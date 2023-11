Glühwein, Lichterketten und Kunsthandwerk: In vielen Innenstädten in Baden-Württemberg öffnen bald wieder die Weihnachtsmärkte. Dabei bringt jeder Markt seine Besonderheit mit.

Auch in diesem Jahr werden die Weihnachtsmärkte in Baden-Württemberg voraussichtlich wieder Millionen Menschen anziehen. Wer über die eigene Region hinaus einen Glühwein oder gebrannte Mandeln genießen will, wird in dieser Übersicht fündig. Für den einen oder anderen Weihnachtsmarkt lohnt sich auch ein Blick über die Landesgrenze hinaus.

Aalen-Wasseralfingen: Lichterglanz im Bergwerk

Einen Weihnachtsmarkt unter Tage gibt es in Aalen. Das Besucherbergwerk "Tiefer Stollen" im Stadtbezirk Wasseralfingen schmücken an vier Tagen im Dezember zahlreiche Lichter und Verkaufsstände. Die Stadt warnt aber vor langen Wartezeiten bis zur Einfahrt, weil sich nur eine bestimmte Zahl an Menschen gleichzeitig im Bergwerk aufhalten darf. Der Weihnachtsmarkt findet vom 7. bis 10. Dezember statt. Donnerstag und Freitag ist er von 14 bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 11 bis 21 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt.

Altdeutscher Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen

Zu den ältesten Weihnachtsmärkten gehört der Markt in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn). 1487 verlieh Kaiser Friedrich III. der damaligen Reichsstadt Wimpfen das Privileg, einen Markt vor Weihnachten abzuhalten. Die denkmalgeschützte Altstadt schafft eine Atmosphäre, die auch über die Landesgrenzen hinaus beliebt ist. An den ersten drei Adventswochenenden (1. bis 17. Dezember) öffnet der Markt freitags von 12 bis 21:30 Uhr, samstags von 11 bis 21:30 Uhr und sonntags von 11:30 bis 20 Uhr.

Baden-Baden: Weihnachtsmarkt mit Karussell und Riesenrad

Der Christkindelsmarkt in Baden-Baden soll seine Besucherinnen und Besucher mit dem Ambiente vor dem Kurhaus Baden-Baden, Konzerten und Ständen überzeugen. Mit einem Mini-Riesenrad und einem Kinderkarussell kommen auch junge Gäste auf ihre Kosten. Wer bei dem Angebot den Überblick verliert, kann einen etwa zweistündigen, geführten Rundgang über den Christkindelsmarkt buchen. Geöffnet hat er vom 23. November bis zum 6. Januar in der Regel täglich von 11 bis 21 Uhr.

Christkindlesmarkt in Biberach mit Auftritten auf der Weihnachtsbühne

Vom 2. bis 17. Dezember lädt der Christkindlesmarkt in Biberach ein. In mittelalterlicher Kulisse entfaltet sich ein Weihnachtsdorf mit 80 Hütten. Auf der Weihnachtsbühne bieten Auftritte der Vereine, Chöre, Kindergärten und Musikanten an 16 Tagen ein stimmungsvolles weihnachtliches Rahmenprogramm. Der Markt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet. Mittwochs und samstags geht es bereits um 10 Uhr los. Am Freitag und Samstag lassen sich Getränke und Speisen bis 21 Uhr genießen.

Burg Hohenzollern lädt zum "Königlichen Winterzauber" ein

Beim "Königlichen Winterzauber" können Besucherinnen und Besucher das weihnachtliche Ambiente auf der Burg Hohenzollern genießen. Ein klassischer Weihnachtsmarkt ist es laut Veranstalter nicht, eher eine Sonderausstellung. Glühwein gibt es aber trotzdem. Der "Königliche Winterzauber" findet vom 24. November 2023 bis 7. Januar statt. Geöffnet ist er in der Regel sonntags bis donnerstags von 15 bis 20 Uhr und freitags und samstags von 15 bis 21 Uhr. Ruhetage sind der 27. und 28. November sowie der 4., 5., 11., 18., 24. und 31. Dezember. Der Eintritt beträgt für Erwachsene mit Online-Ticket 22 Euro.

