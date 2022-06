Pfingsten: Hohes Verkehrsaufkommen in Südbaden

Wie vom ADAC erwartet, ist es am Wochenende in Südbaden zu langen Staus auf der A5 gekommen. Aufgrund des 9-Euro-Tickets waren auch Regionalzüge stark ausgelastet.

Die größten Staus gab es am Freitagnachmittag und am Samstagvormittag. In Freiburg kam es zusätzlich wegen der Sperrung des B31-Stadttunnels in Richtung Schwarzwald zu Behinderungen, da der Verkehr umgeleitet werden musste.

Autos stauen sich in östlicher Richtung vor dem B31-Tunnel in Freiburg SWR Sebastian Bagon

Volle Züge, dank 9-Euro-Ticket

Auch die Regionalzüge waren sehr voll, aber nicht überlastet. Viele Reisende, die ein 9-Euro-Ticket haben, berichten, dass es schwer war einen Sitzplatz zu bekommen (Audio). Leichte Verspätungen wurden jedoch geduldig hingenommen. Der nächste große Stau auf den Fernstraßen wird am Pfingstmontag erwartet.