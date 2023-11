Bei der Deutschen Bahn stehen wegen des Streiks der Lokführer viele Züge still. Bewegung soll hingegen ins Thema "Flüchtlinge" kommen: Ministerpräsidentin Dreyer (SPD) trifft sich heute mit den Kommunen, um zu beraten, wie die Pauschale verteilt werden soll.

Die Menschen in und um Oppenheim wird's freuen: Das viel diskutierte Hallenbad wird endlich gebaut! Der Verbandsgemeinderat Rhein-Selz hat jetzt sein "Okay" dafür gegeben. Drei Jahre wurde über das Projekt diskutiert, erst im Oktober gab es eine Demo für den Bau des Bades. Es soll 22 Millionen Euro kosten.

Spannende Wirtschaftsnews! Der US-Pharmariese Eli Lilly gründet nach SWR-Informationen eine neue Produktionsstätte im rheinhessischen Alzey. Das Vorhaben soll morgen offiziell bei einer Pressekonferenz mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) in Berlin bekanntgegeben werden.

9:04 Uhr "Christmas Garden" in Koblenz öffnet 🎄 Seid ihr schon in Weihnachtsstimmung? Bei einigen ernte ich jetzt wahrscheinlich Kopfschütteln, bei anderen ein begeistertes "Ja"! Es hat schließlich seinen Grund, warum der erste Weihnachtsmarkt im Land schon geöffnet hat... und warum heute in Koblenz der "Christmas Garden" öffnet. Das ist eine aufwändige Lichtinstallation auf der Festung Ehrenbreitstein mit ganz vielen leuchtenden Weihnachtsbäumen und Weihnachtsmännern und Engeln und, und, und!

8:41 Uhr Razzia bei islamistischer Organisation IHZ Die Polizei hat eine bundesweite Razzia gegen das Islamische Zentrum Hamburg (IHZ) gestartet. Dabei sind laut Bundesinnenministerium bis jetzt 54 Objekte in sieben Bundesländern durchsucht worden, darunter in Baden-Württemberg. Rheinland-Pfalz ist offenbar nicht betroffen. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) sagte, das IHZ werde seit langem vom Bundesamt für Verfassungsschutz beobachtet und als islamistisch eingestuft.

8:28 Uhr Wie geht's weiter mit der Flüchtlingspolitik in RLP? In gut einer Stunde, um halb neun, beginnt das Gespräch in der Mainzer Staatskanzlei: Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), einige ihrer Ministerinnen und Minister und Vertreter von Städten, Gemeinden und Kreisen beraten, wie es nach dem großen Bund-Länder-Treffen in Berlin mit der Flüchtlingspolitik in Rheinland-Pfalz weitergehen soll. Unser Korrespondent Gernot Ludwig erklärt, wo die Knackpunkte sind:

8:08 Uhr Hochwasser - wie viele Sorgen müssen wir uns machen? Ihr habt es ja schon in unserer Wettervorschau gesehen: Es regnet und regnet und regnet. Die Pegel der Flüsse und Bäche steigen. Wie besorgniserregend ist die Lage? Unsere Kolleginnen und Kollegen vom SWR Aktuell Social-Team haben eine Expertin des Hochwasservorhersagedienstes gefragt.

7:55 Uhr Bombendrohung in Ludwigshafen Die Polizei musste gestern Abend in Ludwigshafen wegen einer Bombendrohung ausrücken: Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses hatte im Keller die Drohung entdeckt und die Beamten alarmiert. Nähere Angaben zur Drohung machte die Polizei bislang nicht. Die Beamten durchsuchten das Haus mit Sprengstoffspürhunden, fanden aber nichts. Allerdings waren in dem Keller Farbschmierereien mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Die Polizei ermittelt jetzt.

7:45 Uhr Voting: Strafe für leerstehende Wohnungen? 💶 Kommen wir mal zu einem anderen Thema: Es geht um den Wohnungsleerstand im Land. Akuter Wohnraummangel auf der einen Seite, leerstehende Gebäude auf der anderen - dem Stadtrat von Landau ist das ein Dorn im Auge. Er hat jetzt beschlossen, dass Eigentümer, die ihre Häuser oder Wohnungen länger als ein halbes Jahr leer stehen lassen, unter Umständen eine Strafe zahlen müssen.