Esslingen: Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt

Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt in Esslingen wirbt mit 180 Ständen und rund 500 kulturellen Programmpunkten. Eine Besonderheit sind dabei verschiedene Workshops, die Besucherinnen und Besucher buchen können. Darunter zum Beispiel ein Kurs für rituelles Räuchern oder ein Fechtworkshop. Der Mittelaltermarkt und Weihnachtsmarkt in Esslingen findet vom 23. November bis 21. Dezember statt. Geöffnet hat er täglich von 11 bis 20:30 Uhr, freitags und samstags schließt er um 21:30 Uhr.

50 Jahre Freiburger Weihnachtsmarkt

In diesem Jahr feiert der Freiburger Weihnachtsmarkt sein 50-jähriges Bestehen. Die Tradition reicht allerdings schon bis ins 19. Jahrhundert zurück. Damals gab es einen Christkindlmarkt am Münsterplatz. Kinder können sich zum Beispiel am 6. Dezember vom Nikolaus beschenken lassen, bei der Weihnachtsbäckerei mitmachen oder selbst Kerzen ziehen.

Ansonsten gibt es an mehr als 120 Marktständen Kunsthandwerk und Leckereien. Der Freiburger Weihnachtsmarkt findet vom 23. November bis 23. Dezember statt. Geöffnet ist er montags bis samstags zwischen 10 und 20:30 Uhr und sonntags zwischen 11:30 und 19:30 Uhr.

Heidelberger Altstadt erstrahlt ganz weihnachtlich

Malerische Gassen und weihnachtliche Buden erstrecken sich über die Altstadt Heidelbergs. Der Markt erstreckt sich vom Bismarckplatz über den Universitätsplatz. Am Kornmarkt ziehen weiße Spitzenzelte und eine Weihnachtskrippe die Blicke auf sich. Am Karlsplatz lädt eine Eislandschaft zum Schlittschuhfahren ein.

Die Stadt bietet außerdem kostenpflichtige Weihnachtsmarktführungen an, bei denen es eine Tasse Glühwein oder Kinderpunsch gibt. Geöffnet sind die Buden vom 27. November bis 22. Dezember. Sonntags bis freitags von 11 bis 21 Uhr, am Samstag bis 22 Uhr.

Heilbronn: Käthchen Weihnachtsmarkt mit "Christmas Beats"

Vom 21. November bis 22. Dezember lädt der Käthchen Weihnachtsmarkt nach Heilbronn ein. Täglich können Besucherinnen und Besucher dort von 11 bis 20 Uhr Punsch, Glühwein und andere Leckereien genießen. Die Bühne auf dem Marktplatz bietet ein abwechslungsreiches Programm für alle Gäste. Samstagabends legen in der Scheune auf dem Kiliansplatz und in der Almhütte auf dem Marktplatz DJs im Rahmen der "Christmas Beats" auf.

Weihnachtsmarkt in Karlsruhe mit Riesenrad und Konzerten

Der Christkindlesmarkt auf dem Marktplatz und dem Friedrichsplatz in Karlsruhe taucht die Fächerstadt in weihnachtliche Stimmung. Ein rund 40 Meter hohes Riesenrad, Konzerte und Stände sollen die Besucherinnen und Besucher anziehen. Der Christkindlesmarkt findet vom 28. November bis 23. Dezember statt. Geöffnet hat er montags bis donnerstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr und freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr.

Lindauer Hafenweihnachtsmarkt am Bodensee

Vom 23. November bis 17. Dezember findet in Lindau der Hafenweihnachtsmarkt statt. Dieser bietet seinen Gästen eine adventliche Atmosphäre direkt am malerischen Bodensee nahe der Grenze zu Baden-Württemberg. Der Markt präsentiert eine vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk und Geschenkartikeln. Von handgefertigtem Schmuck über Holzschnitzereien bis hin zu dekorativen Weihnachtsartikeln sollte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm mit Livemusik wird geboten. Der Markt ist immer Donnerstag bis Sonntag von jeweils 11 bis 21 Uhr geöffnet.

Ludwigsburg: Weihnachtsmarkt in Barock-Kulisse

Der Barock-Weihnachtsmarkt lockt Besucherinnen und Besucher ins Herz von Ludwigsburg. Der barocke Marktplatz ist festlich geschmückt, rund 160 Aussteller bieten Waren an. Außerdem treten Künstlerinnen und Künstler sowie Vereine dort auf. Der Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt beginnt am 23. November und geht bis zum 22. Dezember. Geöffnet hat er in der Regel täglich von 11 bis 21 Uhr.

