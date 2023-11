Der Streik bei der Deutschen Bahn ist vorbei, der Verkehr rollt langsam wieder an. Auf der A3 bei Girod im Westerwald ging in der Nacht nichts mehr: Ein Lkw hatte ein Flugzeugteil verloren, 17 Autos wurden beschädigt. Und: Heute ist Vorlesetag!

9:50 Uhr Parken in Trier wird teurer Ich finde: Trier ist immer eine Reise wert! Wenn nur das teure Parken nicht wäre... Und es soll im nächstem Jahr noch teurer werden. Das Parken im Stadtzentrum soll ab Jahresanfang 2,80 Euro pro Stunde kosten. Über die Höhe der Gebühren in den Parkhäusern müssen die Stadtwerke Trier noch entscheiden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 9:30 Uhr.

9:39 Uhr Probleme auf der Lahntalstrecke Ich hatte euch gefragt, wie es im Bahnverkehr so läuft und unser Leser Ralf Reiländer hat geantwortet! Er meldet: "Auf der Lahntalstrecke zwischen Limburg und Koblenz fährt so gut wie kein Zug pünktlich. Verspätungen zwischen 15 und 45 Minuten und die App zeigt falsche Daten an." Das klingt nicht so prickelnd... gute Nerven! Und kommt gesund an euer Ziel!

9:30 Uhr Royaler Besuch: Kronprinzessin Victoria in Hessen 👑 Wo sind die Royal-Fans? Heute sind sie wahrscheinlich alle in unserem Nachbarland Hessen! Die schwedische Kronprinzessin Victoria ist nämlich zu Besuch. Sie soll am Swedish-German Business Day in Frankfurt teilnehmen. Zuvor wird Victoria vom hessischen Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) in der Staatskanzlei in Wiesbaden empfangen. Am Abend wird sie dann an der Verleihung des Schwedischen Unternehmenspreises teilnehmen. Am 19. November soll die Kronprinzessin zum Volkstrauertag eine Rede im Bundestag halten. Volles Programm für die Victoria! Kronprinzessin Victoria von Schweden ist in den kommenden Tagen in Deutschland zu Gast, den Auftakt macht heute Wiesbaden. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/Royal Press Europe | Albert Nieboer Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 9:30 Uhr.

9:15 Uhr Jugendliche aus Fenster gestoßen - Frau sitzt in U-Haft Krasse Geschichte: Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hat Anklage gegen eine junge Frau erhoben, weil sie eine Jugendliche aus einem Fenster gestoßen haben soll. Die 17-Jährige stürzte sechs Meter in die Tiefe. Das Ganze ist laut Staatsanwaltschaft schon im Sommer auf einer Party in Pirmasens passiert. Das Opfer soll betrunken aus einem Badezimmerfenster geklettert sein. Die Angeklagte habe ihr ins Gesicht geschlagen, sodass die Jugendliche den Halt verlor. Sie wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Die 20-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:58 Uhr Foto-Gruß aus dem Westerwald! 🍂 Bleiben wir beim Wetter: Die Regenpause lässt sich prima nutzen, um einen Spaziergang zu machen. Beispielsweise durch den Wald, um frische Luft zu tanken und das bunte Laub zu bewundern. Das dachte sich wohl auch unsere Leserin Barbara Küstner, die uns dieses tolle Foto vom Forst um den Dreifelder Weiher geschickt hat. Danke dafür! Herbstlich ist es im Wald um den Dreifelder Weiher im Westerwald. privat

