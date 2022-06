Pfingsten in BW: Was Sie für ihren Urlaub wissen müssen

In Baden-Württemberg beginnen am Samstag die Pfingstferien. Alles was Sie für ihre Reise beachten müssen, erfahren Sie hier.

Pfingsten gehört mittlerweile zur Hauptferienzeit in Baden-Württemberg. Weil Urlaube teilweise deutlich günstiger sind als in den Sommerferien, nutzen vor allem viele Familien im Land die zweiwöchigen Schulferien, um in dieser Zeit zu verreisen. Mit Baden-Württemberg haben nur Bayern und das Saarland längere Pfingstferien. In anderen Bundesländern beginnen dafür die Sommerferien bereits Ende Juni oder Anfang Juli.

Obwohl nur in drei Bundesländern die Ferien beginnen, rechnet der Verkehrsclub ADAC mit viel Verkehr und Staus auf den Straßen. Denn auch viele Kurzurlauber werden über die Pfingstfeiertage unterwegs sein. Die Reiselust sei ähnlich groß wie vor der Corona-Pandemie, so der ADAC. Die größten Störungen erwartet der Verkehrsclub am Freitagnachmittag, im Süden Deutschlands auch noch am Samstagvormittag, sowie am Pfingstmontag.

Der ADAC hat knapp zwei Dutzend besonders belastete Strecken genannt. Dabei handelt es sich neben Fernstraßen in den Großräumen Hamburg, Berlin, Stuttgart, Köln, Frankfurt und München unter anderem um die Strecken zur Nord- und Ostsee. Für Baden-Württemberg nennt der ADAC diese Autobahnen:

- A5 Hattenbacher Dreieck - Frankfurt - Karlsruhe - Basel

- A6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

- A7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Ulm- Füssen/Reutte

- A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

- A81 Stuttgart - Singen

Auch im Ausland dürften viele Urlauberinnen und Urlauber Geduld benötigen, besonders auf der Tauern-, Inntal-, Rheintal- und Brennerautobahn (Österreich) sowie der Gotthard-Route (Schweiz). Das gleiche gilt für die Fernstraßen zu den kroatischen Küsten. Nach dem Pfingstwochenende erwartet der ADAC eine weitere Stauspitze am Mittwoch vor Fronleichnahm, bevor dann am 18. und 19. Juni die große Rückreisewelle rollt.

Seit dem 1. Juni gibt es in Deutschland den Tankrabatt - bis Ende August ist die Energiesteuer gesenkt. Dadurch gibt es momentan ziemlich starke Schwankungen und Unterschiede zwischen einzelnen Tankstellen. Damit lässt sich auch nicht so ganz klar sagen, in welchem Land die Spritpreise derzeit günstiger sind. Tendenziell liegen Italien und Österreich etwas unter unserem momentanen Niveau. Frankreich liegt noch knapp unter unseren aktuellen Preisen, ist aber im Schnitt etwas teurer als die beiden anderen Nachbarländer.

In der Schweiz ist der Liter Super-Benzin leicht teurer als bei uns, aber vor allem der Dieselpreis liegt deutlich über unserem. Und andersherum in den Niederlanden, dort ist vor allem Super deutlich teurer als in Deutschland. Wer also in die Schweiz und die Niederlande fährt, der sollte am Besten nochmal in Deutschland auftanken.

Auch wenn die Zahlen der Fluggäste noch nicht wieder das Niveau vor der Corona-Pandemie erreichen werden, rechnen die Flughäfen wieder mit deutlich wachsenden Passagierzahlen. So erwartet der Flughafen Stuttgart für die beiden Ferienwochen nach Pfingsten bis zu 500.000 Fluggästen und knapp 4.000 Flüge. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2019 vor der Pandemie seien 700.000 Passagiere im gleichen Zeitraum gezählt worden. Beliebtestes Ziel ist Antalya in der Türkei vor Palma de Mallorca.

Wer mit dem Flugzeug fliegt, sollte sich auf längere Wartezeiten am Check-in und bei den Sicherheitskontrollen einstellen. Denn weiterhin gibt es laut den Fluggesellschaften Personalengpässe beim Abfertigungs- und Sicherheitspersonal. Der Flughafen Stuttgart empfiehlt, 90 Minuten vor Abflug zur Sicherheitskontrolle zu gehen. Fluggesellschaften weisen zudem auf die Möglichkeit des Online-Check-in hin und raten, möglichst wenig Handgepäck mitzunehmen.

Seit Anfang Juni gilt das bundesweite 9-Euro-Ticket. Bis Ende August kann man mit diesem Ticket auch in den Urlaub fahren. Allerdings ist das 9-Euro-Ticket nur für den Öffentlichen Nahverkehr gültig, also in Bussen, U-Bahnen und Regionalzügen. In den Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn, also ICE, IC und EC, ist das Ticket nicht gültig. Eine Ausnahme gibt es in Baden-Württemberg: Auf der Gäubahnstrecke von Stuttgart an den westlichen Bodensee nach Singen gilt auch in den IC-Verbindungen das 9-Euro-Ticket.

