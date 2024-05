Nach der Attacke auf Matthias Ecke sind auch Politiker aus RLP für eine Sondersitzung der Innenminister, um Politiker besser zu schützen. In Trier wird das Urteil im Prozess um die Amokfahrt erwartet. Das sind die Themen im RLP-Newsticker.

9:52 Uhr Grundschüler und Profis machen zusammen Musik 🎼 Rund 180 Kinder der Klingbachschule in Billigheim-Ingenheim in der Südpfalz proben heute mit dem großen Sinfonieorchester der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Morgen Abend sollen die Kinder dann mit dem Orchester auftreten. Wie sie zu der Ehre kommen? Die Kids haben im vergangenen Jahr für ihre tolle musikalische Arbeit an der Schule einen Preis gewonnen. So gibt es dort beispielsweise eine Trommelgruppe, einen Chor und eine Schulband, die sich zusammen Musikstücke ausgedacht haben. Als Belohnung dürfen sie jetzt gemeinsam mit den Profimusikerinnen und -musikern ein Konzert an ihrer Schule geben. I like! Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:35 Uhr Gutenberg Halbmarathon: Veranstalter happy Für mich ist es nix (bin einfach nicht fit genug), aber 10.000 andere Menschen waren gestern beim ersten Gutenberg Halbmarathon in Mainz dabei - laut der neuen Veranstalter "ein voller Erfolg". Die Organisatoren hatten sich entschieden, dass nicht mehr ein Marathon über die volle Distanz gelaufen wird, sondern dass stattdessen die Halbmarathonstrecke aufgewertet werden soll. Außerdem konnte eine 10-Kilometer-Strecke absolviert werden. Dabei gab es etwas Besonderes: Zwei Männer aus Kenia liefen zeitgleich ein und wurden beide zu Siegern erklärt. Renndirektor Jo Schindler zieht Bilanz: Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

9:14 Uhr 1,3 Millionen Euro Sozialversicherung nicht bezahlt Das Landgericht Koblenz verhandelt heute einen dreisten Betrug, konkret: einen Sozialversicherungsbetrug. Demnach hat eine Frau über Jahre hinweg und für mehr als 400 ihrer Beschäftigten keine Beiträge bezahlt. Der Schaden liegt bei 1,3 Millionen Euro. Die Angeklagte hatte in Idar-Oberstein ein Unternehmen, das ausländische Pflegekräfte an Privathaushalte vermittelte. Laut Gericht wurden die Pflegekräfte hauptsächlich in Polen angeworben. Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

8:54 Uhr Gazastreifen: Militär evakuiert Rafah Lasst uns in den Gazastreifen blicken, denn dort rückt offenbar eine Bodenoffensive näher: Israels Armee hat damit begonnen, die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen zu evakuieren. Das Militär hat die Einwohner dazu aufgerufen, in das Al-Mawasi-Lager am Mittelmeer zu flüchten, das wenige Kilometer entfernt ist. Rafah gilt als letzte größere Bastion der Terrorgruppe Hamas. Sendung am Mo. , 6.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:28 Uhr Polizei ermittelt nach Konzert mit Rechtsextremen Es war ein Großaufgebot der Polizei, das am Samstagabend ausrücken musste, um in der Nähe von Wittlich ein rechtsextremistisches Musiktreffen aufzulösen. Insgesamt 56 Menschen seien überprüft worden, gegen zwei wurde Anzeige erstattet. Die Polizei ermittelt gegen sie, weil sie im Verdacht stehen, Symbole verfassungswidriger Organisationen verwendet zu haben. Einzelheiten zu dem Einsatz hat SWR-Reporter Sebastian Grauer: Sendung am Mo. , 6.5.2024 5:00 Uhr, Guten Morgen RLP, SWR1 Rheinland-Pfalz

8:14 Uhr Fehrbachtunnel auf B10 gesperrt 🚗 Achtung, Autofahrer! Wer in diesen Tagen auf der B10 bei Pirmasens unterwegs ist, muss wahrscheinlich einen Umweg fahren. Grund: Der Fehrbachtunnel wird gereinigt und deswegen immer wieder gesperrt. Heute ist die Tunnelröhre von Zweibrücken nach Landau ab 19 Uhr dicht, und zwar bis 6 Uhr morgen früh. Die Tunnelröhre in die entgegengesetzte Richtung wird dann morgen Abend gesperrt. Mittwochmorgen soll der Fehrbachtunnel wieder frei sein.

