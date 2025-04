In Ingelfingen gab es am Freitag einen großen Polizeieinsatz, auch ein Spezialeinsatzkommando war vor Ort.

Am Freitagvormittag meldeten Zeugen der Polizei einen Mann in Ingelfingen (Hohenlohekreis): Er soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben - und sei auch im Besitz eines Waffenscheins. Es sei unklar gewesen, ob er auch eine Schusswaffe bei sich hatte, so die Polizei auf SWR-Anfrage. Deswegen wurde ein Spezialeinsatzkommando (SEK) hinzugezogen.

Darum berichten wir über diesen Suizid Normalerweise berichtet der SWR nicht über Suizide. Dies gibt der Pressekodex vor. Ausnahmen sind, wenn es sich um Vorfälle der Zeitgeschichte oder von erhöhtem öffentlichen Interesse handelt. In diesem Fall berichten wir, weil der Suizid in der Öffentlichkeit stattfand. Sollten Sie von Suizidgedanken betroffen sein, so suchen Sie sich professionelle Hilfe. Diese finden Sie jederzeit bei der Telefonseelsorge .

Einsatzkräfte finden Mann tot auf

Der Mann wurde kurz nach 14 Uhr durch die Einsatzkräfte tot in seiner Wohnung aufgefunden. Derzeit liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden vor, die Kriminalpolizei ermittelt.