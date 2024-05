Was ist in der Nacht in Rheinland-Pfalz passiert? Was bringt der Morgen? Mit unserem RLP-Newsticker seid ihr auf dem Laufenden!

9:45 Uhr 🌊 Die schönsten Ausflugsziele im Südwesten Wir machen mit den Good-News weiter, denn gemeinsam sammeln wir die schönsten Ausflugsziele auf Instagram. Ein paar haben meine Kolleginnen und Kollegen im Südwesten bereits gesammelt. Ihr habt noch mehr? Dann lasst uns gerne einen Kommentar da.

9:30 Uhr Was geschah am 10. Mai? 2014: Mit der Ballade "Rise Like A Phoenix“ gewinnt Österreich mit der Dragqueen Conchita Wurst den Eurovision Song Contest. Morgen am Samstag findet übrigens der ESC 2024 statt. 1994: Nelson Mandela wird als Präsident von Südafrika vereidigt. Es waren die ersten freien Wahlen des Landes, zuvor war Mandela wegen seines Kampfes gegen die Rassentrennung 27 Jahre inhaftiert gewesen. 1949: Bonn wird Hauptstadt der Bundesrepublik. Die Stadt soll zunächst nur vorübergehend die Hauptstadt der Bundesrepublik sein. Nach der Wende 1991 beschließt der Bundestag, dass Berlin wieder Hauptstadt des neu vereinigten Deutschlands werden solle.

9:25 Uhr 🌸 So blumig war euer Feiertag Dieses schöne Bild hat uns von Ursula Bednarz erreicht. Sie hat es im Luisenpark aufgenommen. Ich genieße gerade auch alles, was blüht. Vielen Dank fürs Teilen Ursula! Blütenzeit im Mannheimer Luisenpark Ursula Bednarz

9:20 Uhr Schnecken-Plage in der Westpfalz In der Westpfalz sind die Nacktschnecken auf dem Vormarsch, beklagen Gemüse-Bauern in der Region. Sie machen Landwirten so sehr zu schaffen, dass ein Hof aus Frankelbach deshalb seine Gemüse-Kunden nicht mehr beliefern kann. Die Schnecken gehen nicht nur an den Salat, sondern auch an Kürbis und Lauchzwiebeln, alle möglichen Pflanzen sind mehr oder weniger betroffen. Die ganze Geschichte hat das Studio Kaiserslautern.

8:45 Uhr 💰 Rentenversicherung investiert 5 Millionen Euro in Edelsteinklinik Die Edelsteinklinik in Bruchweiler im Hunsrück ist eine Fachklinik für Kinder- und Jugendrehabilitation, in der Adipositas, Asthma oder Angststörungen behandelt. Seit etwa zwei Jahren auch das Post Covid Syndrom. Die deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz will in den kommenden vier Jahren bis zu fünf Millionen Euro in die Klinik investieren. Aktuell wird die Fassade erneuert, zukünftig sollen dann weitere Appartements für Familien gebaut werden. Daneben ist der Bau eines bis zu 400 Quadratmeter großen Speisesaals geplant. Sendung am Fr. , 10.5.2024 8:30 Uhr, SWR4 RP Studio Trier

8:25 Uhr Voting: Was macht ihr am liebsten bei diesem schönen Wetter? Apropos schönes Wetter, Sonne satt begleitet uns auch Richtung Wochenende - genau das wollen wir hören! Raus oder doch lieber Zuhause bleiben? Was macht ihr am liebsten bei diesem schönen Wetter? Was macht ihr beim schönen Wetter? Sie dürfen maximal 2 Antworten auswählen. Rad fahren Wandern Spazieren gehen Im Garten/auf dem Balkon entspannen Auf dem Sofa liegen Eis essen Abschicken

8:20 Uhr So war der Feiertag Ein sonniger Feiertag, so haben wir unsere freien Tage am liebsten. Ich habe gestern eine Freundin im Schwarzwald besucht und beim Spazieren ist uns dieser schöne, blumige Wagen aufgefallen, den ich gerne mit euch teilen möchte: Ein Wagen voller Blumen im Schwarzwald vor einer Scheune. SWR Ingrid Reitenbach Ihr wollt mir auch eure Bilder vom Feiertag zeigen? Dann schnell hochladen: Schickt uns eure Fotos

