16-Jährige kämpft mit Post-Covid: "Es hieß immer, ich habe nichts."

Atemprobleme, Konzentrationsschwäche und Müdigkeit. Damit hat die erst 16-jährige Miriam zu kämpfen. Sie wird in der Edelsteinklinik in Bruchweiler behandelt. Mit ihrem Leiden ist sie dort nicht allein.

Die Corona-Pandemie brachte vor etwa vier Jahren die Welt zum Stillstand. Die Krise von damals ist fast vergessen, andere sind in den Vordergrund gerückt. Für die 16-jährige Schülerin Miriam aus Mecklenburg-Vorpommern ist Corona aber alles andere als vergessen.

Sie leidet unter Post-Covid, kämpft auch eineinhalb Jahre nach ihrer Corona-Infektion mit den Folgen. Im Dezember 2022 hatte sie sich mit dem Coronavirus infiziert. Danach war für Miriam nichts mehr wie vorher.

Die 16-jährige Miriam sitzt auf einem Trimmrad im Sportraum der Edelsteinklinik, an dem sie regelmäßig trainiert. SWR

Meine Konzentration hat nachgelassen. Ich war immer müde, beim Treppengehen und Duschen - das geht jetzt nicht mehr.

"Mir ging es danach dann eineinhalb Monate ok. Dann fing es an. Ich habe gemerkt, dass ich schlechter Luft bekommen habe unter Belastung." Es wurde immer schlimmer, sagt sie. "Meine Konzentration hat nachgelassen. Ich war immer müde, beim Treppengehen und Duschen - das geht jetzt nicht mehr."

Ärzte finden zunächst keine Lösung

Miriam sucht Hilfe. Sie wird von Arzt zu Arzt geschickt - ohne Erfolg. Für die 16-Jährige war das eine große Belastung. "Ich habe dann angefangen, an mir selbst zu zweifeln, weil es ja immer hieß, ich habe nichts."

Miriam erzählt, dass auch Lehrer und Ärzte nicht immer Verständnis für ihre Situation hatten. Ihre Mutter entdeckte irgendwann die Edelsteinklinik in Bruchweiler im Landkreis Birkenfeld. Die Klinik mitten im Hunsrück scheint Miriams letzte Hoffnung.

Die Comicfigur "Hulk" als Wandbild: Im Trainingsraum der Edelsteinklinik sollen solche Wandbilder den jungen Patienten Mut machen. SWR

In der Hunsrücker Klinik ist sie kein Einzelfall. Nach Angaben der Kinder- und Jugendklinik wurden 2023 insgesamt 120 Post-Covid Patienten im Alter von fünf bis 21 Jahren behandelt. Für den Klinikarzt Thomas Korthals-Benner gehören Symptome wie Miriam sie hat, zur traurigen Tagesordnung. Dazu können beispielsweise auch Schlafstörungen, Schwindel, Übelkeit oder Haarausfall kommen, sagt der Arzt.

Post-Covid-Syndrom oder Long Covid? Die Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften unterscheidet drei mögliche Verläufe: Man spricht von einem akuten Verlauf, wenn Symptome spätestens vier Wochen nach der Infektion vollständig abgeklungen sind. Hält die Symptomatik bis zu zwölf Wochen an, handelt es sich um Long Covid, noch längere Verläufe werden als Post-Covid-Syndrom bezeichnet. Der Begriff "Long Covid" wird aber oft allgemein für Langzeitfolgen einer Infektion mit dem Coronavirus verwendet.

Jugendliche haben auch psychische Probleme

Der Klinikarzt hat daneben festgestellt, dass seine jungen Post-Covid Patienten durch ihre Krankheit auch psychische Probleme haben. Sie wollen nicht mehr in die Schule gehen und ziehen sich zurück. "Die Freunde wenden sich dann ab, weil sie sagen, mit dem kann man kein Fußball mehr spielen, der jammert immer nur rum. Das ist auch eine häufige Konstellation, die wir hier sehen."

In der Klink lernen die jungen Post-Covid-Patienten Gleichaltrige kennen, die dieselben Probleme haben. Thomas Korthals-Benner ist davon überzeugt, dass auch das hilft.

Die Edelsteinklinik in Bruchweiler Die Edelsteinklinik in Bruchweiler im Hunsrück ist eine Fachklinik für Kinder- und Jugendrehabilitation mit 150 Patientenbetten. In der Klinik werden beispielsweise Adipositas, Asthma oder Angststörungen behandelt. Seit etwa zwei Jahren auch das Post-Covid-Syndrom. Die Edelsteinklinik wurde 1970 eingeweiht und wird von der Deutschen Rentenversicherung Rheinland-Pfalz betrieben. In der Klinik arbeiten mehr als 100 Menschen. Die Edelsteinklinik in Bruchweiler im Hunsrück SWR Rentenversicherung investiert fünf Millionen Euro Die deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz will in den kommenden vier Jahren bis zu fünf Millionen Euro in die Edelsteinklinik in Bruchweiler investieren. Nach Angaben der Klinikleitung wird aktuell die Fassade der Klinik erneuert. Zukünftig sollen dann weitere Appartements für Familien gebaut werden. Das sei nötig, weil immer mehr Kinder mit der Begleitung ihrer Angehörigen in die Klinik kämen. Daneben ist der Bau eines bis zu 400 Quadratmeter großen Speisesaals geplant.

Post-Covid-Patienten sind in der Regel sechs Wochen in der Klinik

In der Regel sind die Patienten sechs Wochen in der Klinik. Sie bekommen einen festen Plan, lernen sich wieder zu konzentrieren und sich wieder mehr zu bewegen.

Bei 30 Prozent der Patienten bekommen wir die Kernprobleme in den Griff.

Dass bei ihnen aber wieder alles so wird wie vor der Corona-Infektion - das ist eher unwahrscheinlich, sagt der Arzt Korthals-Benner. "Aber bei 30 Prozent der Patienten bekommen wir die Kernprobleme in den Griff." Die Ausdauer würde deutlich zunehmen. Die Konzentrationsstörungen würden schwächer werden. "Der Patient ist nach seinem Aufenthalt wieder in der Lage, sich selbst anzuziehen. Er ist in der Lage, wieder ein oder zwei Stunden in der Schule teilzunehmen."

Thomas Korthals-Benner ist Klinikarzt und kennt die typischen Post-Covid-Symptome insbesondere bei Jugendlichen, von denen er in der Woche mehrere behandelt. SWR

Miriam hat Hoffnung, dass sie wieder gesund wird

Die 16-jährige Schülerin Miriam fühlt sich nach mehr als vier Wochen in der Edelsteinklinik in Bruchweiler jedenfalls schon besser. Sie sagt, dass ihre Müdigkeit nicht mehr so stark sei. Ihre Hoffnung: "Dass es noch besser wird und ich irgendwann wieder komplett gesund bin."