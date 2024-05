Eine Kommission legt heute ihre Ergebnisse zum Priester Dillinger aus dem Bistum Trier vor. Er hatte Jugendliche jahrelang missbraucht. Kommunen kämpfen mit Hass auf Wahlplakaten. Und in RLP wurden die beliebtesten Babynamen gekürt.

9:56 Uhr Ernteausfälle wegen Frost und Hagel 🍇 Lasst uns nochmal aufs Wetter schauen! Der Hagel der vergangenen Wochen hat in Weinbergen entlang der Mosel örtlich heftige Schäden angerichtet. Nach Angaben des Dienstleistungszentrums Ländlicher Raum sind vor allem neue Reben zwischen Bernkastel-Kues und Reil betroffen. Das Wasser habe Erde aus den Hängen gespült, die wieder aufgefüllt werden müssen. Erst Ende April hatte Frost in den Weinbergen für große Schäden gesorgt. Einzelne Winzer rechnen bereits mit bis zu 80 Prozent Ernteausfall. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:45 Uhr Auktion in der Fruchthalle - wer bietet mehr? Habt ihr schon bei unserem Quiz mitgemacht? Da geht es ja um ein Skizzenbuch von Caspar David Friedrich, das für viel Geld versteigert wurde. Ich wage zu bezweifeln, dass eine solche Rarität morgen bei der Auktion in Kaiserslautern unter den Hammer kommt, aber wer weiß? Fakt ist: Die Stadt versteigert Kunst, Schmuck, Münzen und vieles mehr - insgesamt rund 200 Gegenstände. Darunter sind ein goldener Löwe und eine Bar in der Form einer Weltkugel. Die Gegenstände stammen nach Angaben der Stadt unter anderem aus Wohnungsauflösungen. Interessierte können sie sich heute ab 14:30 Uhr anschauen und morgen ab 11 Uhr. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:30 Uhr Wege im Botanischen Garten haben jetzt Frauennamen 🌸 Im Botanischen Garten in Mainz sind fünf Wege nach weiblichen Botanikerinnen umbenannt worden. Bislang hatten alle 21 Wege Männernamen. Dabei hätten auch Frauen in der Botanik viel geleistet, sagt die Direktorin des Botanischen Gartens, Meret Huber. Einer der Hauptwege trägt jetzt zum Beispiel den Namen Barbara Mc Clintock. Die US-amerikanische Genetikerin und Botanikerin gewann 1983 als erste Frau alleine den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:19 Uhr Fast 3.000 ausländische Fachkräfte für RLP Der Fachkräftemangel ist bei uns in Rheinland-Pfalz ein Riesenproblem. Wissen wir. Auch, dass Fachkräfte aus dem Ausland helfen können. Genau hier kommt die Zentrale Ausländerbehörde des Landes ins Spiel! Sie sitzt in Kaiserslautern und hat in den vergangenen drei Jahren dank schnellerer Visa-Verfahren fast 3.000 Menschen zu uns nach Rheinland-Pfalz geholt. Die meisten Fachkräfte kämen aus den Bereichen Gesundheit, Handwerk, Hotellerie- und Gaststättengewerbe. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:43 Uhr Die beliebtesten Vornamen in RLP sind... ...Sofia und Matteo! Das waren laut der Gesellschaft für deutsche Sprache 2023 die beliebtesten Babynamen im Land. Auf dem zweiten und dritten Platz landeten bei den Mädchen die Namen Emma und Emilia. Bei den Jungen waren es Noah und Theo. Zu den Aufsteigern des Jahres zählen bei den Mädchen Lia/Liah (Platz 8) und bei den Jungen Liam (Platz 9). Die beiden Namen schafften erstmals den Sprung unter die ersten Zehn. Ob das Baby eine Sofia oder ein Matteo ist? Wir wissen es nicht! Aber wir wissen: Es ist süß! dpa Bildfunk picture alliance / Shotshop | Addictive Stock Sendung am Di. , 7.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

Das Auktionshaus Villa Grisebach in Berlin hat das "Karlsruher Skizzenbuch" von Caspar David Friedrich aus dem Jahr 1804 im Dezember für 1,8 Millionen Euro versteigert. Es ist eines von sechs erhaltenen Skizzenbüchern des Romantikers. (Quelle: ndr.de)

7:55 Uhr Wahlplakate zerstören - kein Kavaliersdelikt ✋ Ich sehe es bei uns, hier in Kaiserslautern: Kaum, dass Wahlplakate hängen, werden sie beschmiert. Zerrissen. Überklebt. Witzig? Nein! Vor allem: strafbar! Was auf Menschen zukommt, die Wahlplakate zerstören, haben unsere Kollegen auf Instagram zusammengefasst. Und sie erklären, warum Kommunen die Plakate trotzdem hängen lassen.

