6:15 Uhr Muslime feiern das Ende des Ramadan Im Ramadan haben seit Anfang März Musliminnen und Muslime auch in Rheinland-Pfalz tagsüber auf Essen und Trinken verzichtet. Am Dienstagabend war das letzte Mal Fastenbrechen nach Sonnenuntergang. Heute beginnt nun das dreitägige Ramadan-Fest. Die wichtigsten Infos zum "Zuckerfest" haben wir hier für euch zusammengefasst. "Eid Mubarak" - Frohes Fest! Muslime in RLP feiern das Ende des Ramadan Am Ende des muslimischen Fastenmonats Ramadan steht das sogenannte Zuckerfest. Heute beginnen für viele muslimische Familien in Rheinland-Pfalz die Feiertage. 6:04 Uhr So wird heute das Wetter in RLP Das größte Nass haben wir erst einmal hinter uns. Jetzt ist Besserung in Sicht. Es wird langsam wieder sonniger. Am Mittwoch erwarten uns laut Vorhersage Temperaturen bis 17 Grad, im Bergland um etwa 12 Grad. Es regnet nicht. Und das soll auch am Donnerstag so bleiben - bei Höchstwerten zwischen 16 und 20 Grad. Video herunterladen (28,2 MB | MP4) 6:03 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Heute endet auch in Rheinland-Pfalz für viele Angehörige des muslimischen Glaubens der Fastenmonat Ramadan - und zwar mit dem traditionellen Fastenbrechen, dem sogenannten Zuckerfest. Die Mainzer Unimedizin hat seit 100 Tagen eine neue Leitung. Anlässlich dessen wird es eine Pressekonferenz geben. Thema wird unter anderem das Minus sein, das im vergangenen Jahr bei 120 Millionen Euro lag und auch in diesem Jahr 100 Millionen Euro betragen soll. Heute stellt Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) die Projekte Jobcoach24+ und Job-Turbo in Rheinland-Pfalz vor. Während viele Betriebe nach Personal suchen, gibt es gleichzeitig viele Menschen, denen es auch bei guter Arbeitsmarktlage bisher nicht gelungen ist, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung zu finden. Um diese Menschen zu unterstützen, finanziert das Arbeitsministerium gemeinsam mit den Jobcentern ab Mai 2024 flächendeckend im Land Jobcoaches. Diese unterstützen Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld mit einer individuellen Beratung. 6:00 Uhr Guten Morgen Rheinland-Pfalz! Aufstehen: Check. Kaffee: Check. Ein letztes Mal Gähnen und Strecken: Check! Und los geht es! Hier ist der RLP-Newsticker! Guten Morgen zur Wochenmitte! Ich bin Susanne Weber und wir sind heute ausnahmsweise mal als Duo unterwegs. Mich unterstützt mein Kollege Joachim Wulkop - ab morgen kümmert er sich dann allein für euch ums aktuelle Geschehen im Land.