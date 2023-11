Nach SWR-Informationen plant Lilly für Milliarden Euro eine neue Produktionsstätte in Alzey. Offiziell soll der Bau am Freitag vorgestellt werden.

Vorangegangen waren Regierungskreisen zufolge monatelange Verhandlungen. Das amerikanische Pharmaunternehmen Eli Lilly soll sich im erweiterten Gewerbegebiet Alzey-Ost ansiedeln.

Die Produktionsstätte soll zwei Milliarden Euro kosten. Nach Angaben von Insidern fließen keinerlei Subventionen aus deutschen Steuergeldern. Insgesamt werden in Alzey 500 Arbeitsplätze entstehen, heißt es.

Pharmariese Lilly hat gute Gründe für Alzey

Das Unternehmen habe sich wegen der Nähe zu anderen Firmen aus der Pharma- und Biotech-Branche für den Standort in Rheinhessen entschieden, hört man aus Insiderkreisen. Dies erleichtere beispielsweise die Suche nach Fachkräften. Außerdem stünden in Alzey ausreichend Flächen zur Verfügung, nachdem das Industriegebiet erweitert worden ist.

Das Pharmaunternehmen Eli Lilly käme auch nach Rheinhessen, weil sich hier internationale Firmen wohl fühlen würden und keine Ressentiments gegen Ausländer zu befürchten seien wie in anderen Regionen von Deutschland.

Produktion der Abnehmspritze Zepbound von Lilly in Alzey?

Der amerikanische Pharmariese Lilly ist bekannt für seine Insulinpräparate. Er gehört mit einem Jahresumsatz von über 24 Milliarden US-Dollar zu den größten Pharmaunternehmen der Welt.

In Deutschland hat das Pharmaunternehmen Lilly bereits 1.000 Beschäftigte – die meisten am Standort in Bad Homburg, in der Nähe von Frankfurt am Main.

Vor kurzem hat die US-amerikanische Arzneimittelbehörde eine Abnehmspritze des Pharmakonzerns zugelassen. Das Präparat trägt den Namen Zepbound. Der Konzern rechnet mit einer hohen Nachfrage. Dem Internet-Portal Business-Insider zufolge plant Lilly in Alzey, die Abnehmspritze zu produzieren.

Pressekonferenzen in Berlin und Alzey

Mehr Informationen über den neuen Produktionsstandort in Alzey sollen am Freitag auf zwei Pressekonferenzen bekannt gegeben werden. Das Pharmaunternehmen Lilly hat zu einer Pressekonferenz gemeinsam mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) nach Berlin eingeladen.

Am geplanten Standort in Alzey werden am Freitag die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) Einzelheiten der Ansiedlung bekanntgeben.