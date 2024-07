Ferienbeginn in BW: So ist der Reiseverkehr auf der A8 und in Mannheim

Am Mittwoch ist das Schuljahr in Baden-Württemberg zu Ende gegangen. Die Sommerferien dauern auch in diesem Jahr gut sechs Wochen. Wer direkt in den Sommerurlaub startet, muss mit größeren Verkehrsbehinderungen rechnen, sagt der ADAC. Der SWR hat bei einem Reporter und einer Reporterin nachgefragt, wie die Situation für Reisende derzeit ist.