Grill- und Badewettter in Baden-Württemberg: Am Pfingstwochenende erwarten Meteorologen frühsommerliche Temperaturen. Am Sonntag sind bis zu 27 Grad möglich.

Ausflügler und Freunde des Biergartens können sich in Baden-Württemberg auf ein schönes Pfingstwochenende freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet ab Freitag immer mehr Sonne und steigende Temperaturen. Am Samstag erreichen die Temperaturen 25 bis 26 Grad, am Sonntag dann sogar 27 Grad. Am wärmsten dürfte es im Rheingraben werden.

"Wir bekommen an Pfingsten richtig freundliches und stabiles Wetter", fasst SWR-Wetterexperte Hartmut Mühlbauer zusammen. "Viel Sonne, ein paar Wolken, keine Hitze, keine Schwüle." Verantwortlich für die stabile Wetterlage ist Hoch "Vera", das gerade Kurs auf Mitteleuropa nimmt. "Die Temperaturen erreichen zum ersten Mal in diesem Jahr Sommerniveau."

Hohe UV-Strahlung erwartet

Wetterexperte Mühlbauer erwartet in den kommenden Tagen eine hohe UV-Strahlung und warnt vor Sonnenbrand. "Die Sonne steht zu dieser Jahreszeit fast im Höchststand - hat also schon richtig Kraft". Er rät deshalb zum regelmäßigen Eincremen, auch wenn sich die Temperaturen dank Wind und Wolken noch nicht so "heiß" anfühlen würden. "Im verregneten Frühjahr haben wir ja bisher wenig Sonne gesehen, dadurch steigt die Sonnenbrandgefahr."

Wie das Wetter über Pfingsten werden soll, erklärt auch SWR-Metereologe Karsten Schwanke in den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von Mittwochabend:

Immer mehr Freibäder in Baden-Württemberg öffnen

Wer draußen schwimmen will, sollte dies übrigens am besten am Sonntag tun. Denn am Pfingstmontag könnte es schon wieder etwas abkühlen. Vor allem im Bergland wird es dann unbeständiger. Viele Freibäder haben übrigens schon seit Anfang Mai geöffnet, zu Pfingsten kommen weitere dazu, darunter allein drei Freibäder in Karlsruhe.

Bei Heuschnupfen: Sonnenbrille und Kopfbedeckung

Allergikern machen gerade vor allem Gräser und die einsetzende Roggenblüte zu schaffen. Beim Spaziergang durch blühende Wiesen können hier Sonnenbrille und eine Kopfbedeckung hilfreich sein, rät Christina Endler vom Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des DWD in Freiburg.

Gegen Niesattacken, juckende Augen und Triefnase empfiehlt die Bio-Meteorologin eine Nasendusche und das Ausspülen der Augen. Betroffene sollten außerdem das Lüften nachmittags und abends vermeiden - dann sei die Pollenkonzentration in der Regel besonders hoch.

Pfingstwochenende: ADAC erwartet volle Autobahnen

Wer Pfingsten nicht in Baden-Württemberg verbringt und in den Urlaub fährt, muss sich im Zweifel auf reichlich Verkehr einstellen. Der ADAC rechnet mit vollen Autobahnen und spricht vom "stressigsten Wochenende des Jahres". Auch an Flughäfen in Baden-Württemberg und im Zugverkehr wird mit einem hohen Reiseaufkommen gerechnet.