8:46 Uhr Wann können Schiffe auf dem Rhein wieder fahren? 🚢 Ich hatte es euch schon zu Beginn unseres Tickers geschrieben: Der Regen legt eine kurze Pause ein. Das bedeutet, die Flusspegel im Land sinken wieder. Und damit steigen die Chancen, dass die Schifffahrt auf dem Rhein wieder aufgenommen werden kann. Aktuell ist sie zwischen Iffezheim und Germersheim gesperrt. Der entscheidende Pegel bei Maxau ist schon auf 7,64 gefallen. Er müsste aber unter 7,50 Meter sinken, damit die Schiffe wieder fahren dürfen. Rheinland-Pfalz Hochwasserlage Mosel und Rhein Rhein-Schifffahrt bei Germersheim wohl auch am Wochenende gesperrt Auf dem Rhein wird die Schifffahrt bei Germersheim wegen des Hochwassers auch am Wochenende wohl noch gesperrt bleiben. 12:00 Uhr Aktuell um 12 SWR1 Rheinland-Pfalz



8:34 Uhr Neue Bleibe für Wohnungslose in Mainz Noch ist es nicht richtig kalt, aber ungemütlich ist es allemal. Menschen, die keine eigenen Bleibe haben, brauchen jetzt dringend eine Unterkunft. Die Stadt Mainz hat in der Altstadt gerade eine neue Übernachtungsmöglichkeit eingerichtet. Sie bietet Platz für bis zu 30 Menschen. Außerdem können Obdachlose dort auch medizinisch versorgt werden. Mainz Weitere 30 Plätze Neue Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose in Mainz Wohnungslose sollen bei Minustemperaturen nicht auf der Straße schlafen müssen. Deswegen hat die Stadt Mainz eine neue Unterkunft eingerichtet. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 8:30 Uhr.

8:21 Uhr Gaffen - warum tun wir sowas? Mir läuft es immer eiskalt den Rücken runter, wenn ich irgendwo einen Unfall sehe - ich habe null, wirklich null Bedürfnis, genau hinzugucken. Dabei ist der Impuls, hinzuschauen, ganz natürlich, sagen Psychologen. Eine Psychologin hat unseren Kollegen vom Social Media-Team erklärt: Nicht jede Art von Zuschauen ist problematisch. Wenn aber Rettungskräfte behindert werden, dann ist das strafbar.

7:59 Uhr Seilbahn am Deutschen Eck bleibt bis 2031 Seid ihr schon mal mit der Seilbahn in Koblenz zur Festung Ehrenbreitstein gefahren? Ich könnte das stundenlang machen! Rauf und runter, rauf und runter... der Blick über Rhein, Mosel und die Stadt ist einfach zu schön! Der Stadtrat hat jetzt beschlossen: Die Seilbahn soll bis 2031 am Deutschen Eck bleiben. Die UNESCO hatte der Stadt zuvor mitgeteilt, dass die Seilbahn den Status des Oberen Mittelrheintals als Welterbe nicht gefährde. Allerdings muss die Talstation umgestaltet werden. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 7:30 Uhr.

7:56 Uhr Blick ins Geschichtsbuch: Am 17. November... ... ist das hier passiert: 1997: Bei einem Terroranschlag kommen 58 Touristinnen und Touristen im Hatschepsut-Tempel bei Luxor ums Leben. Außerdem sterben vier Ägypter. Die militante ägyptische Islamistenbewegung "Gamaa Islamija" bekennt sich zu dem Massaker. 1989: In Prag entwickelt sich eine Kundgebung zum Gedenken an die Hinrichtung von Studenten durch die Nazis im Jahre 1939 zu einer Protestveranstaltung gegen die kommunistische Regierung - der Beginn "samtenen Revolution" in der Tschechoslowakei. 1869: Der Suezkanal wird feierlich eröffnet! Morgens fährt ein Schiff mit Kaiserin Eugénie, der Gemahlin Napoleons III., und Ferdinand Lesseps, dem Erbauer des Kanals, an der Spitze eines langen Konvois durch die neue Wasserstraße. 8.500 Gäste sind bei dem Spektakel dabei. 1846: Der Mechaniker Carl Zeiss gründet in Jena ein Unternehmen für Feinmechanik und Optik. Er spezialisiert sich zunächst auf Mikroskope. Später entwickelt sich das Unternehmen zu einem Spezialisten für Kameraobjektive und optische Geräte aller Art.

