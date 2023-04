Trotz eines verregneten Aprils und Personalmangels starten viele Freibäder in BW in die Saison. Einige Beispiele, wo jetzt schon gebadet werden kann.

Mit milderen Temperaturen und dem hoffentlich baldigen Einzug des Frühlings öffnen traditionell die Freibäder in Baden-Württemberg. Mancherorts ist jedoch noch unklar, wann und in welcher Form geöffnet wird. Das liegt unter anderem daran, dass auch in diesem Jahr in vielen Bädern Fachpersonal fehlt. Kürzere Öffnungszeiten sind in vielen Städten die Folge des Mangels an Mitarbeitenden. Dennoch: In einigen Städten ist das Baden jetzt schon möglich:

In Stuttgart soll am 29. April mit dem Höhenfreibad Killesberg das erste Freibad der Landeshauptstadt öffnen. Die anderen Freibäder sollen erst zu einem späteren, zunächst noch nicht bekannten Termin aufmachen. Grund dafür sei noch fehlendes Saisonpersonal im Aufsichtsbereich, teilten die Stuttgarter Bäder mit.

Trotz des bescheidenen Wetters startet am 29. April die Freibadsaison im Solebad in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn). Das Solefreibad feiert dieses Jahr sein 50-jähriges Bestehen mit einigen Aktionen über die Saison verteilt. Zu diesem Anlass entschieden der Werksausschuss und die Werksleitung, die Eintrittspreise trotz der Energiekrise in diesem Jahr nicht zu erhöhen.

Im Gegensatz zum Solefreibad eröffnen die Freibäder in Heilbronn etwas später. Das Freibad Neckarhalde öffnet dieses Jahr traditionell am 1. Mai, das Freibad Kirchhausen am 26. Mai und das Freibad Gesundbrunnen am 17. Juli. Laut der Stadtwerke Heilbronn bleiben alle Freibäder bis zum Ende der Sommerferien in Baden-Württemberg am 10. September 2023 geöffnet. Über eine Verlängerung der Saison soll je nach Wetter und Personalkapazität entschieden werden.

In einigen Freibädern rund um Ulm und in Ostwürttemberg beginnt am 1. Mai wieder die Saison. Ein Sonnensegel über dem Kinderbecken und neue Bäume verspricht das Freibad des Donaubades Neu-Ulm - wobei Kleinkindbereich und Erlebnisaußenbecken wegen Bauarbeiten bis Mitte Mai geschlossen bleiben. Los geht es am Montag auch im Spieselbad in Aalen-Wasseralfingen (Ostalbkreis). Badegäste müssen sich hier wegen einer benachbarten Baustelle auf einen Umweg zum Eingang einstellen. Das Biberacher Freibad bleibt dagegen in diesem und im kommenden Jahr wegen Umbauarbeiten geschlossen.

Bereits vor einigen Wochen hat das Karlsruher Sonnenbad am Rheinhafen seine Pforten geöffnet. Die restlichen Freibäder in Karlsruhe öffnen erst am 27. Mai für den Badebetrieb. Das Sonnenbad ist vergangenen Herbst früher als bisher in die Winterpause gegangen und die Öffnungszeiten wurden verkürzt. Beide Maßnahmen sollen auch in diesem Jahr wieder umgesetzt werden, das Sonnenbad soll am 8. Oktober 2023 schließen.