8:10 Uhr ❗ Bahn stellt ab Mittag Verkehr zwischen Worms und Biblis ein Wegen Personalmangels im Bahnstellwerk in Worms fallen heute ab 13 Uhr die Regionalbahnen zwischen Worms und dem hessischen Biblis aus. Zwischen 13 und 21 Uhr müssten deshalb Ersatzbusse eingesetzt werden. Damit soll laut einer Bahnsprecherin sichergestellt werden, dass zumindest die anderen Linien wie gewohnt fahren können. Bereits am Mittwoch waren nach Angaben der Deutschen Bahn wegen des Personalmangels im Stellwerk Worms die Regionalbahnen zwischen Worms und Biblis komplett ausgefallen. Alle Updates zur Beeinträchtigung in Worms gibt's hier auf der Seite der Deutschen bahn.

8:05 Uhr Wohnungslose bei der Wahl weiterhin ausgeschlossen In genau 30 Tagen können wir am 9. Juni bei der Kommunalwahl unsere Stimme abgeben. Wohnungslose sind davon in Rheinland-Pfalz bislang ausgeschlossen, wie in weiteren zwei Bundesländern. Warum das so ist, hat sich das Social Media-Team auf Instagram angeschaut:

7:40 Uhr 🚨 Motorradfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit 200 km/h Weil ein Motorradfahrer nicht von der Polizei auf der A650 bei Maxdorf kontrolliert werden wollte, flüchtete er mit mehr als 200 Stundenkilometern! Auf der Maschine war der 23-Jährige dabei nicht alleine unterwegs, hinten saß noch seine Freundin. Als die Polizei ihn dann stellen konnte, zogen sie seinen Führerschein ein. Jetzt muss er sich wegen Straßenverkehrsgefährdung und illegalem Kraftfahrzeugrennen verantworten. Sendung am Fr. , 10.5.2024 7:30 Uhr, SWR4 RP Studio Ludwigshafen

7:30 Uhr Nach Beschlagnahmung von Hunden: "Telefonterror" und Morddrohungen Weil die Besitzerin des Gnadenhofs in der Eifel gegen das Tierschutzgesetz verstoßen haben soll, wurden fast 50 Hunde beschlagnahmt. Die Tiere kamen in sechs Tierheime, von dort sollen sie weitervermittelt werden. So emotional wie es vor Ort war, ging es auch danach weiter. Ein Helfer berichtet, dass er Telefonterror erlebt und Morddrohungen bekommt. Ich habe mir nie vorstellen können, dass das so eine Dimension erreicht. Ich hoffe, dass sich die Situation bald wieder beruhigt.

7:25 Uhr Mehr als 120.000 Euro Schaden bislang durch gesprengte Geldautomaten Erst letzte Woche wurden zwei Geldautomaten in Rheinland-Pfalz an einem Tag gesprengt. Bislang ist in diesem Jahr ein Schaden von mehr als 120.000 Euro durch gesprengte Geldautomaten entstanden, der sich aus Beschädigungen an Geldautomat, dem Inventar sowie den Gebäuden zusammensetzt. Im Vergleich: Im vergangenen Jahr entstand bei insgesamt 50 gesprengten Automaten ein Schaden von 8,8 Millionen Euro. Rheinland-Pfalz Zwischenbilanz Gesprengte Geldautomaten: 2024 schon über 120.000 Euro Schaden Zuletzt wurden innerhalb eines Tages gleich zwei Geldautomaten in Rheinland-Pfalz gesprengt. Insgesamt scheint die Zahl jedoch rückläufig zu sein. 5:00 Uhr Guten Morgen RLP SWR1 Rheinland-Pfalz