Nein, Eigentümer sollten keine Strafe zahlen müssen. Jeder Immobilienbesitzer sollte mit seinem Haus oder seiner Wohnung tun und lassen können, was er will. Strafzahlungen sind Abzocke und hebeln das Eigentumsrecht aus. 20,5%

Immobilienkonzerne sollten Strafen zahlen müssen, Privatbesitzer aber nicht Anders als bei großen Konzernen sollte man bei Privatleuten nachsichtig sein, denn sie haben vielleicht gute Gründe, warum sie nicht vermieten: die Sanierung ist zu teuer, der Erbstreit nicht geklärt oder sie sind mit einer Vermietung überfordert. 59,4% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

7:29 Uhr Trotz Streiks - in Mainz fahren vereinzelt Züge Gute Nachricht für Pendlerinnen und Pendler in Mainz: Trotz des Streiks der Lokführer fahren ein paar Regionalzüge ab dem Hauptbahnhof. Unsere Reporterin Damaris Diener hat sich am Morgen einen Überblick verschafft. Sie findet: "Die Mainzerinnen und Mainzer sind gut vorbereitet auf diesen Streik".

6:21 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Was wird heute außerhalb von Rheinland-Pfalz wichtig? Das müsst ihr wissen: Die 27 EU-Mitgliedstaaten stimmen erneut über eine Zulassungsverlängerung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat ab. Eine Abstimmung im Oktober hatte zunächst keine Mehrheit ergeben. Gelingt das auch heute nicht, ist die EU-Kommission am Zug. Sie hatte bereits eine Verlängerung der Zulassung um weitere zehn Jahre vorgeschlagen. Die gegenwärtige Zulassung läuft nur noch bis 15. Dezember. Neue Etappe im Ringen um eine Zustimmung der Türkei zum NATO-Beitritt von Schweden: Der Außenausschuss des türkischen Parlaments wird über die Aufnahme des skandinavischen Landes in das westliche Verteidigungsbündnis beraten. Die Türkei hatte sich zunächst gegen eine Aufnahme Schwedens gesperrt und dies mit dem Vorwurf verknüpft, das Land nehme Extremisten der verbotenen Kurden-Partei PKK auf. In Spanien will sich Ministerpräsident Pedro Sanchez ungeachtet der Proteste gegen die geplante Amnestie katalanischer Separatisten im Amt bestätigen lassen. Vier Monate nach der Parlamentswahl war es Sanchez vergangene Woche gelungen, genügend Unterstützer für eine absolute Mehrheit hinter sich zu versammeln. Zwei katalanischen Parteien hat er im Gegenzug für seine Wiederwahl ein Amnestiegesetz für rund 1.400 verurteilte oder angeklagte Separatisten versprochen.

6:08 Uhr Streik sorgt für Zugausfälle 🚄 Habt ihr den Bahnstreik schon zu spüren bekommen? Die Lokführer der GDL sind seit ja gestern Abend, 22 Uhr, im Ausstand. An vielen Bahnhöfen im Land herrscht seitdem gähnende Leere. Unsere Reporter sind unterwegs und berichten unter anderem, wie es heute Morgen in Mainz und Kaiserslautern aussieht.

6:03 Uhr Das Wetter: Regen, Regen, Regen 🌧️ Schlechte Nachrichten: Wir brauchen erstmal weiter einen ☔ Regenschirm! Tiefdruckgebiet "Linus" zieht über Rheinland-Pfalz und bringt auch in den kommenden Tagen teils starke Regenfälle mit sich. Das heißt auch: Die Flusspegel im Land steigen weiter an. In der Nacht zum Freitag wird's außerdem stürmisch. Wir beobachten das für euch. Video herunterladen (26,1 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig in Rheinland-Pfalz Wie geht's weiter nach dem Bund-Länder-Treffen zur Flüchtlingspolitik? Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat dazu heute Vertreter der Städte, Kreise und Gemeinden in die Staatskanzlei eingeladen. Bundeskanzler, Ministerpräsidentinnen und -präsidenten hatte vergangene Woche ja unter anderem beschlossen, dass die Länder ab dem kommenden Jahr für Asylbewerber eine Pauschale von jährlich 7.500 Euro bekommen sollen. Jetzt geht's darum, wie das Geld aufgeteilt wird. In Rheinland-Pfalz werden immer mehr Geldautomaten gesprengt. Innenminister Michael Ebling (SPD) sieht Handlungsbedarf. Zusammen mit dem Sparkassenverband und dem Landeskriminalamt will er Maßnahmen im Kampf gegen die Sprengungen von Geldautomaten präsentieren. Bei dem Treffen in Worms soll auch ein Einfärbesystem gezeigt werden, mit dem die mögliche Beute für Täter unbrauchbar gemacht wird. Klicken statt blättern: Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) stellt in Mainz das digitale Bücherregal für Schülerinnen und Schüler vor. Schwere Bücher sollen damit zum Auslaufmodell werden. Künftig soll es mit ein paar leichten Mausklicks zum interaktiven Lernangebot gehen.