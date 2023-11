Weihnachtsmärkte am Bodensee starten

Es beginnt zu weihnachten am Bodensee und in Oberschwaben: Die großen Weihnachtsmärkte öffnen am Donnerstag ihre Buden. Zahlreiche weitere in der Region folgen am Wochenende.

In Konstanz und in Friedrichshafen starten am Donnerstag die Weihnachtsmärkte. Der Christkindlesmarkt in Ravensburg beginnt am Freitag. Der Biberacher Christkindlesmarkt feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen, los geht es dort am Samstag. Die Hafenweihnacht in Lindau hat bereits geöffnet.

170 Händlerinnen und Händler sowie Gastronomen haben auf dem Weihnachtsmarkt am See in Konstanz ab Donnerstag und bis zum 23. Dezember täglich ab 11 Uhr geöffnet. Auch das Weihnachtsschiff liegt dort wieder im Hafen. Eine gute Nachricht für alle Glühwein-Fans: Die Preise pro Tasse sind laut Veranstalter auf dem Konstanzer Weihnachtsmarkt im Schnitt gleich wie im vergangenen Jahr und liegen bei knapp 4 Euro.

Direkt am See lädt auch die Hafenweihnacht in Lindau zum Bummeln ein: Entlang der Hafenpromenade sind zahlreiche Holzbuden bis zur Woche vor Heiligabend jeweils Donnerstag bis Sonntag geöffnet.

Das Weihnachtsmarkt-Hüttendorf der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen öffnet am Donnerstag um 12 Uhr seine Pforten, sie hat bis zum 22. Dezember geöffnet. Neben der großen Weihnachtspyramide am Hafen steht laut Veranstalter auch die lebensgroße Krippe wie jedes Jahr im Mittelpunkt.

70 Stände werden auf der Bodensee-Weihnacht in Friedrichshafen aufgebaut. Pressestelle Michael Häfner (Archivbild)

Am Freitag startet der Christkindlesmarkt in Ravensburg vom Marienplatz bis zur Bachstraße sowie rund ums Rathaus. Kleine Besucherinnen und Besucher können laut Veranstalter auf dem Markt den Nikolaus treffen oder täglich weihnachtlichen Geschichten lauschen. Der Markt dauert bis zum 23. Dezember.

25 Jahre Christkindlesmartk in Biberach

Ein Tag später, am 2. Dezember und bis zum 17. Dezember öffnet der Christkindlesmarkt in Biberach. Zum Jubiläum steht im Rathaus ein "Erinnerungsbaum". Besucherinnen und Besucher können ihre Erinnerungen aus 25 Jahren Christkindlesmarkt an den Baum hängen.