Flughafen Stuttgart rechnet mit vielen Pfingst-Reisenden

Schon in den Osterferien nutzten zwar viele die Gelegenheit für eine Reise ab Stuttgart. Doch die erste große Reisewelle des Jahres beginnt nach Einschätzung des Airports jetzt.

Der Flughafen Stuttgart erwartet in den kommenden zwei Wochen offenbar so viele Passagierinnen und Passagiere wie noch nie in diesem Jahr. Der Betreiber teilte mit, an diesem Freitag beginne die erste große Reisewelle des Jahres. Allein an diesem Tag sind rund 270 Starts und Landungen geplant.

Antalya Reiseziel Nr. 1 ab Stuttgart

Bis zum zweiten Juni-Sonntag stehen am Flughafen Stuttgart insgesamt mehr als 4.000 Flüge auf dem Plan. Das am stärksten gefragte Reiseziel ist in den kommenden zwei Ferienwochen den Angaben zufolge das türkische Antalya. Auf Platz zwei liegt das spanische Palma de Mallorca mit rund 300 Flügen.

Frühmorgens und nachmittags mehr Zeit einplanen

Reisende sollten mindestens zwei, aber höchstens drei Stunden vor dem Abflug am Airport sein. Wer am frühen Morgen oder nachmittags abreisen will, sollte wegen der vielen anderen Passagiere mehr Zeit für die Sicherheitskontrollen einplanen als an anderen Tageszeiten.