Die Polizei wird am Pfingstwochenende verstärkt Motorräder im Bereich der Schwarzwaldhochstraße kontrollieren. Die Strecke ist ein beliebtes Ausflugsziel.

Die Verkehrskontrollen an der Schwarzwaldhochstraße, der B500, werden nicht nur am Wochenende, sondern während der kompletten Pfingstferien verstärkt stattfinden. Wegen der guten Wetterprognose rechne man mit besonders viel Motorradverkehr, so der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden auf SWR-Anfrage.

"Wir werden lageangepasst kontrollieren und mit vielen Einsatzkräften und Streifenbeamten die Situation auf den bekannten Problemstrecken im Blick behalten."

Moderne Blitzer-Technik bei Motorradkontrollen im Einsatz

Neben stationären und mobilen Blitzern setze man auch auf Handmessgeräte, um Raser zu erwischen. Außerdem hat die Stadt Baden-Baden im vergangenen Jahr zwei neue "Enforcement Trailer" angeschafft, also mobile Messanhänger zur Geschwindigkeits-Überwachung. Davon sei ein Gerät auch geeignet, um speziell Motorrad-Kennzeichen von hinten zu blitzen.

Mobiler Blitzer-Anhänger, ein sogenannter "Enforcement Trailer" SWR

Auch Lärmpegel-Messgeräte seien im Einsatz, um besonders laute Motorräder zu kontrollieren. Jedoch sei Lärmüberwachung grundsätzlich schwierig, da hier der gesetzliche Spielraum sehr groß sei. Im Südschwarzwald werden deshalb sogar Streckensperrungen in Erwägung gezogen.

"Der Großteil der Motorradfahrer fährt regelkonform. Aber es gibt auch einen kleinen Teil, der es darauf anlegt, die Grenzen auszutesten."

Schwarzwaldhochstraße: Bisher kein tödlicher Unfall

Schwere Motorradunfälle oder Tote habe es in diesem Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Offenburg aber noch nicht gegeben, sagt Günther Preis. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr seien sechs Motorradfahrer im Zuständigkeitsbereich gestorben. Möglicherweise hätten zu den geringeren Unfallzahlen auch die Maßnahmen auf der B500 beigetragen - teilweise gilt dort nun Tempo 50, so Preis von der Verkehrspolizei in Baden-Baden.

"Die ersten Wochen der aktuellen Motorrad-Saison sind alles in allem ruhig verlaufen, bis auf wenige Stör-Vorfälle."

Bürgermeister aus Baden-Baden mit Maßnahmen zufrieden

Auch Bürgermeister Roland Kaiser von der Stadt Baden-Baden beurteilt die getroffenen Verkehrs-Maßnahmen im Bereich Helbingfelsen B500 als Erfolg: