Brand in Fensterfirma in Mülheim an der Mosel

In Mülheim an der Mosel ist in der Nacht ein Feuer im Industriegebiet ausgebrochen. 150 Feuerwehrleute aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich waren in der Nacht im Einsatz.

Gegen 3:45 Uhr in der Nacht sei das Feuer im Gebäude einer Fensterfirma in Mülheim ausgebrochen, teilte die Polizei Bernkastel-Kues am Donnerstagmorgen mit. Der Einsatz der Feuerwehr dauere derzeit zwar noch an, der Brand sei jedoch inzwischen unter Kontrolle. Laut Karl-Heinz Hepp, Pressesprecher der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, haben inzwischen die Nachlöscharbeiten begonnen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde niemand verletzt. Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis im Einsatz Nach Angaben der Polizei waren insgesamt rund 150 Feuerwehrleute aus dem gesamten Landkreis Bernkastel-Wittlich im Einsatz." Jedenfalls, die Halle steht in Vollbrand und es wird versucht, mit massivem Wassereinsatz zu löschen", sagte Hepp in der Nacht. Brand mit Wasser aus der Mosel gelöscht Da die Wasserversorgung im Industriegebiet nicht ausgereicht hätte, mussten Wasserleitungen von der Mosel über mehrere Hundert Meter verlegt werden. Die Feuerwehr hatte am Donnerstagmorgen noch eine Warnung wegen des Feuers herausgegeben. Diese Warnung wurde inzwischen wieder aufgehoben. Informationen zur Brandursache und zur Schadenshöhe sind laut Polizei noch nicht bekannt.