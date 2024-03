Neben Bahn und Lufthansa: Auch im Handel wird wieder gestreikt

Ab Mittwoch streiken Mitarbeitende der Bahn, ab Donnerstag das Lufthansa-Bodenpersonal. Am Freitag legen jetzt auch Beschäftigte im Handel ihre Arbeit nieder.

Es wird eine Woche der Streiks - und am Freitag, dem 8. März, soll es zum Abschluss Arbeitsniederlegungen im Handel geben. Konkret sind Mitarbeitende des Einzel- und Versandhandels in Rheinland-Pfalz und im Saarland aufgerufen, zu streiken. Dazu hat die Gewerkschaft ver.di aufgerufen. Sie reagiert damit nach eigenen Angaben auf die erfolglosen Tarifgespräche mit den Handelsverbänden auf Landesebene.

Beschäftigte sollen am Weltfrauentag demonstrieren

Neben den Arbeitsniederlegungen sind am Freitag ein Demonstrationszug durch die Saarbrücker Innenstadt geplant und um 12 Uhr eine Kundgebung. Die Gewerkschaft habe sich dafür entschieden, am 8. März, dem Internationalen Frauentag, zu streiken, da überwiegend Frauen im Handel beschäftigt sind. Laut ver.di verdienen viele von ihnen so wenig, dass sie zunehmend von Altersarmut bedroht sind.

Der Tarifkonflikt im Handel dauert schon fast ein Jahr. Streitpunkt ist unter anderem die Forderung der Gewerkschaft nach mindestens 2,50 Euro mehr pro Stunde. Der neue Tarifvertrag soll zudem eine Laufzeit von einem Jahr haben. Die Arbeitgeberverbände bestehen nach Angaben von ver.di hingegen auf einen Abschluss über zwei Jahre und auf prozentuale Erhöhungen der Löhne: zunächst sechs, dann vier Prozent mehr.

"Ein solcher Tarifabschluss würde zu erheblichen Reallohnverlusten führen und die prekäre Situation der Beschäftigten im Handel, insbesondere der Frauen, weiter verschärfen", sagte Monika Di Silvestre, die Verhandlungsführerin von ver.di. Insgesamt sind etwa 150.000 Beschäftigte in Rheinland-Pfalz und rund 36.000 im Saarland betroffen.

Streiks im Handel auch im Ostergeschäft

Die Gewerkschaft hat angekündigt, dass es auch in den kommenden Wochen zu Arbeitsniederlegungen kommen wird. "Die Streiks im Weihnachtsgeschäft waren erst der Anfang. Nun werden die Beschäftigten im Handel auch das Ostergeschäft bestreiken, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen", heißt es in einer Pressemitteilung.

Parallel Streiks bei der Bahn und bei Lufthansa

Der Warnstreik im Handel am Freitag setzt den Schlusspunkt einer Streikwelle in dieser Woche: Mitarbeitende im Güterverkehr machen am Mittwochabend den Anfang. Sie legen ab 18 Uhr die Arbeit nieder. Am Donnerstag wird auch der Personenverkehr der Deutschen Bahn bestreikt, fast zeitgleich wird das Bodenpersonal von Lufthansa die Arbeit niederlegen. Alle Streiks sollen zunächst am Freitag enden.