7:46 Uhr Packt die Bücher aus! 📚 Landauf, landab wird heute noch mehr gelesen als sonst, denn: Es ist bundesweiter Vorlesetag! Seit 2004 gibt's die Aktion, vor allem an Schulen und Kitas. Auch in Rheinland-Pfalz packen Lehrer, Eltern und Großeltern Bücher aus, um Kindern Geschichten vorzulesen.



Ich bin zwar kein Kind mehr, lass mir aber auch gern vorlesen! Und einer, dem ich fürs Leben gern zuhöre, ist Rufus Beck. Er hat unter anderem die Hörbucher von "Harry Potter" gesprochen. Den Kollegen von SWR1 hat er erzählt, was beim Vorlesen besonders wichtig ist: Audio herunterladen (2,5 MB | MP3)

7:34 Uhr Die aktuelle Verkehrslage: Es läuft! Lasst uns kurz auf die Straßen im Land gucken: Dort sieht es (Stand jetzt) ganz gut aus! Einzige Ausnahme: Der Stau auf der A6 Richtung Kaiserslautern. Dort gab's einen Unfall zwischen Bruchmühlbach-Miesau und Ramstein-Miesenbach.

7:12 Uhr Pferd "Fee" aus Güllegrube gerettet 🐴 Zeit für gute Nachrichten: Feuerwehr und THW konnten gestern nach einem nervenaufreibenden Einsatz in der Westpfalz Stute "Fee" aus einer Güllegrube befreien. Dort war das Pferd hineingefallen, nachdem es wohl selbst die Abdeckung der Grube weggetreten hatte. Die Öffnung war eigentlich so klein, dass eine Tierärztin es als "Tetris-Arbeit" bezeichnete, dort durchzupassen. Nach 21 Stunden gelang es den Rettern, den dicken Beton an der Seite der Grube aufzusägen. Die 26 Jahre alte "Fee" konnte unter Applaus ins Freie schlüpfen.

6:48 Uhr Na, wie läuft's an den Bahnhöfen? 🚈 Der große Warnstreik der Lokführer ist seit gestern Abend beendet, die Deutsche Bahn hat angekündigt, dass es jetzt Priorität habe, den Verkehr "wieder in Gang zu bringen". Das scheint auch zu klappen: Laut DB läuft der Bahnverkehr fast überall wieder nach dem regulären Fahrplan. Trotzdem sollten alle Reisenden vor der Fahrt schauen, ob und wann ihr Zug kommt. Wie sieht's gerade bei euch aus? Schreibt mir eine Mail an rlp-newsticker@swr.de!

6:40 Uhr Fußgängerin lebensgefährlich verletzt Es ist erst wenige Tage her, dass ein Fußgänger in Mainz von einem Auto erfasst und getötet wurde. Jetzt das: In Wittlich ist gestern Abend eine Fußgängerin lebensgefährlich verletzt worden. Laut Polizei überquerte die Frau mit ihrem Rollator eine Straße. Ein Autofahrer hat die Frau zu spät gesehen und fuhr sie an. Die Seniorin stürzte und kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Über dieses Thema berichtete SWR4 RLP am 17. November 2023 um 6:30 Uhr.

