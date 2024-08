per Mail teilen

Giftiger Teer, achtlos in die Natur gekippt: In mehreren Schwarzwald-Gemeinden wurde tonnenweise Asphalt entsorgt. Ein Skandal riesigen Ausmaßes, sagen Umweltschützer.

Tonnenweise in den Wald, aufs Feld und sogar ins Bachbett geschüttet: Teerhaltiger Straßenaufbruch wurde in dutzenden Orten im Schwarzwald entdeckt. Sogar im Naturschutzgebiet. Das sei nur die Spitze des Eisbergs, vermuten Umweltschützer. Sie kritisieren den rücksichtslosen Umgang mit dem Giftmüll. Ihr Vorwurf lautet: Um Kosten zu sparen, entsorgen Bauunternehmer das krebserregende Material immer häufiger in der Natur. Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden wiegeln ab.