Die Deutsche Bahn geht zu Pfingsten von vollen Zügen aus. Auf stark nachgefragten Verbindungen am Wochenende kommen deshalb Sonderzüge zum Einsatz, etwa zwischen München und Hamburg. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) befürchtet dennoch eine Überlastung der Züge. Weil laufende Bauarbeiten auch am Pfingstwochenende weitergehen, könne es auf einigen Verbindungen zu längeren Fahrzeiten, Zug- oder Halteausfällen kommen.

Auch wenn man derzeit das Gefühl hat, die Corona-Pandemie könnte vorbei sein, gibt es nach wie vor in Deutschland zum Beispiel zehntausende Neuinfektionen täglich. Trotzdem gibt es in den beliebtesten Urlaubsländern wie auch in Deutschland derzeit fast keine Corona-Beschränkungen mehr.

In Österreich gilt für die Einreise seit dem 16. Mai 2022 keine Nachweis-, Registrierungs- oder Quarantänepflicht mehr. Eine Maskenpflicht gibt es auch nicht. Nur in Krankenhäusern, Kurkliniken, Alten- und Pflegeheimen muss eine FFP2-Maske verpflichtend getragen werden.

Auch in der Schweiz gibt es seit Anfang Mai keine Corona-Auflagen bei der Einreise mehr. Die Maskenpflicht ist ebenfalls weggefallen.

Seit dem 1. Juni 2022 sind auch in Italien alle Covid-19-bedingten Einreisebeschränkungen aufgehoben. Für den Zutritt zu Einrichtungen des Gesundheitswesens wie zum Beispiel Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gilt weiterhin die 2G-Regel. Bis zum 15. Juni 2022 muss man in Italien laut Bundesaußenministerium FFP2-Masken in öffentlichen Verkehrsmitteln im Nah- und Fernverkehr und bei Kultur- und Sportveranstaltungen in geschlossenen Räumen tragen. In all diesen Fällen ist der Verzehr von Speisen und Getränken in geschlossenen Räumen verboten. Verstöße gegen die Tragepflicht können mit hohen Geldstrafen geahndet werden. Kinder unter sechs Jahren sind von der Maskenpflicht ausgenommen.

In vielen Urlaubsländern wie Italien, Österreich und der Schweiz gibt es fast keine Corona-Beschränkungen mehr. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Annette Riedl

Etwas komplizierter ist die Einreise nach Frankreich. Vollständig geimpfte Reisende aus Deutschland benötigen für die Einreise lediglich einen gültigen Impfnachweis. Reisende, die nicht vollständig geimpft sind, benötigen für die Einreise einen höchstens 72 Stunden vor Reisebeginn vorgenommenen negativen PCR-Test oder einen höchstens 48 Stunden vor Reisebeginn vorgenommenen Antigentest. Gleichwertig ist der Nachweis einer mindestens elf Tage, aber höchstens sechs Monate zurückliegenden Genesung.

Kinder unter zwölf Jahre dürfen ohne Impfnachweis nach Frankreich einreisen. Ungeimpfte Kinder ab Vollendung des 12. Lebensjahres müssen aber auf jeden Fall einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, oder einen negativen Antigentest, der nicht älter als 48 Stunden alt sein darf, vorweisen.

Urlauberinnen und Urlauber, die nach Spanien fliegen, müssen zunächst prüfen, ob sie mit ihrem digitalen Covid-Zertifikat der EU einreisen können oder über das Span Travel Health-Portal ein elektronisches Einreiseformular ausfüllen müssen, das einen QR-Code erzeugt, der beim Check-in und bei Einreise vorgelegt werden muss. Alle Reisenden ab 12 Jahren müssen entweder ein negatives Testergebnis (PCR- oder Schnelltest), den Nachweis einer vollständigen beziehungsweise Booster-Impfung oder einen Genesenennachweis vorweisen können. Landesweit gilt eine Pflicht zum Tragen einer Mund- und Nasenbedeckung nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern.

Insgesamt wird der Urlaub für viele Menschen in Baden-Württemberg teurer. Grund sind Güter und Waren, bei denen wegen des Krieges in der Ukraine in den vergangenen Wochen die Preise gestiegen sind, also Gas, Sprit und Lebensmittel. Das macht auch den Hotel- und Gastronomiebetrieben im Land zu schaffen. Diese haben in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt die Preise angehoben. Trotzdem gibt es Regionen in Baden-Württemberg, die sich über eine volle Bettenauslastung über Pfingsten freuen können, zum Beispiel der Bodensee. In anderen Regionen sieht es laut dem Tourismus Marketing Baden-Württemberg nicht ganz so rosig. Es gebe teils sehr starke Unterschiede bei den Tourismuszahlen.