Europawahl: So haben Ostalb und die Region Donau-Iller gewählt

per Mail teilen

Die Union liegt vorn, die AfD gewinnt dazu. Gilt das bundesweite Ergebnis der Europawahl auch in der Region? Ein Blick in den Ostalb- und Alb-Donau-Kreis, den Kreis Heidenheim und die Stadt Ulm.

Die Europawahl in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller hat, verglichen mit dem bundesweiten Wahlausgang, ähnliche Ergebnisse gebracht. Aber es gibt auch Unterschiede.

Union holt die meisten Stimmen

Die Union ist auch in der Region überall stärkste Kraft, schnitt jedoch im Alb-Donau-Kreis (40 Prozent) und im Ostalbkreis (38 Prozent) sogar deutlich besser ab als bundesweit (30 Prozent).

Grünen verlieren in den Landkreisen

Die Grünen haben in den Landkreisen teils drastisch verloren und kommen nur noch auf rund zehn Prozent (bundesweit 12 Prozent). Nur in der Stadt Ulm lief es für die Grünen deutlich besser als im Bund. Dort holte die Partei 20 Prozent der Stimmen, als zweitstärkste Partei nach der Union (32 Prozent). In Ulm reicht es für die SPD noch zum dritten Platz (15 Prozent). Die AfD kommt dahinter mit rund 10 Prozent der Stimmen.

AfD wird zweitstärkste Partei

In allen drei Landkreisen (Ostalb, Alb-Donau, Heidenheim) dagegen ist die AfD zweitstärkste Kraft nach der Union, wie auch bundesweit. Den höchsten Stimmenanteil hat sie im Kreis Heidenheim mit 18 Prozent. In der Gemeinde Dischingen kommen die Rechtspopulisten sogar auf 23 Prozent.