mainz. Gleiches gilt für die MittelrheinBahn, die unter anderem Züge zwischen Mainz und Köln über Koblenz betreibt.

Anders verhält es sich bei der Albtalverkehrsgesellschaft, deren Stadtbahnen von Karlsruhe aus auch die Südpfalz bedienen. Nach Angaben auf ihrer Internetseite sind einige Linien direkt von dem GDL-Streik betroffen.

Es könne jedoch bei allen privaten Bahnbetreibern zu - zum Teil größeren - Beeinträchtigungen kommen, sollten auch Stellwerke von der GDL bestreikt werden. Diese werden nämlich von der DB betrieben.

Diese Linien sind in Rheinland-Pfalz betroffen S-Bahnen: S1 Homburg(Saar) – Mannheim – Heidelberg – Osterburken: 2-Stundentakt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Kaiserslautern und Homburg) S2 Kaiserslautern – Mannheim – Heidelberg – Mosbach: 2-Stundentakt zw. 7-18 Uhr S3 Germersheim – Speyer – Mannheim – Heidelberg – Karlsruhe: 2-Stundentakt S33 Germersheim – Graben-Neudorf – Bruchsal: 2-Stundentakt S4 Germersheim – Speyer – Ludwigshafen – Mannheim – Heidelberg – Bruchsal: Ausfall S44 Ludwigshafen – Ludwigshafen BASF Nord: Ausfall S6 Bensheim – Mannheim – Frankenthal – Worms – Mainz: 2-Stundentakt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Mannheim und Bensheim) Regional-Express-Linien: RE1 Koblenz – Trier – Saarbrücken – Kaiserslautern – Mannheim: Ausfall RE11 Luxembourg – Trier: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE2 Koblenz – Bingen - Mainz – Frankfurt: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE4 (Frankfurt/Main) – Mainz – Ludwigshafen – Karlsruhe: Ausfall RE6 Karlsruhe – Landau – Neustadt – Kaiserslautern: Ausfall RE14 Frankfurt/Main – Mainz – Ludwigshafen – Mannheim: Ausfall RE16 Trier – Perl – Apach – MetzVille: Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RE25 Koblenz – Bad Ems – Limburg – Wetzlar – Gießen: Ausfall Regional-Bahn-Linien: RB23 Mayen – Andernach – Koblenz – Bad Ems – Nassau – Limburg(Lahn): Ausfall RB35 Worms – Alzey – Bingen: 4-Stundentakt RB38 Kaisersesch – Mayen – Mendig – Andernach: Ausfall RB45 Neustadt – Bad Dürkheim – Freinsheim – Grünstadt – Monsheim: 2-Stundentakt (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Grünstadt und Monsheim) RB46 Frankenthal – Freinsheim – Grünstadt – Ramsen – Eiswoog: 2-Stundentakt RB51 Neustadt – Landau – Winden – Wörth – Karlsruhe: 2-Stundentakt RB52 Wörth – Hagenbach – Lauterbourg: Ausfall RB53 Neustadt – Landau – Winden – Wissembourg: Ausfall RB54 Winden – Bad Bergzabern: Ausfall RB55 Landau – Annweiler – Hinterweidenthal – Pirmasens: 2-Stundentakt RB62 Worms – Hofheim – Biblis: Ausfall RB63 Worms – Bürstadt – Bensheim: Ausfall RB64 Pirmasens – Schopp – Kaiserslautern: 2-Stundentakt RB65 Kaiserslautern – Alsenz – Bad Münster – Bad Kreuznach – Bingen: 2-Stundentakt RB66 Kaiserslautern – Wolfstein – Lauterecken-Grumbach: 2-Stundentakt RB67 Kaiserslautern – Landstuhl – Ramstein – Altenglan – Kusel: 4-Stundentakt RB68 Pirmasens – Zweibrücken – Saarbrücken: 2-Stundentakt RB70 Kaiserslautern – Homburg – Saarbücken – Dillingen – Merzig: Regelfahrplan (Ausfall auf dem Streckenabschnitt zw. Saarbrücken und Merzig) RB71 Trier – Saarbücken - Homburg(Saar): Regelfahrplan (kurzfristige Ausfälle möglich) RB81 Koblenz – Cochem – Bullay – Wittlich – Trier: 2-Stundentakt RB82 Trier – Perl: Ausfall RB83 Wittlich – Trier – Wasserbillig – Luxembourg: Ausfall auf dem Streckenabschnitt zwischen Wittlich und Wasserbillig.

RLP-Ministerin Eder fordert schnelle Lösung

Die rheinland-pfälzische Mobilitätsministerin Katrin Eder (Grüne) forderte am Dienstag im Tarifstreit der Deutschen Bahn schnelle Schlichtungsgespräche. Eder sagte bei einem Termin in Speyer, das Image des Öffentlichen Personennahverkehrs leide unter den häufigen Streiks.

Am vergangenen Donnerstag waren die Verhandlungen zwischen der Bahn und der Gewerkschaft gescheitert. Knackpunkt des seit Monaten schwelenden Tarifstreits ist die Forderung der GDL nach einer Absenkung der Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden ohne finanzielle Einbußen.

Fast vier Wochen saßen beide Seiten zuletzt hinter verschlossenen Türen zusammen, um einen Kompromiss zu finden. Zwei Schlichter, der frühere Bundesinnenminister Thomas de Maizière und Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (beide CDU), moderierten die Gespräche - allerdings erfolglos.