Unzählige Schiffswracks aus verschiedenen Epochen befinden sich am Grund des Bodensees. Darunter auch große Dampfer, die mehrere hundert Menschen transportieren konnten. Manche wurden bereits gefunden oder sogar geborgen.

Der Bodensee - Dreiländereck, Trinkwasserspeicher und vor allem ein Urlaubsidyll. Während auf der Wasseroberfläche Touristenschiffe und Segelboote verkehren, schlummern in bis zu mehreren hundert Metern Tiefe Überreste von Schiffen aus längst vergangenen Zeiten.

Das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) in Esslingen geht allein am Baden-Württembergischen Bodenseeufer bislang von 50 gesicherten Wracks aus. Das erklärt Julia Goldhammer, Archäologin beim LAD, auf Nachfrage des SWR. Dazu gibt es weitere 50 Funde, die laut Goldhammer höchstwahrscheinlich Wracks sind, sowie rund 150 weitere Entdeckungen, bei denen es sich um Wracks oder Wrackteile handeln könnte.

Liegen nur Schiffwracks im Bodensee? Nein. Im Bodensee liegen laut Landesdenkmalamt Schiffe aller Art: Tretboote aus Plastik, eiserne Dampfschiffe, Holzboote, Ruderboote und auch moderne Segelyachten. Doch auch Flugzeugwracks und Autos lassen sich im Bodensee finden. Hin und wieder gibt es auch kuriose Funde, wie die Entdeckung einer englischen Telefonzelle im Jahr 2021. Doch auch Fahrräder, Mofas oder Tresore gehören zum "Inventar" des Bodensees.

Funde aus der Bronzezeit im Bodensee

Die beiden ältesten bekannten Wasserfahrzeuge, die im Bodensee gefunden wurden, sind zwei Einbäume. Der Rumpf eines Einbaums wird aus einem einzigen Baumstamm gefertigt. Ein Exemplar wurde laut LAD vor dem bayerischen Wasserburg gefunden, 3.100 Jahre alt und knapp sieben Meter lang. Der zweite Einbaum lag im Seerhein bei Konstanz und ist sogar zwischen 4.200 und 4.300 Jahre alt.

Ein Einbaum wurde 2017 bei Konstanz gefunden. Er ist über 4.000 Jahre alt. SWR

Die beiden Einbäume stammen aus der Bronzezeit. Schon damals war der Bodensee zentral für den Handel. "Die Wasserstraßen über den Bodensee waren die wichtigsten Handelsrouten, insbesondere in der Zeit, bevor die Römer angefangen haben, Straßen zu bauen", erklärt Anthropologin Carola Berszin bei einer Führung durch die Dauerausstellung zur Schifffahrt im Archäologischen Landesmuseum (ALM) in Konstanz. Es wird davon ausgegangen, dass noch viele weitere ähnliche Boote im Sediment des Bodensees liegen und bisher nur noch nicht gefunden wurden.

Schifffahrt im Mittelalter: die Lädine

Auch im Mittelalter fuhren Schiffe über den See, insbesondere Lastensegler, auch Lädine genannt. 1981 wurde bei Immenstaad ein solcher Lastensegler geborgen und erfolgreich konserviert. Die Lädine stammt aus dem 14. Jahrhundert und wird heute im ALM in Konstanz ausgestellt. Der Fund dieses Wracks ist von großer Bedeutung, erklärt Berszin: "Es gibt nur wenige bis keine schriftlichen Überlieferungen zum Schiffsbau, das Wissen wurde mündlich weitergegeben." Nur anhand von Funden wie der Lädine von Immenstaad und Abbildungen habe man rekonstruieren können, wie im Mittelalter Schiffe gebaut wurden.

Im Vordergrund (links) steht die Nachbildung einer Lädine, eines Lastenseglers. Im Hintergrund (rechts) ist das historische Vorbild zu sehen. Es handelt sich um das Wrack einer Lädine, die bei Immenstaad am Bodensee gefunden wurde. SWR Katharina Kitt

Kleinere Lädinen werden Segmer oder Segner genannt. Von ihnen liegen auch heute noch Wracks im Bodensee, oft gut erhalten. Der Taucher und Unterwasserfotograf Harald Utz hat einen Besuch bei einem dieser Wracks aus dem 19. Jahrhundert dokumentiert.

Taucher schwimmen in 20 Meter Tiefe über einem Segner-Wrack aus dem 19. Jahrhundert. Harald Utz

Der Bodensee als Schiffsfriedhof

Heutzutage fahren vor allem private Segel- und Motorboote über den See, ebenso wie die großen Touristenschiffe. Bei dem regen Schiffsverkehr, der seit Jahrhunderten, sogar Jahrtausenden auf dem Bodensee herrscht, kam es nicht selten auch zu Unfällen. "Der Bodensee ist ein großer Friedhof", erklärt Tobias Engelsing. Engelsing ist Direktor der Städtischen Museen Konstanz. 2019 zeigte das Rosgartenmuseum Konstanz eine Sonderausstellung mit dem Titel "Der gefährliche See - Wetterextreme und Unglücksfälle an Bodensee und Alpenrhein". In einem dazu veröffentlichten Buch wird die unberechenbare, gefährliche Seite des Bodensees erzählt.

Mit der Bezeichnung des Bodensees als Friedhof bezieht sich Engelsing unter anderem auf die vielen Wracks, die aus unterschiedlichen Gründen auf den Grund des Bodensees sanken. Dazu gehören auch mehrere große Dampfschiffe, die seit 200 Jahren auf dem Bodensee unterwegs sind. Vor allem im 20. Jahrhundert habe man Schiffe bewusst versenkt, weil das Alteisen nicht mehr gebraucht wurde, erklärt Engelsing. Doch auch Unfälle ließen diese großen Dampfer auf den Grund des Bodensees verschwinden.

