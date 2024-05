Sahra Wagenknecht stellt Programm für Europawahl in Mannheim vor

Sahra Wagenknecht hat am Samstagnachmittag in Mannheim für ihre neugegründete Partei BSW Werbung gemacht. Rund 700 Menschen versammelten sich auf dem Alten Messplatz.

Am Samstagnachmittag hat die frühere Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht und Gründerin der neuen Partei Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) in Mannheim das Europawahlprogramm ihrer Partei vorgestellt. Neben der Parteivorsitzenden haben auch die beiden Kandidaten für das Europaparlament, Thomas Geisel und Judith Benda auf dem Alten Messplatz gesprochen. Die Wahl findet am 9. Juni statt.

Rund 700 Menschen hörten Sarah Wagenknecht auf dem Alten Messplatz in Mannheim zu. SWR

Rund 700 Menschen auf dem Alten Messplatz

Nach Angaben der Polizei versammelten sich rund 700 Menschen am Mannheimer Alten Messplatz, um der Rede von Wagenknecht zuzuhören. Unter den vorgestellten Programmpunkten des Bündnisses: Mehr Diplomatie in der Außen- und Sicherheitspolitik, die unkontrollierte Migration in die EU stoppen und eine stärkere soziale Gerechtigkeit, unter anderem durch EU-weite Tarifverträge. Gegenüber dem SWR sagte Sahra Wagenknecht, dass die Umfragen in Baden-Württemberg noch nicht so ermutigend seien.

Ich hoffe, dass in Baden-Würtemberg noch Luft nach oben ist.

Viele Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung waren zum Alten Messplatz gekommen, weil sie Sahra Wagenknecht mal live erleben wollten, sagten sie dem SWR. Manche waren sogar von weit her nach Mannheim angereist. Nach ihrer Rede stand Wagenknecht für Selfies und Autogramme für die Menschen zur Verfügung.

Wagenknecht am selben Abend noch in Stuttgart

Die nächste Station nach Mannheim ist Stuttgart. Dort will Sarah Wagenknecht am Abend auf dem Schlossplatz auftreten. Unter dem Motto "Das erste Mal" tourt Sahra Wagenknecht in den kommenden Tagen bis zur Europawahl am 9. Juni durch Deutschland. Die Veranstaltung in Mannheim bildete den Auftakt ihrer Wahlkampagne.

Partei Bündnis Sahra Wagenknecht gibt es seit Januar

Das Bündnis Sahra Wagenknecht - Vernunft und Gerechtigkeit wurde im Januar 2024 als politische Partei gegründet. Namensgeberin und Mitgründerin ist die Bundestagsabgeordnete und Publizistin Sahra Wagenknecht. Die meisten Gründungsmitglieder gehörten zuvor der Linkspartei an.