7:15 Uhr Deutschland und die Welt In Würzburg soll heute das Urteil gegen zwei Erzieherinnen einer Kita in Unterfranken fallen. Ihnen werden Misshandlungen von Kindern in einer Einrichtung im Landkreis Würzburg vorgeworfen.Von den Übergriffen im Jahr 2021 sollen vier Kinder im Alter zwischen einem und zwei Jahren betroffen gewesen sein. Der 30 Jahre alten Hauptangeklagten wirft die Staatsanwaltschaft Körperverletzung, Nötigung und Misshandlung von Schutzbefohlenen vor. Eine 37-Jährige ist wegen Unterlassens angeklagt. In Weingarten findet heute die größte Reiterprozession Europas statt, der so genannte Blutritt. Die Verehrung der Heilig-Blut-Reliquie am "Blutfreitag" gehört seit über 900 Jahren zum festen Brauchtum der Stadt. Der Legende nach birgt die Reliquie, die in der Basilika St. Martin aufbewahrt wird, einen Blutstropfen von Jesus Christus. Beim Blutritt trägt der Heilig-Blut-Reiter die Reliquie durch die Stadt und die Fluren. Bis zu 2.500 Wallfahrer – und seit 2022 auch Wallfahrerinnen – begleiten ihn hoch zu Ross. Heute ist bundesweiter Tag gegen den Schlaganfall. Er wurde 1999 durch die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe ins Leben gerufen. Jährlich erleiden etwa 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Er ist die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter.

7:05 Uhr Gewaltiger Schaden nach Brand in Bitburg Schon am Mittwochabend hat es in Bitburg in einem Busunternehmen gebrannt. Bereits da war klar, dass viel kaputt gegangen ist. Aber erst gestern wurde deutlich, wie hoch der Schaden ist. Hier im Video könnt ihr euch ein Bild davon machen. Im Dach der Halle eines Bitburger Busunternehmers klafft nach dem Brand in riesiges Loch. SWR

6:45 Uhr ⚽ Bayer Leverkusen im Finale der Europa League Gestern Abend hat Bayer Leverkusen das Endspiel der Europa League erreicht. Josip Stanisic hatte allen Grund zu feiern. Dank seines Tores in der Nachspielzeit bleibt Leverkusen weiterhin ungeschlagen. Josip Stanisic und Granit Xhaka jubeln Getty Images Im Halbfinale gegen AS Rom setzte sich Leverkusen durch. Nach dem 2:0 im Hinspiel in Rom reichte der Mannschaft vor eigener Kulisse ein 2:2. Im Endspiel trifft Leverkusen am 22. Mai in Dublin auf Atalanta Bergamo. Sendung am Fr. , 10.5.2024 6:00 Uhr, SWR Aktuell am Morgen, SWR Aktuell

6:10 Uhr 🌞 Sonne, Sonne, Sonne Freut euch weiter auf viel Sonne. Der Brückentag heute wird sehr freundlich, hat uns Wetterexperte Sven Plöger (gute Besserung!) gestern Abend verraten. Schon am Vormittag scheint fast überall die Sonne, am Nachmittag gibt es allenfalls kleine Quellwolken. Die Temperaturen erreichen in höheren Lagen knapp 20 Grad, entlang des Rheins bis zu 25 Grad. Es weht ein schwacher nord-östlicher Wind. Und auch am Wochenende gibt es viel Sonnenschein mit bis zu 27 Grad. Am Montag kommen dann erste Schauer. Video herunterladen (25,6 MB | MP4)

6:05 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) zieht Bilanz ihrer Delegationsreise nach New York. Sie war dort mit elf Startups aus dem Land. Die jungen Unternehmen nutzten ein Angebot der Außenwirtschaftsförderung, um ihre Geschäftsideen einem internationalen Publikum vorzustellen und sich auf dem US-amerikanischen Markt zu positionieren. Auch heute ist die Hochstraße Nord zwischen Ludwigshafen und Mannheim in beide Richtungen voll gesperrt - und das noch bis Montagfrüh um 5 Uhr. Autofahrer müssen sich auf Behinderungen einstellen. Durch die längere Sperrung erhofft sich die Baufirma, schneller voranzukommen. Achtung: auch bei der Fähre Altrip-Mannheim machen sich die Straßensperrungen in Ludwigshafen und Mannheim bemerkbar. Und ein weiteres Verkehrsproblem hält auch heute noch an: Die Mitarbeitenden privater Omnibusunternehmen in RLP streiken - bis einschließlich 19. Mai. Wer übers Wochenende weg will, sollte nicht auf Busse zählen. Auch der Über-Land-Verkehr ist betroffen. Pünktlich zum Start der Pfingstferien soll der Streik aber beendet sein.