In Mainz dürfen wieder Blumenbeete "geplündert" werden

Ab ins Beet heißt es in Mainz wieder von Freitag bis Sonntag. Dann dürfen die Mainzerinnen und Mainzer Frühlingsblumen aus bestimmten städtischen Beeten ausgraben und mitnehmen.

Mit Gartenschaufeln, Eimern oder Körben ausgestattet werden am Freitagmorgen wieder die ersten Hobbygärtnerinnen und -gärtner in die Mainzer Innenstadt kommen, um sich die schönsten Blumen zu sichern. Wie jedes Jahr gibt die Stadt Mainz dafür bestimmte Beete in der Innenstadt frei - am Schillerplatz und am Liebfrauenplatz. Dort darf man sich drei Tage lang bis einschließlich Sonntag rund um die Uhr frei bedienen.

Stadt Mainz verschenkt Frühlingsblumen

Stiefmütterchen, Goldlack und Ranunkeln sind diesmal im Angebot. Mehr als 12.000 Exemplare sind nach Angaben des städtischen Grünamts in den Beeten am Schillerplatz und Liebfrauenplatz gepflanzt. Diese Frühlingsblumen sollen ab der kommenden Woche durch Sommerblumen ersetzt werden.

Weil die Frühlingsblumen aber zum Teil noch nicht verwelkt sind, verschenkt die Stadt Mainz sie für den Privatgebrauch. Diese Aktion gibt es seit 2014 und hat sich laut Stadt als beliebtes Frühjahrsevent etabliert.

Die Blumen können noch einige Wochen in privaten Vorgärten, in Kübeln oder auf Terrassen als leuchtende Frühjahrsboten blühen und das gärtnerische Herz erfreuen.

Mehr als 12.000 Stiefmütterchen, Goldlack und Ranunkeln hat das städtische Grünamt in Mainz hier auf dem Liebfrauenplatz und auf dem Schillerplatz gepflanzt. SWR

Wie lange die Blumen sich nach dem Ausgraben und dem erneuten Einpflanzen noch halten können, hänge von der Witterung, dem Standort und der Pflege ab, so das städtische Grünamt. Empfehlenswert sei es, die Blumen möglichst schnell wieder unter die Erde zu bringen und gut anzuwässern.

Sommerblumen werden in Mainzer Beete gepflanzt

Ab dem kommenden Montag werden dann die städtischen Gärtnerinnen und Gärtner die Beete am Schillerplatz und Liebfrauenplatz vollständig räumen, fräsen und Sommerblumen pflanzen. Auf dem Programm stehen laut dem Grünamt dieses Jahr Geranien, Studentenblumen, Fleißige Lieschen, Begonien, Salbei und Verbenen. Bis Mitte Juni sollen die Mainzer Beete dann weitestgehend wieder neu bepflanzt sein.