Zum fünften Mal in acht Wochen ist in der Region ein Geldautomat gesprengt worden. Diesmal hat es Offenau getroffen. Für die Bevölkerung hat die Tat unmittelbare Auswirkungen.

In der Nacht auf Donnerstag ist ein Geldautomat der Kreissparkasse in der Markthalle in Offenau (Kreis Heilbronn) gesprengt worden. Obwohl ein Polizeihubschrauber bis 7 Uhr im Einsatz war, fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Die Markthalle in Offenau ist erst einmal geschlossen. Die Halle ist der zentrale Einkaufsort, nicht nur für die Anwohner. Kundinnen und Kunden müssen Brot, Wurst und Obst derzeit anderswo besorgen.

Enorme Schäden am Gebäude

Die Schäden der Sprengung sind deutlich sichtbar. Die Fensterscheiben sind zerstört. Die Decke im Vorraum der Markthalle, in dem der Geldautomat stand, ist komplett heruntergekommen. Und auch in der Markthalle selbst - beim Metzger beispielsweise - sieht man deutlich, dass auch dort die Wände verschoben sind.

Der Vorraum, in dem der Geldautomat steht, ist schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. SWR

Unklar, ob Täter Beute gemacht haben

Einige Zeugen haben wohl gesehen, dass mehrere Täter in einem Audi in Richtung Gundelsheim (Kreis Heilbronn) geflohen sind. Laut Polizei ist weiter unklar, ob sie auch tatsächlich Beute gemacht haben. Aber alleine die Schäden am Gebäude werden erheblich sein, heißt es.

Bürgermeister: Markthalle soll bald wieder öffnen

Der Bürgermeister von Offenau, Michael Folk (SPD), spricht von einem Moment, den er immer befürchtet habe. Jedermann wisse, dass "die Automatensprengungen um sich greifen, auch im Kreis Heilbronn". Es sei sehr bedauerlich, dass es jetzt Offenau getroffen habe, sagte er dem SWR.

Er hofft jetzt, dass die Markthalle bald wieder öffnen kann. Ein guter Anfang: Noch am Vormittag waren bereits Handwerker vor Ort und räumten den groben Schutt im Vorraum weg. Laut Folk planen die Gemeinde und die Markthallenbetreiber, ein Provisorium einzurichten. So soll die Kundschaft schon bald wieder - über den Seiteneingang - zu den Händlern in der Markthalle gelangen.

Anwohner über Sprengung schockiert

Am Morgen standen so manche Offenauer Bürgerinnen und Bürger ratlos vor der Halle. Eine Frau wollte nur eben Brot holen gehen, sagte sie dem SWR. Beim Anblick der Schäden war sie geschockt. Ein anderer Anwohner hatte in der Nacht einen Knall gehört und danach Qualm aufsteigen sehen. Ein weiterer Mann sagte fassungslos: "Das reißt ja gar nicht mehr ab mit den Sprengungen".

Das Sicherheitsglas wurde durch die Explosion mehrere Zentimeter nach außen gedrückt SWR

Der inzwischen fünfte Vorfall in diesem Jahr

Denn es ist nicht der erste Fall in der Region Heilbronn-Franken in diesem Jahr. Bisher hat es Automatensprengungen in Bad Rappenau und Schwaigern (beide Kreis Heilbronn), in Satteldorf (Kreis Schwäbisch Hall) und in Kupferzell (Hohenlohekreis) gegeben. Auch in diesen Fällen fehlt von den jeweiligen Tätern bislang jede Spur. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.