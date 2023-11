22-Jähriger nach Unfall in Koblenz von Auto erfasst

per Mail teilen

In Koblenz ist ein junger Mann nach einem Unfall auf der B9 von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Bundesstraße musste bis nach Mitternacht gesperrt werden.

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Koblenz kam es gegen 20:30 Uhr auf der B9 stadtauswärts kurz vor der Abfahrt Koblenz-Lützel zu einem Unfall mit zwei Fahrzeugen. Beide Autos kamen anschließend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Einer der Unfallbeteiligten, ein 22 Jahre alter Mann aus dem Kreis Mayen-Koblenz, sei daraufhin aus seinem Wagen gestiegen.

Junger Mann nach Unfall von Auto erfasst

Wie die Polizei mitteilt, erfasste dann ein nachfolgender Pkw den jungen Mann, wobei er schwere Verletzungen davontrug. Außerdem seien zwei weitere Personen leicht verletzt worden. Warum es überhaupt zu dem ersten Unfall kam, sei noch unklar.

B9 in Koblenz für mehrere Stunden gesperrt

An den Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden von rund 20.000 Euro. Die B9 in Koblenz war zunächst für kurze Zeit voll gesperrt. Die Fahrbahn stadtauswärts konnte erst gegen 1 Uhr am Freitag wieder für den Verkehr freigegeben werden.