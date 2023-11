per Mail teilen

Mit Hockey verbindet man eine schnelle Sportart auf Kufen, Rollen oder in Sportschuhen. Es geht aber auch auf Bürostühlen.

In Bremen starten die German Chair-Hockey Masters. Bei der Deutschen Meisterschaft im Bürostuhlhockey ist auch ein Team aus Worms dabei, dass von Christiena Lenz betreut wird.

Wer jetzt denkt, es handelt sich um einen äußert bequemen Sport, irrt sich. Die Verkaufsleiterin eines Büromöbel-Anbieters stellt die außergewöhnliche Hockey-Variante im SWR1 Interview vor.

SWR1: Sie selbst haben schon mehrmals bei den Chair-Hockey Meisterschaften mitgespielt. Was macht den Reiz dieser Sportart aus?

Christiena Lenz: Das Besondere, das Außergewöhnliche, die Arbeit mit dem Spielerischen zu verbinden und die Atmosphäre, die Menschen.

SWR1: Wie ist denn da die Atmosphäre? Womit kann man das am ehesten vergleichen?

Lenz: Teilweise olympisch, strenger Wettbewerb, alle sehr ehrgeizig. Und dann gibt es trotzdem immer wieder Momente, wo man so ein bisschen Gänsehaut bekommt, weil es ein sehr schönes Drumherum ist. Ein Erlebnis. Es ist für mich unvergleichbar.

SWR1: Wie wird denn trainiert?

Lenz: Wir trainieren nicht, wir können es einfach, könnte ich sagen. Nein, wir haben bei uns in Worms die Jahre über immer mal trainiert, als wir noch die Produktionshallen hatten, wo sonst unsere fertigen Produkte standen. Wir haben dort ein Spielfeld aufgemacht und ein bisschen trainiert. Die letzten Jahre gab es durch Corona bedingt eine kleine Pause. Jetzt haben wir Teilnehmer bei uns, die schon mitgespielt haben. Und es gibt auch Neulinge. Da werden wir uns eine stille Minute nehmen und sie kurz in das Geheimnis des Chair-Hockeys einweihen.

SWR1: Da spielen also tatsächlich Leute mit, die noch nie Bürostuhl-Hockey gespielt haben. Wie läuft das dann auf dem Platz?

Lenz: Wir fallen auch mal von den Stühlen, haken uns mit den Armlehnen fest, landen mit dem Stuhl an der Bande und im Tor. Wir fallen runter. Ja, es ist alles dabei.

SWR1: Jetzt stellen Sie die Spielgeräte selbst her. Das ist ja praktisch wie Doping. Da könnten Sie Spezial-Kugellager einbauen und solche Dinge.

Lenz: Die werden geprüft. Es gibt ganz neutrale Schiedsrichter. Also das ist schon profimäßig und deswegen ist es auch irgendwo ein Wettkampf.

SWR1: In Bremen kämpfen 32 Teams um die Deutsche Meisterschaft. Um was geht es am Ende – kriegt man dann einen Pokal?

Lenz: Es gibt einen wunderschönen Pokal, es gibt eine stolze Mannschaft. Und natürlich gibt es auch eine Prämie.

Das Interview führte SWR1 Moderator Michael Lueg.

Weitere Informationen zu den German Chairhockey Masters finden Sie unter chairhockey.de.