Bagger bleibt bei Ellhofen an Autobahnbrücke hängen: Hoher Schaden

Die B39 bei Ellhofen war bis in die Nacht gesperrt. Ein Lkw-Fahrer, der einen Bagger geladen hatte, war an der Autobahnbrücke hängen geblieben. Die musste sofort repariert werden.

Am Freitagabend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem spektakulären Unfall auf der B39 zwischen Weinsberg und Ellhofen (beide Kreis Heilbronn). Ein Lkw, der einen Bagger geladen hatte, blieb an der Autobahnbrücke hängen. Ein Statiker veranlasste noch in der Nacht die Reparaturarbeiten, so die Polizei.

Autobahnbrücke musste sofort repariert werden

Der 65-jährige Lkw-Fahrer war mit einem Tieflader in Richtung Ellhofen unterwegs. Geladen hatte er einen Bagger. Dessen Arm war den Polizeiangaben zufolge beim Transport zu weit ausgefahren, weshalb der Bagger dann an der Autobahnbrücke (A81) über der Bundesstraße hängen blieb. Der Tieflader löste sich vom Lkw und auch den Bagger hat es fast vom Anhänger gerissen.

Es wurde sofort ein Statiker hinzugerufen, da auch die Brücke bei dem Unfall beschädigt wurde. Er veranlasste dem Polizeibericht zufolge die sofortige Reparatur der Brücke. Daher war die B39 auch noch bis 1:00 Uhr in der Nacht in beide Richtungen gesperrt. Den Schaden an der Brücke schätzt die Polizei auf rund 20.000 bis 30.000 Euro, an Bagger und Tieflader auf rund 100.000 Euro.