7:46 Uhr Mann wirft mit Kircheninventar um sich Sachen gibt's... In Kaiserslautern hat ein Mann eine Frau mit Gegenständen attackiert, die er zuvor aus einer Kirche (!) geklaut hat. Der Mann hatte unter anderem Bücher, Porzellanschalen und eine Raben-Figur gestohlen. Teile der Beute hatte er später auf eine Frau und ihr Auto geworfen. Die Frau blieb unverletzt. Laut Polizei war der Mann betrunken, ein Alkohol-Test ergab 2,9 Promille. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:24 Uhr Was geschah alles an einem 7. Mai? 2012: Wladimir Putin wird im Kreml als neuer Präsident Russlands vereidigt. Dieses Amt hat er bis heute inne. Zuvor war Putin bereits von 2000 bis 2008 Präsident. 1907: Der Tierhändler Carl Hagenbeck eröffnet in Hamburg den ersten gitterlosen Tierpark der Welt. Heute leben dort mehr als 1.400 Tiere. Der Tierpak ist bis heute in Familienbesitz. 1840: Der Maler Caspar David Friedrich stirbt im Alter von 65 Jahren. Er ist einer der bedeutendsten Künstler der deutschen Romantik. Zu seinen bekanntesten Gemälden gehört "Der Kreidefelsen auf Rügen". "Mondaufgang am Meer" ist ein 1822 entstandenes Gemälde von Caspar David Friedrich. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

7:01 Uhr Prozess: Telefonbetrüger erbeuten 70.000 Euro Die Polizei warnt immer wieder vor Telefonbetrügern - und doch gibt es immer wieder Menschen, die auf sie reinfallen. Leider! So ein Telefonbetrüger steht jetzt in Koblenz vor Gericht: Er soll zu einer Bande gehören, die mehr als 70.000 Euro erbeutet hat. Ihre Masche: Sie hatten sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und behauptet, das Kind der Angerufenen habe einen tödlichen Autounfall verursacht und sei nun in Haft. Dann forderten sie Geld, um angeblich eine Kaution zu hinterlegen. Unsere Kollegen aus dem Studio Koblenz haben Tipps, wie man sich vor solchen Betrügern schützen kann: Anruf von Telefonbetrügern: Das rät die Polizei - "Die Polizei ruft Sie nicht unter der Nummer 110 an. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie diese Nummer (auch in Verbindung mit Ihrer Ortsvorwahl) auf Ihrem Telefon sehen." - "Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint." - "Sprechen Sie am Telefon nicht über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse." - "Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen." - "Lassen Sie Ihre Adresse und Ihren Vornamen aus dem Telefonbuch löschen." - "Haben Sie einen verdächtigen Anruf erhalten?

Legen Sie auf und rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an." Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:44 Uhr Mehrfamilienhaus in Ludwigshafen in Flammen In Ludwigshafen hat am späten Abend ein Mehrfamilienhaus gebrannt - schwer verletzt wurde aber offenbar niemand. Laut Polizei waren mehr als 20 Menschen von dem Feuer betroffen, zwei kamen mit Rauchgas-Vergiftungen ins Krankenhaus. Die beiden hatten noch versucht, das Feuer in ihrer Wohnung im vierten Stock selbst zu löschen. Warum es gebrannt hat, steht noch nicht fest. Sendung am Di. , 7.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:34 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt 🌎 Schauen wir mal über die Grenzen von RLP - was passiert in Deutschland und der Welt? In Moskau lässt sich Kremlchef Wladimir Putin zum fünften Mal als Präsident in Amt bestätigen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht hatte sich der 71-Jährige im März mit einem Rekordergebnis von rund 87 Prozent der Stimmen wieder wählen lassen. Die Innenminister kommen am Abend zu einer Sonderkonferenz per Videoschalte zusammen, die sich mit den Angriffen auf den sächsischen SPD-Europaabgeordneten Matthias Ecke und Wahlkämpfer anderer Parteien beschäftigt. Ecke war am Freitagabend von vier jungen Männern beim Aufhängen von Wahlplakaten in Dresden zusammengeschlagen worden und musste operiert werden. Ein Jugendlicher hat sich gestellt, drei weitere Tatverdächtige wurden ermittelt. Die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) startet den Wahl-O-Mat zur Europawahl. Sie findet zusammen mit den Kommunalwahlen am 9. Juni statt. Das Frage-Antwort-Tool soll bei der Entscheidung helfen, welche Partei zu einem passt - speziell, wenn es um europapolitische Themen geht. Der Wahl-O-Mat wird gegen Mittag online freigeschaltet.

6:04 Uhr Das Wetter: Wolken, Sonne und weniger Regen 🌦️ Regen hatten wir in den letzten Tagen genug, findet ihr nicht auch? Jetzt wird's langsam besser, sagt Meteorologin Claudia Kleinert in ihrer Vorhersage von gestern Abend. Heute gibt es zwar dichte Wolken, aber nur noch vereinzelt Regen, und ab und zu blitzt auch die Sonne durch. Das Ganze bei 15 bis 19 Grad. Wichtiger Hinweis für den Feiertag: Es bleibt trocken, der Donnerstag könnte sogar endlich wieder ein sonniger Frühlingstag werden. Video herunterladen (30,1 MB | MP4)

6:02 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Eine Aufklärungskommission legt heute ihren Abschlussbericht zum Fall Dillinger vor. Der Priester Edmund Dillinger aus dem Bistum Trier hatte über Jahre hinweg Jugendliche sexuell missbraucht und die Taten dokumentiert. Im Tarifkonflikt im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz könnte heute bei einem runden Tisch eine Einigung erzielt werden. Die Gewerkschaft ver.di fordert unter anderem eine Einmalzahlung von 3.000 Euro für das laufende Jahr. In Mainz beginnt der Deutsche Ärztetag. Er läuft bis Freitag. Themen sind unter anderem die Zukunft der Gesundheitsversorgung und länderübergreifende Regelungen zur Fort- und Weiterbildung. Insgesamt rechnen die Veranstalter mit mehr als 1.000 Teilnehmenden.