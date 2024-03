Bahn sperrt zwei wichtige Strecken in der Pfalz und Rheinhessen

per Mail teilen

Wegen Bauarbeiten sperrt die Deutsche Bahn zwei wichtige Strecken. Pendler müssen auf Busse umsteigen und zwar zwischen Ludwigshafen und Mainz sowie auf der Alsenztalbahn.

Seit diesem Montag ist der 45 Kilometer lange Abschnitt der Alsenztalbahn von Kaiserslautern nach Alsenz (Donnersbergkreis) gesperrt und zwar für fünf Wochen. Ab der kommenden Woche ist zudem die Strecke von Ludwigshafen über Worms nach Mainz gesperrt, allerdings nur zwei Wochen lang.

Bahn investiert über 5 Millionen Euro

Wie die Deutsche Bahn mitteilt, werden auf beiden Strecken für insgesamt mehr als fünf Millionen Euro Schienen, Weichen und Schotter ausgetauscht sowie Bahndämme saniert. Zwischen Ludwigshafen und Mainz wird außerdem die Oberleitung ausgetauscht.

Die Arbeiten stehen in Zusammenhang mit der monatelangen Sperrung der Riedbahn in Südhessen ab Juli. Weil dann viele Züge über die Alsenztalbahn sowie über die Strecke Ludwigshafen - Mainz umgeleitet werden, müssen diese Strecken in einem sehr guten Zustand sein, sagt die Bahn.

Im März saniert die Bahn zwei wichtige Strecken in der Pfalz und in Rheinhessen. SWR

Alsenztalbahn wird südlich von Alsenz gesperrt

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist die Strecke im Alsenztal nur zwischen Kaiserslautern und Alsenz voll gesperrt. Der nördliche Abschnitt von Alsenz bis Bad Münster am Stein (Stadtteil von Bad Kreuznach) bleibt befahrbar. Zwischen Kaiserslautern und Alsenz werden alle Züge durch Busse ersetzt.

Auch entlang der insgesamt 70 Kilometer langen Strecke von Ludwigshafen über Frankenthal und Worms nach Mainz fahren Busse. Fernzüge werden zwischen Mainz und Mannheim über die Riedbahn umgeleitet. Alle Regionalexpresszüge sowie ein großer Teil der S-Bahnen der Linie S6 fallen aus.

Während der Sperrung fährt die S6 nur zwischen Alsheim (Kreis Alzey-Worms) und Mainz Hbf. SWR

S6 kann nördlich von Alsheim bis Mainz Hbf fahren

Es gibt aber Ausnahmen: Auf dem nördlichen Streckenabschnitt können laut Bahn zwischen Alsheim (Kreis Alzey-Worms) und Mainz Hauptbahnhof die meisten S6-Bahnen weitgehend planmäßig fahren.

Im südlichen Abschnitt fahren morgens im Berufsverkehr immerhin drei Bahnen durch die Baustelle in Richtung Ludwigshafen. Eine startet in Worms Hbf, die beiden anderen kommen aus Grünstadt und biegen in Frankenthal auf die ansonsten gesperrte Strecke ein.

Die Sperrungen dauern zwei bzw. fünf Wochen

Wenn alles planmäßig läuft, sollen die Arbeiten zwischen Ludwigshafen und Mainz am 24. März um 6 Uhr abgeschlossen sein. Auf der Alsenztalbahn sollen erst ab dem 8. April um 5 Uhr wieder Züge rollen.