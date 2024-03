Mit "Igel" und "Fuchs" üben für den Ernstfall

Bis Mittwoch läuft in Rheinland-Pfalz eine Militärübung der Bundeswehr. Rund 750 Soldatinnen und Soldaten proben beispielsweise in Rheinhessen und in der Westpfalz für den Ernstfall. Die Übung dient der Vorbereitung für die geplante Nato-Großübung in Litauen im Mai.