BW-Newsticker am Morgen: Alkoholverbot im Polizeipräsidium, Streiks bei Busbetrieben und im Einzelhandel, Kretschmann bei Rüstungsunternehmen

9:55 Uhr Umfrage-Ergebnis: Nur noch wenige machen Urlaub in BW Ich schulde euch noch das Ergebnis der kleinen Umfrage. Vielen Dank an alle, die teilgenommen haben. Auch wenn diese natürlich nicht ansatzweise repräsentativ ist, überrascht mich das schon: Nicht einmal jeder zehnte Teilnehmende macht Urlaub in Baden-Württemberg - nur etwa neun Prozent. Knapp 14 Prozent machen Urlaub in Deutschland und rund 17 Prozent fahren ins Ausland. Jeder fünfte Teilnehmende hat frei, bleibt aber zu Hause. Zwei von fünf Befragten haben gar keinen Urlaub und müssen arbeiten.

Jaja. Welcher Schwabe hat diesen Spruch nicht schon hundertmal gehört: "Über Baden lacht die Sonne, über Schwaben die ganze Welt." Ich als gebürtiger Stuttgarter, der jahrelang im wunderschönen Freiburg gelebt hat, musste ihn mir zumindest häufig anhören. Schließlich sei Freiburg die sonnigste Stadt Deutschlands. Doch nun läuft Offenburg der südbadischen Universitätsstadt wohl den Rang ab. Laut einer Studie scheint in Offenburg die Sonne knapp 2.800 Stunden pro Jahr. Das sind etwa 130 mehr als in Freiburg, das hinter Pforzheim nur auf Platz drei landet. Aber klar ist und bleibt damit auch: Über Baden lacht auf jeden Fall die Sonne...

9:19 Uhr SWR-Community diskutiert über klimaschützenden Lehrer Ein Lehrer aus Südbaden hat als Klimaschützer Straßen in Freiburg blockiert. Bald muss er sich dafür vor Gericht verantworten. Das beschäftigt auch die Community auf unserem SWR-Aktuell-Instagram-Kanal. Die meisten Userinnen und User sehen das kritisch, es gibt aber auch Lob und Anerkennung.

9:04 Uhr Mannheimer Museum gibt Maori-Köpfe zurück "Toi moko" - so heißen die mumifizierten, tätowierten Köpfe in der Sprache der Maori, die sich seit vielen Jahrzehnten in den Mannheimer Reiss-Engelhorn-Museen befinden. Einige der Köpfe sind laut Stadt wahrscheinlich traditionell in Neuseeland hergestellt worden und später nach Europa gelangt. Nach den Glaubensvorstellungen der Maori erlangen Verstorbene und ihre Nachfahren ihre Würde zurück, wenn die Überreste wieder nach Neuseeland kommen. Und genau das ist nun der Fall - sie werden heute in Mannheim feierlich zurückgegeben.

8:51 Uhr Alkohol-Verbot im Polizeipräsidium des Landes Im Landespolizeipräsidium im Innenministerium wird es in Zukunft keine Sektrunden mehr geben. Mehr noch. Die Abteilung von Landespolizeipräsidentin Stefanie Hinz hat sich ein Alkoholverbot auferlegt, welches auch bei Geburtstagen und Beförderungen gelten soll. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur auf Nachfrage aus Kreisen des Ministeriums. Grundsätzlich werde im Alltag im Ministerium kein Alkohol konsumiert, hieß es. Bei Mitarbeitergesprächen dürfe Alkohol auch in anderen Abteilungen keine Rolle spielen. Hintergrund der Entscheidung ist die Affäre um den ehemals ranghöchsten Polizisten in Baden-Württemberg. Er muss sich vor dem Stuttgarter Landgericht wegen sexueller Nötigung verantworten. Im Zuge der Aufklärungsarbeit wurde bekannt, dass im Polizeipräsidium bei gewissen Anlässen Alkohol getrunken wurde.