Wasserturm, Kapuzinerplanken und Märchenwald: Die Weihnachtsmärkte in Mannheim

Mit seinen geschmückten Holzhäuschen und funkelnden Lichtern bietet der Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm vom 27. November bis zum 23. Dezember eine festliche Atmosphäre. Besucher erwartet an 160 Hütten eine vielfältige Auswahl an Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Das Herzstück des Marktes bildet der Wasserturm, umgeben von einer Eislaufbahn. Auch das über 130 Jahre alte Etagenkarussell mit der kraftvollen Orgel, Kinderriesenrad, Märchenkarussell und Kindereisenbahn finden dort Platz. Geöffnet hat der Markt täglich von 11 bis 21 Uhr.

Ebenfalls vom 27. November bis zum 23. Dezember gibt es den "WeihnachtsMarkt" auf den Mannheimer Kapuzinerplanken und den Mannheimer Märchenwald auf dem Paradeplatz. Auch dort finden Besucher ein buntes Angebot an Handwerk, Kunstwerk und Kochkünsten - und liebevoll gestaltete Märchenhütten auf dem Paradeplatz im Herzen der Quadratestadt.

Zwischen Höllentalbahn und Viadukt: Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht

Zwischen bewaldeten Hügeln und dem gut 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt der Höllentalbahn leuchtet traditionell der Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht bei Breitnau (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald). Es gibt Kunsthandwerk und Schwarzwälder Spezialitäten. Der Weihnachtsmarkt findet vom 24. November bis 17. Dezember an den Wochenenden statt. Freitags kann man ihn in der Regel zwischen 15 und 21 Uhr, samstags zwischen 14 und 21 Uhr und sonntags zwischen 14 und 20 Uhr besuchen. Der Eintrittspreis richtet sich nach der Ankunftszeit und beginnt für Erwachsene bei 5,50 Euro.

Ravensburger Christkindlesmarkt: Kunsthandwerk und Köstlichkeiten in festlicher Atmosphäre

Der Christkindlesmarkt in Ravensburg startet am 1. und endet am 23. Dezember. Vom Marienplatz bis zur Bachstraße lockt der Weihnachtsmarkt mit hochwertigem Kunsthandwerk, leckeren schwäbischen Spezialitäten und herzhaften Leckereien. Tradition und festliche Stimmung prägen den Markt, besonders rund um das Rathaus.

In der Bachstraße beeindruckt der Reischmann Weihnachtsmarkt mit Kunsthandwerkern, die Besucher mit ihrer Arbeit beobachten können. Kinder können den Nikolaus treffen und Geschichten aus dem größten Adventskalender Oberschwabens lauschen. Musikalisches Ambiente rundet das vorweihnachtliche Erlebnis ab. Öffnungszeiten sind von 11 bis 20 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Reutlingen mit Riesenrad, Karussell und Schlittschuhbahn

Der Reutlinger Weihnachtsmarkt 2023 lädt vom 22. November bis 21. Dezember in die Altstadt und den Bürgerpark zu einem vielseitigen adventlichen Erlebnis. Von der Marienkirche bis zum Albtorplatz bieten zahlreich geschmückte Buden Köstlichkeiten wie Grillspezialitäten, Lebkuchen und Mandeln. Highlights sind das Riesenrad, ein Karussell, eine Krippe, Märchenstunden, der tägliche Besuch des Nikolaus und eine Eislaufbahn.

Zusätzlich zum festlichen Angebot der Verkaufsstände sorgen Schulen und Vereine mit selbstgebackenen Leckereien sowie handgemachten Geschenken für eine authentische Atmosphäre. Ein buntes Rahmenprogramm komplettiert das vorweihnachtliche Flair. Die Öffnungszeiten reichen von 11 bis 22 Uhr. Am Samstag, 25. November, findet zusätzlich die lange Einkaufsnacht statt, an Totensonntag, 26. November, ist der Markt geschlossen.

Buntes Kulturprogramm beim Weihnachtszauber in Schwäbisch Hall

Der Weihnachtsmarkt in Schwäbisch Hall findet vom 30. November bis zum 20. Dezember statt. Der Markt erstreckt sich über den Marktplatz, vorbei an der Kirche St. Michael bis in die engen Gassen der Altstadt. Neben den Klassikern wie Glühwein, Weihnachtsleckereien und Geschenkideen gibt es auch ein buntes Kulturprogramm - samt Ausstellungen, Nachtwächterführung und Theatervorstellungen.

