Königin Silvia wird Ehrenbürgerin in Heidelberg

Royaler Besuch am Freitag: Die gebürtige Heidelbergerin und schwedische Königin Silvia nimmt die höchste Auszeichnung der Stadt entgegen und wird zur Ehrenbürgerin ernannt.

Königin Silvia von Schweden wird am Freitag in ihrer Heimatstadt Heidelberg mit der Ehrenbürgerwürde der Stadt ausgezeichnet. Oberbürgermeister Eckart Würzner (parteilos) wird ihr die höchste Auszeichnung der Stadt bei einem Festakt im Heidelberger Rathaus verleihen. Dazu werden um 16 Uhr rund 120 geladene Gäste im Rathaus erwartet. Der SWR überträgt den Festakt live im Internet.

Königin Silvia erfüllt alle Anforderungen an die Heidelberger Ehrenbürgerschaft

Mit der Auszeichnung werden nach Angaben der Stadt Personen geehrt, die sich "in hervorragender Weise um ihre Mitmenschen, das Gemeinwohl, um die Stadt und ihr Ansehen verdient gemacht haben". All dies treffe auf Königin Silvia von Schweden zu.

"Das ist auch für uns eine große Ehre, sie ist eine großartige Botschafterin der Stadt und der Region."

Ein königliches "Bad in der Menge" ist bei dem Besuch nicht geplant. Lediglich vor und nach dem Festakt am Rathaus könnte es möglich sein, Silvia zu sehen. Wo die Königin übernachtet und wie lange sie bleibt, darüber gibt es aus Sicherheitsgründen keine Auskünfte. Die Polizei geht davon aus, dass es keine Behinderungen im Straßenverkehr geben wird.

Childhood-House in Heidelberg vor vier Jahren von Königin Silvia eingeweiht

Bei ihrem bislang letzten offiziellen Besuch eröffnete Königin Silvia in Heidelberg ein sogenanntes Childhood-House. Dort werden Kinder und Jugendliche betreut, die Opfer von Gewalt, Missbrauch oder Vernachlässigung wurden. Ähnliche Einrichtungen gibt es auch in anderen Städten. Königin Silvia hatte dafür eigens eine Stiftung gegründet, die World Childhood Foundation.

Königin Silvia am 5. September 2019 im Heidelberger Schloss beim Eintrag ins Goldene Buch der Stadt Steffen Diemer

Königin Silvia: Seit 47 Jahren mit Carl Gustaf verheiratet

Silvia wurde 1943 als Silvia Renate Sommerlath in Heidelberg geboren. Sie lernte ihren späteren Mann, König Carl XVI. Gustaf von Schweden, bei den Olympischen Sommerspielen 1972 in München kennen, wo sie als Hostess arbeitete. Das Paar heiratete am 19. Juni 1976 in Stockholm.

Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf am 22. März 1979 in Heidelberg Stadt Heidelberg

Neben der früheren Oberbürgermeisterin Beate Weber (SPD) und dem Medizin-Nobelpreisträger Harald zur Hausen ist Silvia die dritte noch lebende Ehrenbürgerin der Stadt Heidelberg.



Neckar-Tour am Samstag: Königin Silvia auf der "Königin Silvia"

Auch den Samstag wird Königin Silvia in Heidelberg verbringen. Die Deutsch-Schwedische Gesellschaft Heidelberg feiert ihr 50-jähriges Bestehen und die Übernahme der Schirmherrschaft durch die Königin vor 25 Jahren. Deshalb hat die Gesellschaft Silvia zu einer Benefiz-Tour für deren Stiftung auf dem Neckar eingeladen, und zwar - logisch - auf der "MS Königin Silvia". Und die Königin sagte zu.

Freut sich auf die Namensgeberin: Karl Hofstätter, Geschäftsführer der Weißen Flotte in Heidelberg SWR

Das Schiff wird gegen 18 Uhr am Samstag am Anlegesteg der Weißen Flotte in Heidelberg ablegen und gegen 21 Uhr wieder ankommen. Die Deutsch-Schwedische Gesellschaft hat sich nach eigenen Angaben die Pflege der schwedischen Traditionen zur Aufgabe gemacht.