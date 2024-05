Das sind die Balkonpflanzen des Jahres 2024

Balkonpflanzen gießen - aber richtig!

Beim Thema Gießen gibt es gerade in den ersten zwei bis drei Wochen nach dem Pflanzen einen Trick, der die Pflege später erleichtert: Verwöhnen Sie am Anfang Ihre Balkonpflanzen nicht zu sehr mit Wasser, denn dann bilden sie weniger neue Wurzeln. Die Pflanzen sollten am Anfang das Wasser quasi suchen müssen. Dann bilden sich viel mehr Wurzeln und die Pflanze ist später auf Hitzeperioden viel besser vorbereitet. Natürlich ist dabei Vorsicht geboten, denn vertrocknen lassen dürfen sie die tollen Pflanzen natürlich nicht.