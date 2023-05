Bis zu 2.500 Reiterinnen und Reiter nehmen am Freitag beim Blutritt in Weingarten (Kreis Ravensburg) teil. Der SWR überträgt die Reiterprozession am Freitagmorgen im Livestream.

Am Freitag wird in Weingarten (Kreis Ravensburg) wieder der Blutfreitag gefeiert. Der Höhepunkt ist der Blutritt, der als größte Reiterprozession Europas gilt. Rund 2.500 Reiter nehmen jedes Jahr am Blutritt teil. Seit dem vergangenen Jahr dürfen auch Frauen offiziell mitreiten. SWR überträgt den Blutritt im Livestream Der SWR zeigt den Blutritt aus Weingarten im Livestream. Die Übertragung beginnt um 7 Uhr. Vor Ort wird SWR-Redakteurin Marion Kynaß das Geschehen kommentieren. Im Livestream zu Gast ist unter anderem Margret Welsch, Blutritt-Kennerin und Vorsitzende des Freundeskreises Mantua-Weingarten. Auch die italienische Partnerstadt Mantua hat eine besondere Verbindung zur Heilig-Blut-Reliquie. Eine Delegation aus Mantua wird am Blutritt teilnehmen. 25.000 Zuschauer in Weingarten erwartet Mit der Übergabe der Heilig-Blut-Reliquie an den Heilig-Blut-Reiter vor der Basilika beginnt die Reiterprozession um 7 Uhr. Die Prozession zieht dann laut Stadt auf einer Strecke von rund zehn Kilometern drei Stunden lang durch die Stadt. Die Heilig-Blut-Reliquie steht im Mittelpunkt der Prozession und wird seit über 900 Jahren in Weingarten verehrt. Sie soll einen Blutstropfen Jesu Christi enthalten. Basilika-Pfarrer Ekkehard Schmid trägt sie als Heilig-Blut-Reiter durch die Stadt und die Fluren, um diese mit der Reliquie zu segnen. Begleitet werden die Reiterinnen und Reiter von Musikkapellen. An der Strecke werden rund 25.000 Zuschauer und Zuschauerinnen erwartet. Bischof Michael Gerber und Cem Özdemir sind Ehrengäste Als festlicher Abschluss ist dann ab 11:30 Uhr ein Gottesdienst in der Basilika geplant. Kirchlicher Ehrengast ist in diesem Jahr Bischof Michael Gerber aus Fulda. Weltlicher Ehrengast ist Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne). Auch Bischof Gebhard Fürst wird bei den Feierlichkeiten dabei sein. Hintergrund des Blutritts in Weingarten Die Reiterprozession führt zur Segnung der Felder und Wiesen durch die Fluren rund um Weingarten. Vorangetragen wird eine Heilig-Blut-Reliquie. Der Überlieferung zufolge hatte der römische Soldat Longinus einige Tropfen Blut von Jesus Christus am Kreuz aufgefangen. Die Reliquie gelangte nach Mantua. Von dort erhielt das Kloster Weingarten Ende des 11. Jahrhunderts die Reliquie als Geschenk. Die Übergabe soll an einem Freitag nach Christi Himmelfahrt erfolgt sein. Deshalb findet der Blutritt an diesem Tag statt. Der Weingartener Blutritt wurde 1529 erstmals schriftlich erwähnt und bereits damals als alter Brauch bezeichnet.