Schule will Kinder motivieren

Zeugnis? Schulwechsel? Ferien? Nebensächlich. In der Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd ging es am letzten Schultag um nichts Geringeres als den "Klo-Pokal". Ein Preis, der motiviert.

Siegestaumel im Flur der Rauchbeinschule in Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). Kinder strecken sich, versuchen ihn zu berühren, den "Klo-Pokal": Ein kleiner Gartenzwerg, die Hosen an den Knöcheln, thronend auf einer Toilette. Den Klo-Pokal gibt es für das Schulstockwerk mit den saubersten Toiletten. Am letzten Tag vor den Ferien steht es unentschieden. Jetzt geht es darum, welches Stockwerk den Pokal über die Ferien bekommt. Video herunterladen (57,2 MB | MP4) Die Geschichte hinter dem Klo-Pokal Hinter dem Klo-Pokal steckt eine ernste Geschichte. Jahrzehntelang wünschte sich die Rauchbeinschule schon neue Toiletten. Die alten waren nur vom Schulhof aus erreichbar, für jedermann zugänglich und verschmutzt. "Früher hab ich mich gar nicht getraut aufs Klo zu gehen", sagt der Viertklässler Cooper. Nachdem sich Eltern und Schulträger für neue Toiletten eingesetzt haben, sieht das anders aus. Jetzt gibt es auf beiden Stockwerken barrierefreie Toiletten gleich neben den Klassenräumen. Um die neuen WCs sauber zu halten, wurde der Klo-Pokal ins Leben gerufen. Lupenrein: die neuen Toiletten an der Rauchbeinschule sind blitzblank. Nicht zuletzt wegen des Klo-Pokals. SWR Eine "Klophäe" zur Motivation Und der funktioniert so: Einmal pro Woche kann der Pokal von einem der zwei Stockwerke gewonnen werden. Die Lehrkräfte machen einen Kontrollgang und schauen nach Mängeln. Alle Ergebnisse werden penibel auf einer Tafel festgehalten. "Tücher am Boden bei den Waschbecken" oder "Jungsklo nicht sauber" heißt es dort. Aktuell steht es 1:1 zwischen den beiden Stockwerken. Früher hab ich mich gar nicht getraut aufs Klo zu gehen. Die Entscheidung wird nicht leicht, denn seit es den Preis gibt, glänzt es regelrecht auf den Schultoiletten. "Wegen dem Klo-Pokal achten auch alle drauf, dass die Toiletten sauber sind", sagt Viertklässlerin Malu. Verstöße werde penibel dokumentiert. Nur das Stockwerk mit den saubersten Toiletten kann den Klo-Pokal für sich entscheiden. SWR Klo-Kunst statt Schmierereien Wo auf dem alten Klo noch Schmierereien zu finden waren, inspiriert das neue stille Örtchen jetzt zur Klo-Kunst. Die Mädchen aus der Kunst-AG haben die Toiletten-Regeln zu Papier gebracht. Sie zählen auf: "Händewaschen, Abspülen, sauber hinterlassen und nicht neben das Klo pinkeln... gilt besonders für die Jungs." Die Kunst-AG der Rauchbeinschule hat die Toilettenregeln in Klo-Kunst verewigt. Wer sich an alles hält, hat gute Chancen, den Klo-Pokal zu gewinnen. SWR Die große Entscheidung vor den Ferien Dann ist es endlich soweit, die Entscheidung ist gefallen. Der Viertklässler Basil darf das Ergebnis über die Lautsprecheranlage der Schule verkünden: "Der Klo-Pokal geht an alle Schülerinnen und Schüler der Rauchbeinschule. Der Klo-Wettbewerb ist dieses Jahr unentschieden ausgegangen." Die Kinder treffen sich im Flur, jubeln, springen, schreien. Da könnte man glatt vergessen, dass es heute auch Zeugnisse gab.