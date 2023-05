Am Samstag beginnen in Baden-Württemberg die Ferien. Auf den Autobahnen wird es entsprechend voll. Der ADAC spricht vom "stressigsten Wochenende des Jahres". Ein Überblick.

Der ADAC Württemberg rechnet rund um das Pfingstwochenende mit besonders viel Verkehr. Da sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern zweiwöchige Pfingstferien beginnen, sind vor allem die süddeutschen Autobahnen betroffen. Allein im vergangenen Jahr addierten sich die Staus von Freitag bis Pfingstmontag in Baden-Württemberg auf insgesamt 460 Stunden, so Joachim Baumhauer, Stauberater beim ADAC Württemberg.

Wenn am Freitagnachmittag der Urlaubs- auf den Berufsverkehr trifft, wird es erfahrungsgemäß besonders voll auf den Straßen. So war laut ADAC der Freitag vor Pfingsten der landesweit staureichste Tag im gesamten Jahr 2022. Doch auch Samstagvormittag wird es aller Voraussicht nach zu langen Staus kommen.

"Wir erwarten das für uns stressigste Wochenende des Jahres."

Etwas ruhiger dürfte der Pfingstsonntag werden. Der ADAC spricht vom ruhigsten Tag des Pfingstwochenendes. Am Pfingstmontag setzt hingegen in der Regel schon wieder der Rückreiseverkehr des langen Wochenendes ein. Vor allem am Montagnachmittag sollten Reisende mehr Zeit für ihre Fahrt einplanen.

Staus erwartet der ADAC über das Pfingstwochenende vor allem auf den großen Autobahnen. Außerdem könnte der Großraum Stuttgart zu einem Stauschwerpunkt werden. Die staugefährdeten Stecken im Überblick:

A5 Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München

A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

Großraum Stuttgart

Vor allem auf der Autobahn 8 erwartet Stauberater Baumhauer deutliche Verzögerungen. Betroffen sind insbesondere der Albaufstieg, die Bereiche um Pforzheim, das Leonberger Dreieck und das Kreuz Stuttgart. Der ADAC empfiehlt selbst bei Stau nicht auf die Nebenstraßen auszuweichen. Denn auf überlasteten Landstraßen stehe man womöglich noch länger im Stau. Bei folgenden Baustellen drohen an Pfingsten Staus - jeweils in beiden Fahrtrichtungen:

A5 Karlsruhe - Basel zwischen Herbolzheim und Riegel

A6 Heilbronn - Nürnberg zwischen Schwäbisch Hall und Crailsheim

A8 Karlsruhe - Stuttgart zwischen Pforzheim-Süd und Pforzheim-Nord

A8 Stuttgart - München zwischen Kirchheim (Teck)-Ost und Mühlhausen

A81 Würzburg - Heilbronn zwischen Tauberbischofsheim und Boxberg

A81 Würzburg - Heilbronn zwischen Möckmühl und Kreuz Weinsberg

Tipps für lange Autofahrten vom ADAC Planen Sie genügend Puffer ein

Wer eine Fähre erreichen will, sollte mehrere Stunden zusätzlich einplanen

Regelmäßige Pausen machen (idealerweise alle zwei Stunden für 20 Minuten)

Ein kurzes Nickerchen während der Pause kann helfen, sollte aber nicht länger als eine halbe Stunde dauern

Besonders staugefährdet sind laut ADAC Württemberg die Tauern-, Inntal- und Rheintalautobahn sowie die Gotthard-Route. Auch auf der Brennerautobahn mit Blockabfertigung und gleich vier großen Baustellen dürfte es zu längeren Staus kommen. Außerdem nennt der ADAC die Fernstraßen in Richtung der kroatischen Küsten, auch da brauche man an Pfingsten viel Geduld. Wegen Grenzkontrollen sollten Reisende extra Zeit bei der Einreise nach Deutschland an den bayerischen Übergängen Suben (A3), Walserberg (A8) und Kiefersfelden (A93) einplanen.