Ein junger Mann soll mit einer Axt über ein Festgelände in Forchtenberg gelaufen sein, mehrere Besucher mit seinem Wagen gefährdet und betrunken vor der Polizei geflüchtet sein.

Ein 22-Jähriger soll in der Nacht auf Pfingstmontag zunächst auf einem Fest in Forchtenberg-Schleierhof (Hohenlohekreis) für viel Unruhe gesorgt haben. Nachdem er offenbar beim Alkohol ordentlich zugelangt hatte, kam es laut Polizei zu Streitigkeiten mit anderen Festbesuchern. Später soll er sich in seinen Wagen gesetzt und auf das Festgelände gefahren sein - betrunken. Am Ende lieferte er sich noch eine Verfolgungsjagd mit den Beamten.

Auf dem Festgelände soll er einem Besucher über den Fuß gefahren sein. Er fuhr den Polizeiangaben zufolge weiter, auf eine Gruppe von 10 bis 15 Menschen zu, bremste aber noch rechtzeitig ab. Nachdem es wieder zum Streit kam, klaute er offenbar eine Axt und lief damit über das Festgelände. Wie die Polizei mitteilt, habe er die Festbesucher aber nicht bedroht.

Nach Randale vor der Polizei geflüchtet

Gegen 1:30 Uhr nachts meldete sich dann eine Zeugin bei der Polizei. Sie meldete, dass ein Mann mit seinem Wagen deutlich betrunken unterwegs sei, und dass dieser Mann zuvor auf dem Forchtenberger Fest mit einer Axt gesehen worden sei. Zwei Streifen der Polizei machten sich auf den Weg und entdeckte den Mann im Ortsgebiet von Crispenhofen in Weißbach (Hohenlohekreis), konnten ihn aber nicht stellen.

Nachdem weitere Streifen die Verfolgung aufgenommen hatten, wurde der 22-Jährige in der Nähe von Forchtenberg gesehen, wo er wieder viel zu schnell unterwegs gewesen sein soll. Die Polizei musste dem Bericht zufolge zeitweise auf 185 Stundenkilometer beschleunigen, um an ihm dranzubleiben. Nach einer weiteren Verfolgungsjagd gab der junge Mann dann auf und wurde vorläufig festgenommen. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille. Jetzt muss er mit mehreren Anzeigen rechnen; der Führerschein dürfte für lange Zeit weg sein.