Vom 1. bis 3. Dezember findet außerdem der Kunsthandwerkmarkt vor der Hospitalkirche und im Kornhausviertel statt. Der Weihnachtsmarkt ist täglich von 11 bis 20 Uhr geöffnet, am Eröffnungstag, dem 30. November, haben die Stände ab 14 Uhr geöffnet. Der Eintritt für den Markt ist frei, manche Veranstaltungspunkte sind kostenpflichtig.

Glühwein auf dem Schlossplatz beim Kurfürstlichen Weihnachtmarkt in Schwetzingen

An vier Wochenenden zwischen dem 23. November und dem 17. Dezember öffnet der Kurfürstliche Weihnachtsmarkt in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) rund um das berühmte Schloss. Der stimmungsvoll beleuchtete Ehrenhof, die Beleuchtung der kurfürstlichen Schlossfassade und der einladende Schlossplatz bilden dabei eine einzigartige Kulisse. Hobbykünstler und Kunsthandwerker, darunter Korbflechter und Krippenbauer, präsentieren dort ihre liebevoll hergestellten Geschenkideen.

Schwetzingens Partnerstädte sorgen zudem am ersten Wochenende mit landestypischen Produkten und Speisen für ein überregionales und internationales Flair. Der Weihnachtsmarkt ist donnerstags und freitags von 17 bis 21:30 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 12 bis 21:30 Uhr. Am Totensonntag, 26. November, bleibt der Markt geschlossen.

Stuttgarter Weihnachtsmarkt mit Riesenrad und Konzerten

Der Stuttgarter Weihnachtsmarkt taucht die Landeshauptstadt traditionell in ein Lichtermeer. Auf dem Schlossplatz steht auch in diesem Jahr ein Riesenrad, in der Stiftskirche und im Innenhof des Alten Schlosses sind verschiedene Konzerte geplant. Der Markt findet vom 29. November bis 23. Dezember statt. Geöffnet hat er sonntags bis mittwochs von 11 bis 21 Uhr und donnerstags bis samstags von 11 bis 23 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Ulm: Krippe mit echten Tieren

Unter dem höchsten Kirchturm der Welt lädt der Weihnachtsmarkt in Ulm zum Bummeln ein. Um das Münster herum bieten 120 Verkaufsstände Waren an. Außerdem gibt es eine Krippe mit echten Tieren. Der Weihnachtsmarkt findet vom 27. November bis 23. Dezember statt. Geöffnet hat er täglich von 10 Uhr bis 20:30 Uhr.

Weihnachtsmarkt in Basel mit 13 Meter hoher Weihnachtspyramide

Rund 155 Stände gibt es in diesem Jahr beim Weihnachtsmarkt im Schweizerischen Basel auf dem Barfüsserplatz und auf dem Münsterplatz. Ein beliebter Treffpunkt ist die gut 13 Meter hohe Weihnachtspyramide auf dem Barfüsserplatz. Der Weihnachtsmarkt Basel findet vom 23. November bis 23. Dezember statt. Er hat täglich von 11 bis 20:30 Uhr geöffnet.

Reiterlesmarkt in Rothenburg ob der Tauber: weltweit bekannt

Der Rothenburger Reiterlesmarkt in Bayern zählt zu den beliebtesten Weihnachtsmärkten in Deutschland. Der Markt mit seinen 54 Buden ist vom 1. bis 23. Dezember täglich geöffnet. Auf der Bühne am Grünen Markt spielen täglich Bläsergruppen aus der Region um Rothenburg - umgeben von der berühmten mittelalterlichen Kulisse der Rothenburger Altstadt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Donnerstag 11 bis 19 Uhr und Freitag bis Sonntag 11 bis 20 Uhr.

Straßburger Weihnachtsmarkt mit über 300 Ständen

Der Straßburger Weihnachtsmarkt im Elsass zieht jährlich rund zwei Millionen Besucher an und ist auch bei deutschen Weihnachtsmarktfans beliebt. Angebote gibt es an mehr als 300 Ständen mitten in der Altstadt. Er findet statt vom 24. November bis 24. Dezember. Geöffnet hat er in der Regel täglich in der Regel zwischen 11:30 und 21 Uhr.