8:08 Uhr Pferd stirbt nach Zusammenstoß auf A63 Einen ungewöhnlichen Unfall mit traurigem Ausgang hat es gestern auf der A63 bei Börrstadt im Donnersbergkreis gegeben: Ein Autofahrer aus Frankreich ist in einen Pferde-Anhänger gekracht. Durch den Zusammenstoß kippte der Hänger um, das Pferd starb noch an der Unfallstelle. Die beiden Autofahrer wurden nicht verletzt. Zur Unfallursache kann die Polizei nach eigenen Angaben noch nichts sagen. Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

7:50 Uhr Quiz: Funfact zu Charles III. 👑 Zeit, etwas Glamour in diesen tristen Montagmorgen zu bringen! Und wie geht das besser, als mit einem Blick in die royale Welt? Heute vor einem Jahr hab ich Prinzenrolle knabbernd die Krönung von Charles III. am Fernsehen verfolgt. Dabei habe ich etwas Interessantes gelernt... Charles III. ist der erste Thronfolger... ...mit Universitätsabschluss ...mit nur fünf Vornamen ...der Cello spielen kann richtige Antwort: ...mit Universitätsabschluss

7:19 Uhr Was geschah alles an einem 6. Mai? 2023: König Charles III. und seine Gemahlin Camilla werden in der Westminster Abbey in London zu König und Königin des Vereinigten Königreichs und weiterer Länder des Commonwealth gekrönt. Charles und Camilla winken nach der Krönungszeremonie vom Balkon des Buckingham Palace. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Frank Augstein 1974: Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) tritt von seinem Amt zurück. Grund ist, dass sein Referent Günter Guillaume als DDR-Spion enttarnt wurde. 1889: Die Pariser Weltausstellung wird eröffnet. Zum Wahrzeichen der Ausstellung avanciert der neu erbaute Eiffelturm. 1849: Der katholische Priester Adolph Kolping gründet den "Kölner Gesellenverein". Aus diesem Verein für junge wandernde Handwerker geht später das Kolpingwerk hervor.

6:57 Uhr Blick nach Deutschland und in die Welt Was steht heute außerhalb von Rheinland-Pfalz an? Ich hab für euch die wichtigsten Termine rausgesucht: Mit einer Rede von Parteichef Friedrich Merz startet die CDU in einen dreitägigen Bundesparteitag. Im Mittelpunkt des Treffens in Berlin steht am Nachmittag die Wahl des Vorsitzenden. Der 68 Jahre alte Merz, der auch Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag ist, strebt seine erste Wiederwahl an. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will die deutschen Soldaten in Litauen besuchen. Die 10. Panzerdivision nimmt dort an einer NATO-Großübung teil. Auf dem Truppenübungsplatz Pabrade soll Scholz auch mit dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda sprechen. Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping wird sich bei seinem Besuch in Frankreich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron treffen. Nach dem Gespräch wollen sich anschließend Xi und Macron auch zu zweit über aktuelle Fragen austauschen.

6:44 Uhr Hotelküche in Flammen Das ist nochmal glimpflich ausgegangen: In einem Hotel in Linz im Kreis Neuwied hat es am Morgen gebrannt, es gab aber keine schwer Verletzten. Laut Polizei ist das Feuer kurz nach zwei Uhr in der Küche ausgebrochen, die sechs Hotelgäste und der Betreiber konnten sich ins Freie retten. Eine Frau kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Schadenshöhe und Brandursache stehen noch nicht fest. Sendung am Mo. , 6.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 RP am Morgen, SWR4 Rheinland-Pfalz

6:05 Uhr Das Wetter heute: Regen, Regen, Regen 🌧️ Sieht ziemlich nass aus, was uns da wettermäßig erwartet, hat unsere Meteorologin Claudia Kleinert gestern Abend vorhergesagt. Viele Wolken hängen heute über Rheinland-Pfalz und immer wieder fällt Regen, teils auch kräftig: 20 bis 40 Liter können es örtlich pro Quadratmeter werden. Die Temperaturen erreichen maximal 16 Grad, dazu weht ein schwacher Wind. Video herunterladen (26,7 MB | MP4)

6:03 Uhr Das wird heute wichtig in RLP Im teilweise neu aufgerollten Prozess um die Amokfahrt von Trier wird heute das Urteil erwartet. Der Bundesgerichtshof hatte das Urteil des Landgerichts Trier wegen Rechtsfehlern überwiegend aufgehoben. Der 54-jährige Täter war im ersten Prozess zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Bei der Amokfahrt waren fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Die Gewerkschaft ver.di hat Beschäftigte der Deutschen Telekom heute bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Aktionen soll es auch in RLP geben. Die Deutsche Telekom ist im Land in Mainz, Bad Kreuznach, Koblenz, Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen und Trier vertreten. Grund für die Aktionen sind die laufenden Tarifverhandlungen. Einen weiteren Schritt zur Entschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen macht heute Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD): Dreyer überreicht in Trier einen Bewilligungsbescheid zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz. Der erste Bewilligungsbescheid für Trier beträgt 266 Millionen Euro.