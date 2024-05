Am Sonntag soll das vor 91 Jahren absichtlich im Bodensee versenkte Dampfschiff "Säntis" vom Grund des Bodensees gehoben werden. Der erste Versuch vor sechs Wochen war gescheitert.

Für den zweiten Versuch, das Wrack des 1933 im Bodensee versenkten Dampfschiffs "Säntis" vom Seegrund anzuheben, sind in dieser Woche die letzten Vorbereitungen erfolgt. Die Bergeplattform, mit deren Hilfe das Schiff bewegt werden soll, schwimmt. Am Samstag soll sie mitten auf dem Bodensee an Leinen abgesenkt werden, bis sie genau über der "Säntis" schwebt. So sieht es die Planung des Schiffsbergevereins Romanshorn vor.

Diese Grafik zeigt, wie die "Säntis" gehoben werden soll. Schiffsbergeverein Romanshorn e.V.

Auf der Bergeplattform befestigt sind zwei große Tanks sowie acht gelbe Luftsäcke. Tanks und Säcke werden mit Wasser geflutet oder mit Druckluft gefüllt, je nachdem, ob die Plattform absinken oder später mit dem Wrack aufsteigen soll. Das erfolgt laut dem Schiffsbergeverein mit einer computergesteuerten Geschwindigkeit von sieben Zentimetern pro Sekunde.

So soll die Hebung der "Säntis" ablaufen:

Klappt das Anheben der "Säntis" vom Seegrund am Sonntag?

Der zweite Versuch, das 126 Tonnen schwere, in 210 Meter Tiefe auf dem Seegrund zwischen Romanshorn und Langenargen ruhende Dampfschiff auf zwölf Meter unter der Wasseroberfläche zu heben, soll am Sonntag starten. Der erste Versuch war Mitte April wegen technischer Probleme gescheitert.

Das Wrack der "Säntis" war 2013 bei der Tiefenvermessung des Bodensees wiederentdeckt worden. 2023 wurde es für einen symbolischen Franken an den Schiffsbergeverein Romanshorn verkauft, dieser sammelte über Crowdfunding 260.000 Franken für die Hebung und Konservierung des Schiffs.

Historiker kritisiert die Hebung der "Säntis"

Das seit Monaten laufende, ehrgeizige Projekt, den historischen Schaufelraddampfer vom Seegrund zu holen, findet weit über die Bodenseeregion viel Aufmerksamkeit und Zuspruch. Allerdings gibt es auch Zweifel am langfristigen Sinn der Aktion. Es sei großartig, was die Initiatoren leisteten, sagte der Historiker und Leiter der Städtischen Museen Konstanz, Tobias Engelsing, gegenüber dem SWR. "Aber es wäre sinnvoller, dieses Denkmal der Verkehrsgeschichte in seinem Grab zu belassen."

Ich glaube, man tut diesem Denkmal konservatorisch keinen Gefallen, wenn man das Schiff aus dem Meer aus der sicheren, sauerstofffreien Tiefe an die Luft holt.

Auf diesem Video des Schiffsbergevereins ist das Wrack der "Säntis" auf dem Grund des Bodensees zu sehen:

Sollte das Anheben der "Säntis" gelingen, wird das Wrack zunächst in zwölf Meter Tiefe unter der Wasseroberfläche in die Bucht vor Romanshorn geschleppt. Wann es endgültig an die Oberfläche kommt, ist unklar. Es soll anschließend in der Werft in Romanshorn gereinigt und konserviert werden.