8:32 Uhr Reisewelle am Stuttgarter Flughafen Nicht nur auf den Straßen im Land wird es heute voll werden. Auch der Stuttgarter Flughafen erwartet zu Pfingsten viele Passagierinnen und Passagiere. Nach Einschätzung des Airports beginnt jetzt die erste große Reisewelle des Jahres. Heute sind rund 270 Starts und Landungen geplant. Die Leute zieht es in den kommenden zwei Ferienwochen den Angaben zufolge am stärksten in die Türkei nach Antalya. Auf Platz zwei liegt Palma de Mallorca in Spanien mit rund 300 Flügen.

7:58 Uhr Einzelhandel in BW wird heute bestreikt Nicht nur bei privaten Omnibusunternehmen, sondern auch im Einzel- und Versandhandel wird heute gestreikt. Betroffen sind Unternehmen wie Kaufland, H&M, Ikea, Galeria, Primark, Zara und Obi. Die Gewerkschaft ver.di will damit den Druck auf die Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Zum Streik aufgerufen sind Beschäftigte in Mannheim, Heidelberg, Stuttgart, Heilbronn, Schwäbisch Hall, Reutlingen, Esslingen und Tübingen. Die Gewerkschaft erwartet rund 400 Streikende aus dem Einzelhandel bei einer Protestveranstaltung in Stuttgart.

7:44 Uhr Royaler Besuch in Heidelberg: Königin Silvia von Schweden wird geehrt Wer einmal eine echte Königin sehen möchte, hat heute in Heidelberg die Chance dazu. Königin Silvia von Schweden wird in ihrer Heimatstadt Heidelberg mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wird ihr die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt im Rathaus verleihen. Ein königliches Bad in der Menge ist bei dem Besuch nicht geplant. Lediglich vor und nach dem Festakt am Rathaus könnte es möglich sein, Silvia zu sehen. Kleiner Trost: Der SWR überträgt den Festakt live im Internet.

7:27 Uhr Ist heute der staurreichste Tag im Jahr? Ich habe es ja schon angerissen. Jetzt aber noch einmal, da es sicher einige von euch treffen wird. Das lange Pfingstwochenende steht vor der Tür und gleichzeitig starten auch die Pfingstferien. Wenn heute Nachmittag dann der Urlaubs- auf den Berufsverkehr trifft, wird es erfahrungsgemäß besonders voll auf den Straßen in Baden-Württenberg. Schon im vergangenen Jahr war laut ADAC der Freitag vor Pfingsten der landesweit staureichste Tag im gesamten Jahr. Wir im Ländle haben mit der A8 auch in diesem Jahr wohl den Stau-Hotspot.

6:45 Uhr Endlich Urlaub - wohin geht´s? Während der Corona-Pandemie war Reisen zeitweise nur in Deutschland erlaubt. Anstatt Fernreisen standen plötzlich Urlaube in Deutschland hoch im Kurs. Mittlerweile ist Corona kein Thema mehr. Alle Reisebeschränkungen sind aufgehoben. Und doch haben viele während dieser Zeit Deutschland als Urlaubsziel entdeckt. Wie sieht es bei euch aus? Macht ihr Urlaub in Baden-Württemberg, Deutschland oder fahrt ihr doch weiter weg?

Wir haben frei, bleiben aber zu Hause. 22,3%

Wir machen Urlaub in Deutschland. 13,4%

Wir machen Urlaub außerhalb von Deutschland. 16,7%

Wir haben keinen Urlaub. 38,7% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:29 Uhr Das Wetter in BW: Viel Sonne und angenehme Temperaturen Zum Start ins lange Pfingstwochenende bietet der Freitag viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen in den frühen Morgenstunden zwischen 8 und 12 Grad. Nur an der Alb entlang bis zum Bodensee und zur schweizerischen Grenze ist mit einigen Wolken zu rechnen, die Richtung Nachmittag mehr werden können. Am Nachmittag steigen die Temperaturen auf 21 bis 25 Grad. In höheren Lagen wird es etwas frischer. Auch in den nächsten Tagen wird es sonnig und noch etwas wärmer. Ausflügler und Freunde des Biergartens können sich in Baden-Württemberg also auf ein schönes Pfingstwochenende freuen.