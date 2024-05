per Mail teilen

Am Freitag nach Christi Himmelfahrt ziehen traditionell wieder Hunderte von Reitern mit ihren Pferden durch Weingarten. Der Blutritt gilt als die größte Reiterprozession Europas.

Zur wohl größten Reiterprozession Europas werden am Freitag in Weingarten (Kreis Ravensburg) bis zu 2.000 Reiter und Reiterinnen mit ihren Pferden erwartet. Der SWR überträgt den Blutritt auch in diesem Jahr ab 7 Uhr hier im Livestream. Beginn der Feierlichkeiten ist aber bereits am Vortag.

Beginn der Feierlichkeiten schon an Christi Himmelfahrt

Bereits am Donnerstag wird Bischof Muser die traditionelle Festpredigt im Rahmen der Blutfreitags-Feierlichkeiten halten. Die Feierlichkeiten beginnen um 19:15 Uhr mit einer Abendmesse in der Basilika. Die Festpredigt selbst folgt um 20:30 Uhr. Sie wird auch auf dem Vorplatz der Basilika übertragen, da meist nicht alle Pilger in der Kirche Platz finden.

Anschließend ziehen Hunderte von Gläubigen in einer Prozession mit Kerzen singend und betend zum nahegelegenen Kreuzberg. Auf ihm gibt es 14 Kreuzwegstationen, die das Jahr über zum meditativen Gebet einladen. Zudem bleibt die Basilika in der Nacht auf Freitag zum Gebet und zur Meditation mehrere Stunden geöffnet. Am Freitagmorgen um 4:00 Uhr erfolgt dann eine Reitermesse.

Lichterprozession in Weingarten: Hunderte ziehen mit Kerzen durch die Stadt (Archivbild). Stadt Weingarten

Pferde werden auch in Tiefgaragen untergebracht

Weil viele der Blutreiter bereits an Christi Himmelfahrt anreisen, stellt die Stadt Weingarten Tiefgaragen für die Unterbringung der Tiere zur Verfügung. Andere Pferde kommen samt ihren Reiterinnen und Reitern in Privatquartieren unter, etwa auf umliegenden Bauernhöfen. Manche der Blutritt-Teilnehmer reisen auch mit Kutschen an - so wie dies vor 100 Jahren noch viele taten.

Wie vor 100 Jahren: Manche Blutreiter kommen mit der Kutsche nach Weingarten (Archivbild). SWR Dirk Polzin

Reliquie soll Blutstropfen Jesu enthalten

Im Mittelpunkt Der Blutritts am Freitag steht eine Reliquie, die der Überlieferung nach einen Blutstropfen Jesu Christi enthält. Das goldene, mit Edelsteinen besetzte Gefäß in Kreuzform wird seit über 900 Jahren verehrt und liegt das Jahr über im Altar der Weingartener Barockbasilika. Am Blutfreitag trägt sie der Heilig-Blut-Reiter durch die Stadt und die Fluren, um diese mit der Reliquie zu segnen. Die Aufgabe übernimmt auch dieses Jahr Basilika-Pfarrer Ekkehard Schmid. Die Reliquie wird ihm um 7 Uhr auf dem Areal der Basilika übergeben, die Teil des ehemaligen Klosters Weingarten ist.

Heilig-Blut-Reiter Ekkehard Schmid führt mit der Reliquie die Prozession an (Archivbild). Stadt Weingarten

Blutreiter wird von bis zu 2.000 Reitern begleitet

Begleitet wird Schmid, der auch Leiter des Dekanats Allgäu-Oberschwaben ist, von bis zu 2.000 Reitern und Reiterinnen in Frack und Zylinder. Während sie auf Feldwegen allein unterwegs sind und bei Zuschauern das Gebet im Vordergrund steht, werden die Reiter innerorts von vielen Musikkapellen begleitet.

Die Reitergruppen ziehen auch am Rathaus der Stadt Weingarten vorbei, auf dessen Balkon die Ehrengäste die Prozession verfolgen. Darunter sind dieses Jahr Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) sowie Bischof Ivo Muser aus Südtirol. Er wird um 11:15 Uhr auf dem Kloster-Areal auch eine feierliche Bischofsmesse für die zurückkehrenden Reiter halten, ein sogenanntes Pontifikalamt.

Stadt verfolgt erneut strenges Sicherheitskonzept

Zum etwa drei Stunden dauernden Blutritt in Weingarten werden bis zu 25.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Wegen einer etwaigen Anschlagsgefahr setzt die Stadt seit einigen Jahren auf ein strenges Sicherheitskonzept zusammen mit der Polizei. So sind bei der Großveranstaltung auch vier Reiter der Polizeireiterstaffel Stuttgart dabei. Bei der Überwachung der Veranstaltung kommen laut dem Polizeipräsidium Ravensburg Drohnen zum Einsatz. Zudem sind viele Straßen der Stadt im Bereich des rund zehn Kilometer langen Reiterprozessionswegs gesperrt. Ebenso fallen viele Parkmöglichkeiten weg.