6:24 Uhr Deutschland und die Welt 🌍 Was passiert außerhalb von Rheinland-Pfalz? Eine Menge! Der türkische Präsidenten Recep Tayyip Erdogan wird heute von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in Berlin empfangen. Die Visite ist umstritten, weil Erdogan sich im Gaza-Konflikt auf die Seite der islamistischen Terrororganisation Hamas gestellt hat. Der türkische Präsident nennt die Hamas eine "Befreiungsorganisation" und bezeichnet Israel als "Terrorstaat". Scholz weist dies als "absurd" zurück. In dem Gespräch soll es auch um Flüchtlingspolitik und den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gehen. Türkischer Präsident Erdogan Erdogan kommt nach Berlin: Ein Hamas-Sympathisant im Kanzleramt In Berlin wird heute der türkische Präsident Erdogan empfangen. Erdogan, der die Hamas-Terroristen "Freiheitskämpfer" und Israel einen "Terrorstaat" genannt hat. Doch ihn auszulad… Die Partei Die Linke kommt heute zum Bundesparteitag in Augsburg zusammen. Nach dem Bruch mit Sahra Wagenknecht und sehr schlechten Wahlergebnissen sucht die Partei ein neues Profil. Am ersten Tag gibt's eine Generalaussprache. Eigentliches Thema des Treffens ist aber die Aufstellung der Liste und das Programm zur Europawahl 2024. Spitzenkandidaten sollen Parteichef Martin Schirdewan und die Flüchtlingsaktivistin Carola Rackete werden. Zum 20. Mal wird heute der bundesweite Vorlesetag gefeiert - zusammen mit mehr als einer Million Zuhörern und Vorlesern. Viele Prominente unterstützen die Initiative der Wochenzeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen in Mainz und der Deutschen Bahn Stiftung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), Profi-Fußballer Thomas Müller und Schauspielerin Sonja Gerhardt machen beispielsweise mit.

6:06 Uhr Flugzeugteil demoliert 17 Autos 🚗 🚕 🚙 Für ziemliches Chaos hat in der Nacht ein Lkw-Fahrer auf der A3 im Westerwald gesorgt: Er hatte auf seinem Sattelzug Flugzeugteile geladen und (aus bislang ungeklärter Ursache) zwischen den Anschlussstellen Montabaur und Diez ein größeres Teil verloren. Mehrere Autos bretterten über das Flugzeugteil, 17 wurden beschädigt. Zwölf waren laut Polizei danach nicht mehr fahrbereit. Eine Frau wurde leicht verletzt. Die Autobahn bei Girod musste für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Inzwischen weiß die Polizei auch, wo der Sattelzug steckt - der Fahrer hatte trotz des Unfalls nicht angehalten. Dieses Flugzeugteil hat in der Nacht ein Sattelschlepper auf der A3 verloren. Pressestelle Polizeiautobahnstation Montabaur

6:03 Uhr Das Wetter: Der Regen macht kurz Pause (aber nur kurz) Ein kleiner Lichtblick für alle, die den Regen (so, wie ich) satt haben: Heute Vormittag bleibt es in weiten Teilen von Rheinland-Pfalz trocken. Im Norden zeigt sich sogar mal kurz die Sonne. Am Nachmittag wird es dann allerdings wieder nasser. Und auch am Wochenende müssen wir uns auf Regen einstellen. Seufz... Video herunterladen (31,2 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Darüber redet Rheinland-Pfalz heute: Das Pharmaunternehmen Lilly stellt seine Pläne für ein Werk in Alzey vor. Erst gibt's eine Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin. Dann gibt's eine mit Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) in Alzey. Wir berichten! Video herunterladen (48,9 MB | MP4) In der Trierer Fußgängerzone werden heute fünf Gedenkplaketten für die Opfer der Amokfahrt verlegt. Sie sind in enger Abstimmung mit den Hinterbliebenen gestaltet worden und liegen an den Stellen, an denen die Menschen vor drei Jahren von einem Amokfahrer getötet wurden. Am Landgericht Koblenz könnte heute das Urteil in einem Prozess um versuchten Mord fallen. Laut Staatsanwaltschaft hat der 26-jährige Angeklagte unter anderem während eines Streits einem Mann eine Weinflasche gegen den Kopf geschlagen und ihn schwer verletzt. Außerdem soll der Angeklagte einen Minderjährigen grundlos zusammengeschlagen haben.