Schiffskollision auf dem See: die "Jura"

So zum Beispiel am 12. Februar 1864: Das Dampfschiff "Jura" legt im schweizerischen Bodenseehafen Romanshorn ab. Die Sicht ist aufgrund dichten Nebels schlecht, was dem Schiff zum Verhängnis wird: Kurz vor Bottighofen bei Kreuzlingen wird die "Jura" von einem anderen Schiff, der "Stadt Zürich", am Bug gerammt - und sinkt. Laut Amt für Archäologie Thurgau liegt das Wrack heute etwa einen Kilometer vor Bottighofen. Entdeckt wurde es erst knapp 90 Jahre nach seinem Untergang, im Jahr 1953. Seit 2004 steht es als "Unterwasser-Industriedenkmal" unter Schutz.

Die Jura liegt noch immer im Bodensee. Hier sind Taucher am Heck des Wracks unterwegs. Harald Utz

Das Teufelsschiff

Die Kollision mit der "Jura" war nicht der einzige Unfall, in den die "Stadt Zürich" verwickelt war. Das lag vermutlich daran, dass sie deutlich schneller war als andere Schiffe. "Sie hat im Laufe ihrer Karriere fünf andere Dampfschiffe entweder gerammt oder sogar versenkt", erklärt Engelsing. So zum Beispiel auch die "Ludwig", eine Vorgängerin der "Jura". 1861 kollidierten die beiden Schiffe bei Rorschach, woraufhin die "Ludwig" innerhalb weniger Minuten versank. Bei diesem Unfall kamen 13 Menschen ums Leben. Das brachte der "Stadt Zürich" auch den Beinamen "Teufelsschiff" ein.

Wie viele Leichen befinden sich im Bodensee? Schiffsunglücke sowie Tauch- und Badeunfälle im und auf dem Bodensee fordern bis heute immer wieder Menschenleben. Laut der Wasserschutzpolizei Friedrichshafen werden rund 100 Menschen noch immer im See vermisst. Deutschland, die Schweiz und Österreich arbeiten in dieser Frage zusammen, seit Mitte des 20. Jahrhunderts werden die Vermissten dokumentiert. Wird ein Fall gemeldet, beginnt standardmäßig eine Suche, die allerdings auch oft eingestellt wird. Im flachen Wasser treiben tote Körper durch die Bildung bestimmter Gase wieder an die Wasseroberfläche. Je tiefer das Wasser ist, in dem ein Mensch ertrinkt und je tiefer er deshalb sinkt, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper noch einmal an die Oberfläche kommt.

Wie wurden Schiffsunglücke rechtlich aufgearbeitet?

Bei der Aufarbeitung von Unfällen auf dem See gab es zur damaligen Zeit noch einige Herausforderungen, wie Tobias Engelsing weiß. "Zum einen ist es technisch sehr schwierig gewesen", erklärt er. "Denn wenn ein Schiff gesunken ist, dann war es weg. Dann konnte man keinen Tathergang rekonstruieren." Zum anderen habe es im Strafrecht damals noch nicht die Möglichkeit der fahrlässigen Tötung gegeben. Deshalb seien Verfahren nach solchen Unglücken oft eingestellt worden.

Schweizer Verein will im Sommer eine Bergung wagen

Viele der Bodenseewracks werden vermutlich noch lange im Bodensee bleiben. Für eines von ihnen gibt es jedoch andere Pläne: Knapp 50 Meter lang und elf Meter breit liegt ein weiteres Dampfschiff in den Tiefen des Bodensees - die "Säntis".

Vor über 130 Jahren wurde sie Betrieb genommen und war über 40 Jahre auf dem See unterwegs. Als die "Säntis" dann nicht mehr fahrtauglich war, beschloss die Schweizerische Bodensee Schifffahrt (SBS) im Jahr 1933, das Schiff zu versenken - um Kosten zu sparen. Seitdem liegt es in mehr als 200 Metern Tiefe im Bodensee, etwa fünf Kilometer vor dem Romanshorner Ufer.

Wiederentdeckt wurde die "Säntis" laut der SBS im Jahr 2013 bei Vermessungsarbeiten im Bodensee. Jetzt soll sie in einer aufwändigen Bergungsmission vom Schiffsbergeverein Romanshorn aus dem See gehoben, in der Werft in Romanshorn konserviert und anschließend ausgestellt werden.

Forschungsprojekt "Wracks und Tiefsee" zum Schutz der Überreste

Die "Säntis" und die "Jura" zählen zu den bekanntesten Schiffswracks im Bodensee, doch sie sind bei weitem nicht die einzigen. Die Überreste von Booten und Schiffen geben Aufschluss über das Leben am See in unterschiedlichen Epochen. Am Landesamt für Denkmalpflege läuft deshalb das Forschungsprojekt "Wracks und Tiefsee" zur Katalogisierung der Wracks am Grund des Bodensees. Neben Schiffen werden dabei auch die Überreste von Flugzeugen ins Visier genommen. Aktuell sammeln die Forscherinnen und Forscher rund um Archäologin Julia Goldhammer (LAD) noch immer Daten. Das Projekt soll dabei helfen, ein umfassenderes Bild zu bekommen und die Gefährdung bestimmter Funde einzuschätzen, so Goldhammer: "Wir können nur schützen, was wir kennen."

Weitere Informationen zum Forschungsprojekt "Wracks und Tiefsee" gibt es im SWR2 Science Talk mit Julia Goldhammer:

Wracks im Bodensee werden erforscht | Von aufschlussreichen Funden am Grund des Sees erzählt die Archäologin Julia Goldhammer