per Mail teilen

Eine Gruppe von Kindern hat offenbar Steine von einer Autobahnbrücke auf die A66 geworfen. Dabei wurde die Frontscheibe eines vorbeifahrenden Autos getroffen und zerstört.

Für den betroffenen Golffahrer muss es ein Riesenschreck gewesen sein. Wie die Polizei jetzt mitteilt, war der Mann am Samstagabend auf der Autobahn A66 in Richtung Rüdesheim unterwegs, als er in Höhe Schierstein unter einer Brücke hindurchfuhr.

Dort habe dann plötzlich ein Stein den Wagen des Mannes getroffen und ein Loch in die Frontscheibe geschlagen, so die Polizei. Der Fahrer sei glücklicherweise unverletzt geblieben.

Zeugen hatten Steinewerfer auf der Brücke beobachtet

Nach Angaben der Wiesbadener Polizei hatten kurz zuvor andere Verkehrsteilnehmer bereits Alarm geschlagen, die in dem Bereich unterwegs waren. Sie gaben an, dass mehrere Kinder auf der Brücke im Bereich der Freudenbergstraße stehen und von dort Steine auf die Autobahn herunterschmeißen würden.

Eltern der Kinder sollen sich bei Autobahnpolizei Wiesbaden melden

Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Kinder schon weg. Auch eine Suche in der näheren Umgebung blieb laut Polizei erfolglos, so dass die Identität der Kinder bislang nicht bekannt ist.

Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bitten weitere Zeugen sich bei der Autobahnpolizei unter der Telefonnummer 0611 - 345-4140 zu melden. Außerdem ruft die Polizei die Erziehungsberechtigten der betroffenen Kinder auf, sich zu melden.