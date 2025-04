In Heilbronn könnte bald eine Seilbahn durch die Stadt schweben - und zwar vom Hauptbahnhof zum KI-Innovationspark. Der Gemeinderat hat dafür jetzt erste Vorplanungen beschlossen.

Ist es der öffentlichen Nahverkehr der Zukunft? In Heilbronn haben die Pläne für eine Seilbahn durch die City eine erste Hürde genommen. Nach einer positiven Machbarkeitsstudie hat der Gemeinderat am Donnerstagabend beschlossen, die Pläne dafür weiter zu verfolgen. Kommt die Bahn, dann würde sie den Hauptbahnhof mit dem geplanten Innovationspark für künstliche Intelligenz (IPAI) verbinden.

Flug über Heilbronn: Seilbahn von der City zur KI

In einer Gondel fast lautlos durch die Luft schweben - so könnte der Personenverkehr bald in Heilbronn aussehen. Insgesamt fünf Stationen auf einer Strecke von fast fünf Kilometern soll die Seilbahn auf ihrem Weg durch die Stadt bekommen.

In 14 Minuten sollen die Fahrgäste zum IPAI gelangen, in der gleichen Zeit zurück in die Innenstadt. Maximal, so wurde errechnet, könnten in einer Stunde rund 1.500 Menschen den Flug über Heilbronn erleben.

Heilbronn bald erste Stadt in Baden-Württemberg mit Seilbahn?

Damit wäre Heilbronn die erste Stadt in Baden-Württemberg, die eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs nutzen würde, heißt es von der Stadtverwaltung. Die normalen Nahverkehrstickets sollen beispielsweise dafür gelten.

Doch bis dahin ist es noch ein weiter Weg: Der Gemeinderat hat jetzt die Vorplanungen beauftragt und damit entsprechende Stellen bei der Stadt genehmigt. Die sollen das Projekt vorantreiben und beispielsweise Fördergelder beantragen.

Von London bis Paris: Seilbahnen als urbane Mobilitätslösung

Innerstädtische Seilbahnen gibt es in Europa übrigens in London, Ankara, Barcelona oder Toulouse. In Paris soll eine ähnlich lange Seilbahnstrecke wie die geplante Trasse in Heilbronn in diesem Jahr in den Testbetrieb gehen.