Mit dem Käthchenweihnachtsmarkt hat Heilbronn als eine der ersten Städte im Land die Weihnachtszeit eingeläutet. Er ist früher gestartet als sonst, auch für den Einzelhandel.

Die Heilbronner Innenstadt ist bereits weihnachtlich geschmückt. Buden und Bäume stehen an ihren Plätzen und das schon seit Mitte November. Fast einen halben Monat vor dem ersten Advent öffnet in diesem Jahr der Käthchenweihnachtsmarkt. Damit gilt er neben dem Weihnachtsmarkt in Offenburg, der ebenfalls am Dienstag eröffnet wurde, als einer der ersten Weihnachtsmärkte in ganz Baden-Württemberg. Insgesamt rund 70 Stände bieten Waren, Essen und Trinken an. Auf einer Bühne auf dem Marktplatz wird Programm geboten.

Früher Start für Heilbronner Händler

In diesem Jahr startet der Markt besonders früh, bereits am 21. November. Das liege daran, dass der vierte Advent mit Heiligabend zusammen falle und deshalb ein Wochenende fehle, teilt der Veranstalter Heilbronn Marketing auf SWR Anfrage mit. Und da der Weihnachtsmarkt besonders wichtig für Handel und Gastronomie sei, wurde der Zeitraum entsprechend angepasst.

Weil der Käthchen Weihnachtsmarkt für Handel und Gastronomie in der Innenstadt aber ein wichtiger Frequenzbringer ist, wollten wir den Zeitraum des Marktes nicht verkürzen.

Insgesamt wird der Markt 31 Tage dauern, genauso viele Tage wie im Vorjahr, so der Veranstalter. Am Totensonntag bleibt der Markt geschlossen.

Geteilte Meinung über den frühen Start in Heilbronn

Bei einer nicht repräsentativen Umfrage in der Heilbronner Innenstadt sind sich die Heilbronner nicht einig über den frühen Start des Marktes. Während viele noch nicht in Weihnachtsstimmung sind und finden, der Start sei zu früh, gibt es auch einige, die die Eröffnung im November begrüßen und sich auf die weihnachtliche Stimmung freuen.

Ich freue mich auf den Weihnachtsmarkt. Das bringt eine tolle Stimmung. Die Düfte die Musik, die Kunstwerke.

Gibt es genügend Mitarbeitende?

Zwar sei es auch auf dem Weihnachtsmarkt immer wieder eine Herausforderung ausreichend Mitarbeitende für den Betrieb der Buden zu finden, in diesem Jahr sind Steffen Schoch, dem Veranstalter des Marktes und Geschäftsführer von Heilbronn Marketing, jedoch keine größeren Probleme bekannt.

So wie es scheint, haben alle eine gute Mannschaft zusammen.

Heilbronn bekommt Schlittschuhbahn ohne Eis

Zum ersten Mal gibt es auf dem Käthchenweihnachtsmarkt eine Kunsteislauffläche. Für einen Euro können Schlittschuhe ausgeliehen werden. Der Weihnachtsmarkt ist von Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 11 bis 20 Uhr. Am 26. November bleibt der Weihnachtsmarkt geschlossen und am 4. Dezember schließt der Markt um 19 Uhr. Der Markt schließt am 22. Dezember.