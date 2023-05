Auf dem Bodensee vor Friedrichshafen sind am Mittwochnachmittag mehrere Schüler und eine Lehrerin in Seenot geraten. Sie waren auf selbst gebauten Flößen und einem Kajak unterwegs.

Bei einem Schulausflug am Bodensee sind am Mittwoch 14 Schülerinnen und Schüler im Alter von 12 bis 15 Jahren und ihre Lehrerin vor Friedrichshafen in Seenot geraten. Sie waren gemeinsam auf ihren teils selbst gebauten Flößen in See gestochen.

Segelbootbesatzung verständigte Rettungskräfte

Wie die Polizei mitteilte, wurden sie jedoch durch den Wind immer weiter unkontrolliert auf den Bodensee getrieben. Laut Feuerwehr Friedrichshafen stürzten die Lehrerin und ein Kind ins Wasser. Die Schüler riefen um Hilfe. Eine Segelbootbesatzung alarmierte darauf die Rettungskräfte.

Mitarbeiter des DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) und der Wasserschutzpolizei holten alle sicher an Land. Unterkühlt wurden das Kind und die Lehrerin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Rund 40 Einsatzkräfte waren vor Ort. Die Schüler gehören zu einer Klasse, die derzeit auf einem Schulausflug in einem Landschulheim ist.